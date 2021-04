Hannover

Am 23. April ist „Welttag des Buches“ und „Tag des deutschen Bieres“. Sechs Bierexperten aus Hannover stellen ihre Lieblingslektüre vor.

Mashsee-Gründer Kolja Gigla. Quelle: Frank Wilde

Historischer Bierzauberer

Es ist ein Wälzer mit fast 700 Seiten, der seit seinem Erscheinen 1997 viele Menschen in seinen Bann gezogen hat: „Der Medicus“ von Noah Gordon ist das Buch, das bei Mashsee-Gründer Kolja Gigla (37) am meisten Nachklang gefunden hat. „Ich mag es, wenn man sich in andere Zeiten reindenken kann“, sagt der 37-Jährige, der seine selbst gebrauten Biere „Trainingslager“ oder „Beverly Pils“ nennt.

Für alle, die sich für Braukunst interessieren, hat er einen Tipp: Die Reihe „Der Bierzauberer“ von Günther Thömmes. „Es werden uralte Aufzeichnungen gefunden über den Werdegang eines berühmten Braumeisters“, erläutert Gigla. Es geht um vergifteten Hopfentrunk, tote Pilger, Inquisition. Ihn habe aber fasziniert, dass man als Leser viel über das Produkt aus Hopfen, Malz und Wasser erfahre. „Das sind ja Prozesse aus dem 14. Jahrhundert, die heute noch angewendet werden.“ Was ihn außerdem überzeugte: „Der Autor ist Diplombraumeister.“

„Mashsee“ wurde 2014 gegründet (der Name bezieht sich auf das englische Wort für Maische, die für die Bierproduktion angesetzt wird). Gigla braut acht eigene Biere, die auch Rewe und Edeka verkaufen.www.mashsee.de

Kioskbetreiber Oliver Schrank. Quelle: Tim Schaarschmidt

Lexika und Jim Knopf

Schon als Kind war Oliver Schrank (41), der den Kiosk „Onkel Olli’s“ an der Lutherkirche betreibt, ein Bücherwurm. Allerdings mit einem speziellen Geschmack. „Ich habe Sachbücher und Lexika geliebt, das tu ich bis heute.“ Der kleine Olli las sich durch „Was ist was“-Bände, durch „Brehms Tierleben“, „sogar die Brockhaus-Bände fand ich interessant.“ In Quizshows hätte er also durchaus Chancen: „Ich weiß zu allem ein bisschen.“

Besonders naturwissenschaftliche Themen haben es Schrank angetan, zuletzt kaufte er sich das Buch „100 Forscher, die die Welt verändert haben“. Aber auch den Roman „Herr aller Dinge“ von Andreas Eschbach kann er empfehlen. Darin geht es um Maschinen, die sich selbst reproduzieren können, „ein bisschen Science-Fiction, das gefällt mir.“ Mit Horrorstorys hat der Bierexperte dagegen nichts am Hut, „dieser moderne Zombiekram ist nichts für mich“. Allen, die dem Thema Bier genauso zugetan sind wie er, empfiehlt er das Standardwerk „Abriss der Bierbrauerei“ von Ludwig Narziß.

Angesichts dieser Favoriten ist es überraschend, welchen Titel „Onkel Olli“ zu seinem Lieblingsbuch kürt: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. „Michael Ende war ein toller Geschichtenerzähler. Auch sein Buch ,Momo’ war großartig.“

Oliver Schrank bietet in seinem Kiosk „Onkel Olli’s“ (An der Lutherkirche 10) 200 bis 280 Biersorten an. Geöffnet ist täglich von 14.30 bis 22 Uhr. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft Nordstadt braut! eG.

Ralph Klemke von „Meiers Lebenslust“. Quelle: Christian Behrens

Aktuell und spannend

Ralph Klemke (56) ist Krimifan, der Geschäftsführer von „Meiers Lebenslust“ gegenüber vom Neuen Rathaus hat Lust auf Spannung und Nervenkitzel. „Ich mag die Bücher von Sebastian Fitzek“, erzählt der Gastronom, in dessen Lokal kupferfarbene Sudkessel glänzen. „Ich lese vor allem im Urlaub sehr viel. Aber im Moment ist ja Zwangsurlaub.“

Deshalb ruht im Lockdown nicht nur die Bierproduktion, sondern auch das Tauschregal im Aufenthaltsraum der Mitarbeiter, über das Kollegen ausgelesene Bücher, aber auch Filme und CDs weitergeben. Gerade fertig gelesen hat Klemke „Kreuzberg Blues“ von Wolfgang Schorlau. Der Autor ist bekannt für gesellschaftskritische Krimis, im neuen Fall von Detektiv Dengler geht es um den umkämpften Berliner Wohnungsmarkt und explodierende Mieten. Und die Corona-Pandemie! „Sehr aktuell, sehr gut recherchiert“, lobt Klemke. „Das hört sich in diesem Roman alles sehr echt an.“

Bis zu vier Saisonbiere wie Märzen, Maibock und Festbier werden in der Hausbrauerei von „Meiers Lebenslust“ (Osterstraße 64) produziert – etwa 50.000 bis 60.000 Liter in guten Jahren. An Aktionstagen (24. April von elf bis 14.30 Uhr) gibt es im Lockdown Spargel, Bier und Kikok-Hähnchen vom Grill „to go“. www.meiers-lebenslust.de

Hannes Aulich vom Brauhaus Ernst August. Quelle: Samantha Franson

Gedanken über das Leben

Corona und zwei Lockdowns – die vergangenen Monate waren für alle in der Gastro-Szene hart. Hannes Aulich (34) vom Brauhaus Ernst August hat Kraft aus dem Bestseller „Das Café am Rande der Stadt“ von John Strelecky geschöpft. Ein Mann verfährt sich, landet in einem kleinen Lokal – und beschäftigt sich in Gesprächen mit der Kellnerin, dem Koch und einer Stammgästin mit dem Sinn des Lebens.

Der schmale Roman stammt aus dem Jahr 2003. „Aber er ist aktueller denn je“, findet Aulich. „Wir haben gerade die Pausentaste gedrückt, haben Zeit, Dinge zu überdenken.“ Beim Lesen habe er auch viele Parallelen zum Brauhaus erkannt. „Gastronomie ist immer ein Ort des Austausches und der Kommunikation.” Den 23. April würde man unter „normalen Bedingungen im Brauhaus feiern – „mit einem Poetry-Slam“, erklärt Aulich die Tradition seit sieben Jahren. Team Buch und Team Bier würden sich lyrische Wortgefechte auf der Bühne liefern.

Das Brauhaus Ernst August (Schmiedestraße) gibt es seit 1986 in Hannover, es produziert jenseits von Corona 4500 Hektoliter im Jahr. Pils ist immer im Programm, dazu saisonale Spezialitäten wie derzeit „Bernstein-Bier“ oder Maibock, die man über den Onlineshop in Kannen oder Kisten kaufen kann. www.brauhaus.net

Herrenhäuser-Chef Christian Schulz-Hausbrandt. Quelle: Rainer Dröse

Blick in die Zukunft

Der Weltraum und seine unendlichen Weiten haben Herrenhäuser-Chef Christian Schulz-Hausbrandt (46) als Jugendlichen brennend interessiert. „Ich habe Perry Rhodan gelesen. Aber nicht die Hefte, sondern die dicken Romane“, wie er betont. „Ich hatte fast jeden Band, die Kiste steht heute noch irgendwo – vielleicht kann ich ja mal meine Kinder dafür begeistern.“

Ihn habe stets das Abtauchen in fremde Welten fasziniert. So erklärt sich auch seine Leidenschaft für die Science-Fiction-Werke von Wolfgang Hohlbein („Märchenmond“) – „das war damals anspruchsvoll und nicht nur heile Welt“.

Auch Frank Schätzings Bestseller „Der Schwarm“ habe er gerne gelesen. „Ein sozialkritischer Klimathriller – er war seiner Zeit voraus.“ Derzeit liege aber kein Buch auf dem Nachttisch: „Dieses Corona-Jahr ist und war sehr anstrengend, das fordert viel Zeit und Energie.“

Die Privatbrauerei Herrenhäuser wurde im Jahr 1868 gegründet, seit 2010 ist die Familie Schulz-Hausbrandt Eigentümer. In Jahren mit Veranstaltungen und Gastronomiebetrieb werden etwa 140.000 Hektoliter „Herri“ gebraut. www.herrenhaeuser.de

Bernd Rodewald vom Shakespeare Pub. Quelle: Ilona Hottmann

Bonanza und Rosenberg

Gespenstergeschichten, Bonanza-Bücher, Silberpfeil-Hefte – „als Kind habe ich sehr gerne gelesen“, erinnert sich Bernd Rodewald (56). Der Inhaber des englischen Pubs „Shakespeare“ hat allerdings durch den Job hinter dem Tresen (die Kneipe leitet er seit 1991) wenig Zeit für Bücher. „Wenn, dann interessieren mich Erfahrungsberichte und Hintergrundgeschichten.“

In das Genre fällt auch das Buch „Kokolores“, das Rodewald gerade erst wieder zur Hand genommen hat – es ist die bereits 2006 erschienene Biografie von Schlagerstar Marianne Rosenberg (66). „Ich bin ganz großer Fan, leite auch eine Fanseite im Internet“, schwärmt er von der Frau, die Hits wie „Er gehört zu mir“ gesungen hat. „Sie hat ein spannendes Leben, ihr Vater war Sinto und Auschwitz-Überlebender.“

Im „Shakespeare“ (Gutenberghof 3) schenkt Bernd Rodewald acht Sorten englisches Bier aus – von Newcastle bis Guinness, außerdem sein selbst kreiertes „Shakesbeer“. Im Lockdown füllt er täglich von 17 bis 22 Uhr das gezapfte Bier in englische Milchflaschen für den Außer-Haus-Verkauf. www.english-pub.de

Von Julia Braun und Andrea Tratner