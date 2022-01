Lehrte

Bernd Tameling (45) kann sich noch genau an seine eigene Hochzeit erinnern. Bald ist sie 20 Jahre her, doch „es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen.“ Er heiratete seine Janine (45) auf einem Jagdschloss bei Springe. „Wir haben nur standesamtlich geheiratet, wollten es aber trotzdem romantisch haben. Also fragten wir nach einer schöneren Location als dem Standesamt“, erzählt der Lehrter. „Wir organisierten einen Sektempfang, Musik und gaben der Standesbeamtin einen schönen Spruch an die Hand.“

Ungewöhnlich für die damalige Zeit. Das standesamtliche Jawort war nur der förmliche Teil, die richtige Hochzeit wurde traditionell mit der kirchlichen Trauung gefeiert. Heute geht die Zahl der kirchlichen Trauungen zurück und Freie Trauungen sind auf dem Vormarsch. Die Tamelings waren ihrer Zeit voraus.

Nach fast 20 Jahren noch immer verliebt: Bernd Tameling mit seiner Frau Janine. Quelle: Christian Behrens

Dieses Jahr kehrt der 45-Jährige an den Ort seines Eheversprechens zurück, diesmal als Trauredner. „Ich war selten so aufgeregt vor einer fremden Hochzeit.“ Denn knapp 19 Jahre nach seiner eigenen Hochzeit ist der Lehrter Trauredner – und seine Frau Janine Hochzeitsdekorateurin. Die Ehe hat also nicht nur gehalten, sondern wurde auch zum Business des Paares.

Bernd Tamelings erste Hochzeitsrede

„Mein bester Freund hatte 2009 eine Freie Trauung, damals gab es noch nicht viele Trauredner“, erinnert sich Tameling. „Die Traurednerin meines Freundes war gut, aber das gewisse Etwas, die Emotionen, die Romantik fehlten.“ Als Trauzeuge durfte auch er eine Rede halten, seine Premiere. „Ich habe die Rede einen Abend vorher auf einer Kladde runtergeschrieben“, so der Mann, der gelernter Zahntechniker ist. „Nach der Rede kamen ständig Hochzeitsgäste zu mir und machten mir Komplimente.“

Sie brachten ihn in einer Schnapslaune auf eine Schnapsidee: sein neu entdecktes Talent zu einem Geschäft zu machen. „Am nächsten Tag bastelten meine Frau und ich eine Homepage und schon kamen die ersten Aufträge“, schildert Tameling. „Das liebe ich so an ihr und unserer Beziehung: Wir machen einfach die Dinge, die uns im Kopf rumschwirren. Egal, wie verrückt sie sind.“

Seinen Hauptberuf als Zahntechniker, den er von seinem früh verstorbenen Vater übernommen hatte, behielt er. „Ich glaube, ich rede so gerne, weil ich im Labor keine Gesprächspartner habe“, sagt er und lacht. „Und Traureden sind ein Job mit garantiertem Happy End.“ Am Wochenende hält er seitdem seine Traureden. „Eine pro Wochenende, ich habe durch meinen Hauptberuf keinen finanziellen Druck und will mir für jedes Paar Zeit nehmen.“

Freie Trauungen boomen

Das scheint eines seiner Erfolgsrezepte zu sein: „Aus Traureden ist so ein großes Business geworden, dass manche Redner von einer Hochzeit zur nächsten düsen, teilweise vier Reden am Tag halten und die Paare vorher nicht mal persönlich treffen, sondern ihnen nur einen Fragebogen zuschicken“, berichtet der 45-Jährige und schüttelt verständnislos den Kopf.

Mit Torte und edlem Geschirr: Janine Tameling dekoriert in ihrem Showroom einen Hochzeitstisch. Quelle: Katja Eggers

Seine Frau hat für etwas anderes kein Verständnis: „Es gibt so viel grausame Hochzeitsdeko.“ Immer öfter hat sie ihren Mann zu Hochzeiten begleitet und war verwundert. Also hat die 45-Jährige begonnen, Deko für Hochzeiten zu organisieren. Sie hat einen eigenen Showroom (www.hochzeitsdekoration-hannover.de) in Lehrte, wo Paare sich verschiedene Stile anschauen und einzelne Dekoobjekte für ihre Feier aussuchen können.

„Beziehungen benötigen Zuwendung und Mühe“

Ein Erfolgspaar, im Berufsleben wie auch privat. „Ich bin noch immer total in love mit meiner Frau“, schwärmt Tameling. „Wir kennen uns aus der Schulzeit. Es war programmiert, dass wir heiraten“. Und Kinder kriegen: Amely ist mittlerweile 17, Tim 14 Jahre alt.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tameling weiß, wovon er spricht, wenn er Paare traut. „Eine Beziehung benötigt Zuwendung, Arbeit, und Mühe. In dieser schnelllebigen Zeit wird das immer schwieriger für die Menschen“, so der zweifache Vater. „Aber gerade deshalb ist eine Ehe so wertvoll, es ist wichtig, in einer so unbeständigen Zeit etwas so Beständiges und Traditionelles wie eine Ehe zu haben“, sagt er aus voller Überzeugung. Diese Werte hat ihm vor allem seine Gastfamilie in den USA gelehrt. Den Sohn hat er in Kalifornien selber getraut, Tameling darf sich jetzt „Minister of California“ nennen.

Bernd Tamelings Hochzeitsgeschichten als Buch

Doch Kalifornien war nicht die exotischste Erfahrung für ihn: Er traute ein Paar im auf den Kopf stehenden Haus in Bispingen, musste mal eine komplette Trauung lang sächseln und sah ein Schwein die Ringe nach vorne bringen.

In seinem Element: Bernd Tameling (rechs) traut Sylvie (links) und Tom Eggert im Hardenbergschen Haus in den Herrenhäuser Gärten. Quelle: Sarah Austermann

Eine Verschwendung, diese Geschichten für sich zu behalten. Deshalb hat Tameling sie nun in einem Buch aufgeschrieben. „Ich habe mich ein Wochenende mit Wein in einem Hotel in Bremen eingemietet und runtergeschrieben.“ „Vom ersten Kuss bis zum ,Ja, ich will’“ (314 Seiten, 14,90 Euro) heißt das Ergebnis und ist im Robido-Verlag von Andreas Barthel (47) in Hannover erschienen, Tamelings Freunde Anca Graterol (69) und Ossy Pfeiffer (51) vernetzten ihn mit dem hannoverschen Produzenten und Herausgeber.

Das nächste Projekt der Tamelings: Hochzeiten auf den Malediven. „Wir sind bereits mit Resorts vor Ort in Kontakt“, so Tameling. Zuerst sollte es Lanzarote sein, das Paar hatte sich schon Locations auf der Kanareninsel angeschaut. Getoppt werden kann das nur von der Inselgruppe mit weißen Sandstränden im Indischen Ozean. „Das ist genau die Traumkulisse, von der viele für ihre Hochzeit träumen.“

Von Josina Kelz