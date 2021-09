Lesetipps: Das sind die schönsten neuen Bücher für Kinder

Hannover

Es geht um Freundschaft, Coming-out, wahre Liebe, Mythen, deutsche Geschichte oder den Schulwechsel in diesen neuen Kinder- und Jugendbüchern. Sie haben eines gemeinsam: Egal, welche Herausforderungen auf die Protagonisten waren – ein wichtiger Schritt ist, zu sich selbst zu stehen. Die NP stellt elf Kinderbücher vor.

Kinderbuchtipp Nummer 1

Jana Hoch & Pony Jamie: „Tagebuch von der Pferdekoppel“. Arena, 160 Seiten, 12 Euro.

Die Autorin : Jana Hoch lebt bei Hannover, seit 2014 ist Pony Jamie ihr ständiger Begleiter. Unter der jungen pferdebegeisterten Leserschaft hat die 28-Jährige seit dem Erscheinen ihrer Trilogie „Kronenherz“ viele Fans

Das Buch : Jana ist elf Jahre alt und wünscht sich nichts mehr als ein eigenes Pony. Jamie ist ein Haflinger und wünscht sich nichts mehr als ein berühmtes Dressurpferd zu werden. Doch leider ist er etwas zu groß gewachsen und soll vom Gestüt verkauft werden. Doch das will Jamie nicht und zeigt sich bei Verkaufsvorführungen nicht von seiner besten Seite. Trotzdem verliebt sich Jana sofort in ihn. Doch noch ist Jamie von „seinem“ Menschen nicht überzeugt. Und so ruckelt ihre Freundschaft zunächst ziemlich.

"Tagebuch von der Pferdekoppel" von Jana Hoch und Pony Jamie Quelle: Arena Verlag

Für wen geeignet? Humorvoll erzähltes Tagebuch, in dem abwechselnd Jamie und Jana schreiben. Im leichten, lockeren Stil, ideal für Pferdemädchen in der Grundschule.

Kinderbuchtipp Nummer 2

Simon van der Geest: „Der Urwald hat meinen Vater verschluckt“, Thienemann, 430 Seiten, 17 Euro.

Der Autor : Der Niederländer schreibt Bücher, Theaterstücke und Gedichte für Kinder.

Das Buch : Eva wächst gut ohne Vater auf. Als sie aber eine Hausarbeit über „Biologische Väter“ recherchiert, spürt sie, wie sehr ihr ihr Vater fehlt. Sie will wissen, wer er ist und was er macht. Schließlich macht sie sich auf die Suche und wendet sich sogar heimlich an eine TV-Sendung, die Verwandte in aller Welt aufspürt. Denn ihr Vater ist zurück in den Dschungel gegangen, wo er einst geboren wurde.

"Der Urwald hat meinen Vater verschluckt" von Simon van der Geest Quelle: Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag

F ür wen geeignet? Turbulente Story über die Suche nach den eigenen Wurzeln. Wer Genres wie Abenteuer-, Entwicklungs-, Freundschafts-, Liebesroman und Familiensaga liebt, wird das Buch verschlingen – denn all das verbindet van der Geest in der actionreichen Geschichte ab zehn Jahren.

Kinderbuchtipp Nummer 3

George Lester: „In all seinen Farben“, One, 382 Seiten, 12,90 Euro.

Der Autor : George Lester ist Autor und freier Lektor, Musical- und Disney-Fan. Er tritt als Drag- Queen That Gurrrl auf.

Das Buch : Robin Cooper ist am Boden zerstört – so gern wäre er auf die Schauspielschule gegangen. Doch nach der Absage weiß er nichts mehr mit sich anzufangen. Und dann ist da auch noch sein Freund, der sich nicht offen zu ihm bekennt, offiziell verachtet er Schwule sogar. Zur Aufmunterung schleppt Robins Clique ihn zum Geburtstag in eine Drag-Show. Robin, der sich vorher nicht einmal schminken lassen wollte, ist fasziniert von der schrillen Welt der Drag-Queens. Ob das eine neue Chance auch für ihn ist?

"In all seinen Farben" von George Lester Quelle: One Verlag

Für wen geeignet? Mutiger Roman über Coming-out, Selbstfindung und die verschiedenen Wege der Liebe ab 14 Jahre.

Kinderbuchtipp Nummer 4

Hannes Wirlinger/Volker Fredrich: „Das Duell der Großmütter“, Tulipan, 56 Seiten, 16 Euro.

Die Autoren : Wirlinger ist österreichischer Drehbuchautor für Fernsehkrimis und schreibt Texte für Kinder. Fredrich lebt als Illustrator in Hamburg.

Das Buch : Hubert will mit seiner Oma ins Freibad gehen. Dort treffen sie zufällig auf Otto und dessen Oma Elfriede. Die beiden Omas kennen sich, denn als junge Frauen waren sie beide erfolgreiche Turmspringerinnen. Und ehe sich die Kinder versehen, bricht zwischen den beiden Omas ihre alte Rivalität wieder auf. Nachdem sie sich erst mal darüber gestritten haben, wer den sportlicheren Enkel hat, treten sie tatsächlich noch einmal in luftiger Höhe gegeneinander an.

"Das Duell der Gro0mütter" von Hannes Wirlinger Quelle: Tulipan Verlag

Für wen geeignet? Turbulentes, herrlich gezeichnetes Bilderbuch mit etwas längerem Textanteil zum Vorlesen und Schmunzeln für die ganze Familie ab vier Jahren.

Kinderbuchtipp Nummer 5

Suza Kolb: „ Zwischen uns eine Mauer “, Knesebeck, 208 Seiten, 16 Euro.

Die Autorin : Suza Kolb schreibt Abenteuer für Kinder. Auch die Familie ihrer Mutter wurde durch die Grenze geteilt. Als Kind ist Kolb häufiger zu Besuch in der DDR gewesen.

Das Buch : Im Sommer 1983 reist Luisa in die DDR, um bei Verwandten ihre Sommerferien zu verbringen. Für die 13-jährige West-Berlinerin ist das eine Reise in eine andere Welt. Vieles, was für sie selbstverständlich ist, ist nicht erlaubt, die Partei sieht und hört alles. Und die findet es auch gar nicht gut, dass sie sich mit Uwe, dem Nachbarsjungen, anfreundet.

"Und zwischen uns eine Mauer" von Suza Kolb Quelle: Knesebeck

Für wen geeignet? Kolb erzählt ein Stück deutscher Geschichte aus der Sicht eines westdeutschen Mädchens. Dabei ist einiges etwas klischeehaft überzeichnet, aber insgesamt bietet das ab zwölf Jahren gut lesbare Buch Diskussionsstoff für Gespräche innerhalb der Familie.

Kinderbuchtipp Nummer 6

Daniela Dammer: „Verfluchte Marmelade“, Oetinger, 156 Seiten, zwölf Euro.

Die Autorin : Daniela Dammer ist Grundschullehrerin und kennt den Abschiedsschmerz von Viertklässlern und deren Unsicherheit, wenn es um den Schulwechsel geht, gut.

Das Buch : Yann, Bene und Kalle sind allerbeste Freunde. Noch gehen sie gemeinsam in die vierte Klasse und natürlich wollen sie nach den Sommerferien auch zusammen an die weiterführende Schule gehen. Doch dann die Schreckensnachricht: Da sich zu viele Kinder angemeldet haben, wird eine fünfte Klasse ausgelagert. Was, wenn nun doch Yann als Einziger woanders hingehen muss?

"Die Verfluchte Marmelade" von Daniela Dammer Quelle: Verlag Friedrich Oetinger

Für wen geeignet? Für alle Kinder, denen auch so eine Veränderung bevorsteht. Die Geschichte ist liebevoll und nah an der Zielgruppe erzählt und macht gut Mut, sich aufs Ungewisse einzulassen. Ab acht Jahre.

Kinderbuchtipp Nummer 7

Kelly Oram: „Das Avery Shaw Experiment“, One, 272 Seiten, 12,90 Euro.

Die Autorin: Kelly Oram ist Bestsellerautorin für Jugendliche. Ihre Bücher drehen sich um die große Liebe und ihre vielen, oft auch fiesen Verwicklungen. Sie lebt mit Mann und vier Kindern in Arizona (USA).

Das Buch : Avery und Aiden kennen sich seit ihrer Geburt. Ihre Mütter sind befreundet, so sind die Kinder wie Geschwister aufgewachsen. Doch Avery ist seit Ewigkeiten heimlich in den Sandkastenfreund verliebt. Als sie es ihm endlich sagen will, küsst Aiden ein anderes Mädchen. Averys Herz ist gebrochen, doch da bekommt sie unerwartet Hilfe von Aidens großem Bruder Grayson, der der Meinung ist, dass Aiden es so richtig verbockt hat. Die beiden starten ein Experiment.

"Das Avery Shaw Experiment" von Kelly Oram Quelle: One Verlag

Für wen geeignet? Eine echte Kelly-Oram-Story ab 14 Jahren. Mit viel Humor erzählt und extra-coolen Sprüchen.

Kinderbuchtipp Nummer 8

Tae Keller: „Wie man einen Tiger fängt.“ Dragonfly, 350 Seiten, 14 Euro.

Die Autorin: Tae Keller wuchs in Honolulu auf Hawaii auf, arbeitete in New York in der Verlagsbranche und lebt heute als Autorin in Seattle.

Das Buch : Lilys Großmutter, die sie Halmoni nennt, ist krank, daher zieht ihre Familie zu ihr aufs Land. Auf dem Weg zu ihr sieht Lily einen Tiger – den Tiger, von dem Halmoni ihr in den Märchen einst erzählt hat. Er behauptet, dass Halmoni vor vielen Jahren Geschichten gestohlen und sie in Gläser gesperrt hat. Das magische Tier schlägt Lily einen Handel vor: Wenn sie die Geschichten zurückholt, wird ihre Großmutter wieder gesund.

"Wie man einen Tiger fängt" von Tae Keller Quelle: Dragonfly

Für wen geeignet? Eine mythische Geschichte, in der ganz viel Lebensweisheit steckt und die sensibel schwere Themen wie Mut, Freundschaft, Liebe, Unsterblichkeit, Tod und das Loslassen aufgreift. Für nachdenkliche Kinder ab elf Jahren und ihre Eltern.

Kinderbuchtipp Nummer 9

Rachel Greener/Clare Owen: „Ein Baby! Wie eine Familie entsteht“, Penguin, 32 Seiten, 14 Euro.

Die Autorinnen: Kinderbuchlektorin Rachel Greener stammt aus London, Clare Owen lebt als Illustratorin in Bristol, hat ihr Kunststudium mit Auszeichnung abgeschlossen.

Das Buch : Schon das Cover zeigt, wie unterschiedlich Familien sein können. Schwarzer Mann mit weißer Frau, Alleinerziehende, ein im Rollstuhl sitzender Vater, zwei Männer, die eine Tochter haben – Diversität steht im Aufklärungsbuch ganz vorne. Vom Sex über Samenerguss zur Schwangerschaft, die auch durch künstliche Befruchtung passiert sein kann. Geschlechter werden erklärt, genau wie das Innenleben eines Brutkastens.

"Ein Baby! Wie eine Familie entsteht" von Rachel Greener Quelle: Penguin Junior

Für wen geeignet? Vorlesende, die mit liebevoller Anleitung diverse Familien und die Entstehung des Lebens zum Thema machen möchten. Ab fünf Jahren.

Kinderbuchtipp Nummer 10

Helen Rutter: „Ich heiße Billy Plimpton“, Atrium, 290 Seiten, 15 Euro.

Die Autorin : Die Britin ist Schauspielerin und mit einem Komiker verheiratet. Die Idee zu ihrem ersten Buch kam durch ihren Sohn, der ebenfalls stottert.

Das Buch : Billy Plimpton stottert. An seiner alten Schule hatten sich inzwischen alle Kinder daran gewöhnt und haben ihn zumindest nicht mehr direkt geärgert – auch wenn keiner mit Billy befreundet sein wollte. Aber jetzt steht ein Schulwechsel zur weiterführenden Schule an, und Billy Plimpton will alles, nur nicht die Witzfigur der neuen Schule werden. Doch seine Strategien – auf ein Wunder hoffen, unauffällig sein, nirgendwo anecken, gar nichts sagen – gehen nicht auf. Und schnell haben sich alle gegen ihn verschworen, so manches Mal ist Billy kurz davor, alles hinzuschmeißen. Doch er hat auch einen großen Traum – er will auf der Bühne als Komiker die Menschen zum Lachen bringen.

"Ich heiße Billy Plimpton" von Helen Rutter Quelle: Atrium Verlag AG

Für wen geeignet? Die Achterbahn der Gefühle, die der Junge erlebt, ist berührend, sensibel, ergreifend und spannend erzählt. „Billy Plimpton“ ist ein besonderes Buch über Toleranz, Andersartigkeit und die Größe, sich und andere so zu akzeptieren wie sie sind. Fast schon Pflichtlektüre für alle ab zehn Jahren.

Kinderbuchtipp Nummer 11

Tania Witte: „Marilu“, Arena, 290 Seiten, 15 Euro.

Die Autorin : Tania Witte ist Journalistin, Schriftstellerin und Spoken-Word-Performerin. Sie lebt in Berlin und Den Haag.

Das Buch : Elli und Marilu haben sich in einer stationären Therapie kennengelernt. Damals hatte Elli Marilu eine Kette geschenkt. Und genau diese Kette hat Marilu ihr jetzt, zwei Jahre nach ihrem letzten Kontakt, zurückgeschickt – für Elli ist klar, dass Marilu sich etwas antun will. Immerhin: Im beigefügten Brief gibt Marilu Anhaltspunkte, wo sie sein könnte. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

"Marilu" von Tania Witte Quelle: Arena Verlag

Für wen geeignet? Was es für Menschen bedeutet, an einer bipolaren Störung zu leiden, beschreibt Witte beeindruckend dicht und mit sehr viel Empathie. Aber auch andere Themen wie Lebensmut, Freundschaft und Liebe kommen nicht zu kurz. Ein intensives Buch für Jugendliche ab 14 Jahre.

