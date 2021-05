Hannover

Packende Krimis, wahre Liebesstorys, eine Geschichte des Kochens und Schicksale aus der Provinz – die Leben-Redaktion hat sich durch aktuelle Titel gestöbert.

Das Leben einer Legende

Polly Samson: „Sommer der Träumer“. Ullstein, 382 Seiten, 20 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Polly Samson ist die Frau des Gitarristen und Sängers David Gilmour von Pink Floyd. Mit dem Musiker hat sie drei Kinder, aus erster Ehe einen weiteren Sohn. Die Schriftstellerin ist auch Journalistin, Sängerin und Liedtexterin, unter anderem schrieb sie seit den 1990er Jahr diverse Songtexte für Pink Floyd.

Sie waren ein Paar: Leonard Cohen und Marianne Ihlen auf der Insel Hydra. Ihr widmete er den Song „So long, Marianne“. Quelle: Roadside Attractions via AP

Das Buch: Als ihre Mutter stirbt, verlässt Erica ihren despotischen Vater und flieht nach Griechenland. Es sind die 1960er Jahre, und auf der Insel Hydra trifft sie eine Schar junger Menschen auf der Suche nach einem freiem Leben. Sie dichten, schreiben Bücher, fotografieren, malen, kiffen, trinken und manche haben Kinder. Das Leben ist einfach, es gibt kein fließend Wasser, aber viel Musik. Denn ein junger, begehrenswerter Mann namens Leonard Cohen ist ebenfalls dabei, er begleitet das Leben in der Künstlerkolonie mit seiner Gitarre. An seiner Seite ist Marianne Ihlen, der er später Songs wie „So long, Marianne“ und „Bird on Wire“ gewidmet hat. Deren Liebesgeschichte ist noch einmal um die Welt gegangen, als der todkranke Cohen 2016 der sterbenden Marianne einen berührenden Abschiedsbrief schrieb. Das Buch von Samson ist eine Homage an die 60er Jahre und an einen ihrer größten Songpoeten.

Kontakt zu den Toten

Stephen King: „Später“, Heyne, 304 Seiten, 22 Euro Quelle: Verlag

Der Autor: Er ist einer der reichsten Autoren der Welt, hat 400 Millionen Bücher verkauft, sie wurden in 40 Sprachen übersetzt. King ist der König des Horrors, der zunächst als Englischlehrer und Bügelhilfe in einer Wäscherei sein Geld verdiente – bis er sein Hobby zum Beruf machte. King ist mit Tabitha verheiratet, das Paar hat drei Kinder und lebt im US-Bundesstaat Maine.

Das Buch: Eigentlich ist Jamie Conklin ein ganz normaler Junge. Wäre da nicht die Tatsache, dass der Neunjährige Menschen sehen und mit ihnen sprechen kann, die gestorben sind. Nur seine Mutter, Literaturagentin Tia, weiß um die übernatürliche Gabe. Als der erfolgreiche Autor Regis Thomas, zugleich Tias lukrativster Klient, stirbt, drohen ihre just gekitteten finanziellen Probleme außer Kontrolle zu geraten. Nur eine Veröffentlichung seines heiß ersehnten Bestsellersaga-Finales scheint das abwenden zu können. Also fahren Mutter und Sohn zu Thomas’ Haus und nehmen Kontakt zu dem Verstorbenen auf. Ein typischer King, der aber nicht an frühere Bestseller heranreicht.

Feinkost für die Seele

Elizabeth Acevedo: „Soul Food“, Rowohlt, 400 Seiten, 16 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Acevedo wächst als Tochter von dominikanischen Einwanderern in New York auf. Mit zwölf will sie Rapperin werden, merkt, dass die Liebe zu Gedichten ihre eigentliche Leidenschaft ist. Mit 14 nimmt sie an Poetry Slams teil. Sie studiert darstellende Kunst, veröffentlicht mit „Poet X“ ihren Debütroman. Die 32-Jährige lebt in Washington DC.

Das Buch: Emoni Santiago steht kurz vor ihrem Highschool-Abschluss. Sie kann sich nicht ausschließlich der Schule widmen, weil sie sich um ihre zweijährige Tochter kümmern muss und ihre Großmutter finanziell unterstützt. Emoni ist bei ihrer Oma aufgewachsen, da ihre Mutter bei ihrer Geburt gestorben und der Vater nach Puerto Rico zurückgekehrt ist. Lichtblick in ihrem stressigen Alltag: das Kochen. Sie zelebriert es und es scheint magisch, wie sie die Zutaten für ihre Gerichte aussucht. Eine berührende Coming-of-Age-Geschichte, die mehr erzählt als das Heranwachsen einer jungen Frau.

Verbrechen in der Vorstadt

Inga Vesper: „In Aufruhr“. Kindler-Verlag, 384 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Inga Vesper zog von Deutschland nach England, arbeitete als Pflegerin, studierte Klimaschutzmanagement und war in Syrien und Tansania tätig. „In Aufruhr“ ist ihr Debüt-Roman.

Das Buch: Im brütenden Sommer 1959 macht sich die junge Putzfrau Ruby auf in die kalifornische Vorstadt-Idylle Sunnylakes. Im Haus der Familie Haney trifft sie nur auf die kleinen Kinder und entdeckt auf dem Küchenboden eine Blutlache. Die Dame des Hauses ist verschwunden und schnell fällt der Verdacht auf Ruby. Nur Detective Mick Blanke schwant, dass die junge schwarze Frau nicht das Problem, sondern Teil der Lösung sein könnte. Ruby erklärt sich bereit, mit dem aus New York strafversetzten Ermittler zusammenzuarbeiten – und setzt damit vieles aufs Spiel. Stark erzählter Gesellschafts-Krimi.

Von der Liebe und dem Tod

Irvin D. Yalom und Marilyn Yalom: „Unzertrennlich“. Btb, 314 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autoren: Irvin D. Yalom ist einer der bekanntesten US-Psychoanalytiker und Vertreter der existenziellen Psychotherapie. Als Autor schrieb er Bestseller („Und Nietzsche weinte“). Anfang Juni wird er 90 Jahre alt. Seine Frau Marilyn war feministische Kultur- und Literaturwissenschaftlerin.

Das Buch: Als Marilyn Yalom an Krebs erkrankt, beschließt das Ehepaar, gemeinsam ein letztes Buch zu schreiben. Im Wechsel entstehen die Kapitel, gegenseitig wird das Geschriebene äußerst klug reflektiert und schließlich von Irvin Yalom allein vollendet. Es ist ein Buch über den Tod, aber genauso über das Leben und diese außergewöhnliche Liebe. Beide schreiben sehr offen über ihre Ängste, das Ver-, Zurück- und vor allem das Loslassen. Ende 2019 starb Marilyn Yalom an ärztlich begleitetem Suizid.

Privatdetektiv mit Phlegma

Kate Atkinson: „Weiter Himmel“. DuMont, 480 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Sie war Anwaltssekretärin und Lehrerin, bis sie Mitte der 1980er-Jahre mit dem Schreiben begann: die Britin Kate Atkinson (69). Die ersten drei Fälle aus ihrer Jackson-Brodie-Reihe sind von der BBC verfilmt worden. Mit ihren beiden Töchtern lebt Atkinson in Edinburgh.

Das Buch: „Weiter Himmel“ ist der fünfte Fall des phlegmatischen Privatdetektivs Jackson Brodie. Eher durch Zufall stolpert er hinein in einen Frauenhändlerring. Detailreich schildert Atkinson Nebenstränge der Geschichte, die sie zum Schluss verwebt. Das wird bisweilen allerdings unübersichtlich. Sehr hübsch aber sind die bissigen Einschübe, in denen Brodie sich selbst reflektiert, mal aus den Augen seiner Ex („Julia hätte gesagt ...“), dann aus denen seines Sohnes oder seiner Tochter.

Sagenhafte Nordsee

Hendrik Berg: „Dunkler Grund“. Goldmann, 352 Seiten, zehn Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: In seinem Herzen schlägt Sankt Pauli, dort ist Hendrik Berg (56) aufgewachsen. Über das Drehbuchschreiben ist er nach Köln gekommen und lebt dort mit Frau und den beiden Söhnen.

Das Buch: So eng wie in „Dunkler Grund“ ist es für Theo Krumme noch nie geworden. Aber als er in seinem siebten Fall schwer verletzt und angekettet im leck geschlagenen Krabbenkutter liegt, der vor Pellworm im Wattenmeer dümpelt, da glaubt selbst der Kommissar, dass er einen Alleingang zu viel gemacht haben könnte. Hendrik Berg verlangt seinem schrulligen Ermittler mehr ab als sonst und verwebt dabei seinen Nordseekrimi mit der Sage um die Siedlung Rungholt, die in der sogenannten Groten Mandränke 1362 untergegangen sein soll. Für alle, die Nervenkitzel, den Norden und Spökenkram lieben.

Neustart in der Provinz

Julie Zeh: „Über Menschen“, Luchterhand, 416 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Juli Zeh sammelt für ihre Bücher Literaturpreise, ist Juristin und ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht Brandenburg. Sie lebt mit Familie im Dorf Barnewitz in Brandenburg.

Das Buch: In die ostdeutschen Provinz flüchtet auch Werbetexterin Dora aus Berlin. Die erste Corona-Welle ist im vollen Gang, ihr Freund Robert hat sich in einen Klima- und Corona-Regel-Befolger-Aktivisten verwandelt, Dora braucht Luft zum Atmen. In Bracken will sie ein verfallenes Haus samt Garten auf Vordermann bringen und lernt peu à peu das kaum idyllische Dorfleben kennen. Darunter auch ihren Nachbar, der sich als „Dorfnazi“ vorstellt. Wie sich Dora in diesem Kosmos sortiert und manches Muster überdenkt, erzählt „Über Menschen“. Ein früher Corona-Roman, streitbar und lesenswert.

Magie der Worte

Anja Baumheier: „Die Erfindung der Sprache“, Kindler, 496 Seiten, 20 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Baumheier ist in Dresden geboren, ihre Romane „Kranichland“ und „Kastanienjahre“ erzählten Lebensläufe aus dem Osten. Sie arbeitet als Lehrerin in Berlin.

Das Buch: Es ist eine komplizierte, vielschichtige Familiengeschichte, die den Leser auf die fiktive ostfriesische Insel Platteog entführt. Adam Riese ist ein eigenbrötlerischer Sprachwissenschaftler, der ungern mit Menschen redet. Seine Mutter Oda schweigt, seit ihr Mann Hubertus vor Jahren spurlos verschwunden ist. Oma Leska schwelgt noch immer in der Sprachwelt ihrer tschechischen Heimat. Ein luftig geschriebener Roman, in dem es um die Magie des Wortes geht, um Struktur im Satz, aber auch im Leben. Adam Riese folgt den Spuren seines Vaters, trifft kuriose Menschen, schaut über seinen Horizont. Herzerwärmend!

Ein Kommissar zwischen den Stühlen

Ralf Langroth: „Die Akte Adenauer“, Rowohlt, 400 Seiten, 16 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Hinter dem Pseudonym Ralf Langroth steckt ein bekannter Hannover-Autor – Jörg Kastner ist ein Vielschreiber. Er hat sich mit Serienheften wie „Jerry Cotton“ und im Fahrwasser der populären Dan-Brown-Bücher in den Nuller-Jahren mit Mystery-Krimis einen guten Ruf erworben. Nun widmet er sich dem populären Genre des gut recherchierten Historien-Krimis.

Das Buch: Philipp Gerber sitzt zwischen den Stühlen. Der Deutsche floh als Jugendlicher vor den immer mächtiger werdenden Nazis nach Amerika, kämpfte als US-Soldat an der Front, soll nach Kriegsende in der jungen deutschen Demokratie die Interessen der USA vertreten. Als Kriminalhauptkommissar wird er 1953 in das BKA eingeschleust, mitten im Wahlkampf soll er den Mord an seinem Vorgänger aufklären. Er stößt auf alte Feinde: Die „Wölfe Deutschlands“ glauben immer noch an den Sieg der vermeintlichen Herrenrasse und planen Anschläge. Eine Mitstreiterin findet Gerber ausgerechnet im Lager des politischen Gegners – die linke Journalistin Eva Herden. Solide Spannung aus der Bonner Republik, in der die Nazis immer noch Spuren hinterlassen haben. Ein zweiter Band soll im Februar 2022 erscheinen.

