Laterne light, ein verspielter Abend oder ins Varieté: Tipps und Termine für die kommende Woche

Hannover

Auf den traditionellen Laternenumzug in seiner gewohnten Art durch den Großen Garten müssen wir auch dieses Jahr verzichten, festlich wird es in Herrenhause vom 29. bis 31. Oktober aber dennoch. Im Rahmen der Illumination erklingen an den drei Abenden (Freitag und Sonnabend von 18.30 bis 19.30, Sonntag von 17.30 bis 18.30 Uhr) Laternenmusik und Herbstlieder, Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, mit eigenen Laternen bei Lichterglanz durch die Gärten zu spazieren. Die Anzahl der Tickets ist limitiert, es ist ratsam, den Vorverkauf an der Kasse des Großen Gartens zu nutzen (Montag bis Sonntag neun bis 17 Uhr). Menschen ab 13 Jahren zahlen vier Euro, für Kinder muss ein Gratis-Ticket gelöst werden. Einlass ist eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Götz Alsmann singt von der Liebe

Götz Alsmann. Quelle: Jan Woitas

„Liebe“ hat Götz Alsmann sein Programm genannt, mit dem er bereits letzten Oktober nach Hannover kommen wollte. Nun ist der Sänger, Pianist, Moderator und Entertainer am Mittwoch, 27. Oktober, ab 20 Uhr im Theater am Aegi zu Gast und präsentiert mit seiner Band Liebeslieder aus allen Epochen. Operetten aus den 1920er Jahren oder Schlager aus den 50ern – alles erklingt im typischen Alsmann-Sound. Eintritt zu der 2G-Show: ab 28,40 Euro.

Seeleute und Fischer erobern das Varieté

Quelle: GOP

Hier geht es um Sehnsucht, Hafenromantik und pure Poesie: Das GOP lädt ab Donnerstag, 28. Oktober, zu der neuen Show „Sailors“. In einer Hafenbar der 1920er Jahre treffen Fischer und Gestrandete, Seeleute und Tänzerinnen aufeinander, erleben wundervolle Abenteuer, eingebettet in eine hochmoderne Artistik-Show. Bis zum 9. Januar läuft „Sailors“ an der Georgstraße 36. Die Premiere am Donnerstag beginnt um 19.30, Karten: 35 bis 49 Euro.

Kinder erkunden die Baustelle Museum

Quelle: Sprengelmuseum

Noch eine Woche dauern die Herbstferien, auch die Museen bieten kleinen Gästen viel Programm. Im Sprengel Museum etwa läuft die Ferienaktion „Baustelle Museum“. Vom 26. bis 28. Oktober (je neun bis 13 Uhr) können Kinder von sechs bis neun Jahren die Räume erkunden: Wo sind Türen verschlossen? Wo werden neue Ausstellungen aufgebaut? Mitmachen kostet 20 Euro, Anmeldung unter Telefon 0511/16844646 oder per Mail an petra.sollorz@hannover-stadt.de

Verspielter Abend im Literarischen Salon

Die Pandemie hat vielen Branchen geschadet, der Spielemarkt zählt zu den wenigen Gewinnern in Corona-Zeiten. „Wie deuten wir den Brettspiel-Boom?“ lautet die Frage, die am heutigen Montag ab 20 Uhr im Literarischen Salon diskutiert wird. Zu Gast sind NP-Redakteur und Spieleexperte Stefan Gohlisch und Spieleentwickler Steffen Bogen. Eintritt: zehn, ermäßigt sechs Euro. Anmeldung bis heute um zwölf Uhr per Mail an anmeldung@literarischer-salon.de. Bei dem verspielten Abend gilt die 2G-Regelung.

Von NP