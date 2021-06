Lassen Sie sich verzaubern! Die NP testet Spiele für Kinder, Kenner und Familien

Hannover

NP-Redakteur Stefan Gohlisch stellt zwei besonders gelungene Beispiele für kooperative Spiele vor – und auch zwei Titel, bei denen man gegeneinander antritt.

Für Kenner

Was ist das? Wir befinden uns, so verheißt es schon die Schachtel, „am Ende der Ewigkeit“. Die „Feste der letzten Ruhe“ ist der einzig verbliebene Hort der Zivilisation, und der muss verteidigt werden gegen den „Erzfeind“, der auftaucht in Manifestationen, die „Hassgeburt“, „Der Unersättliche“ oder „König der Masken“ heißen. Willkommen bei „Aeon‘s End“, einem Land der letzten Dinge und klangvollen Namen – und einem ausgesprochen reizvollen kooperativen Kartenspiel.

Die Jury „Spiel des Jahres“ hat es auf ihre diesjährige Empfehlungsliste gesetzt, im Kennerspiel-Bereich, wo die hier bereits vorgestellten Titel „Die verlorenen Ruinen von Arnak“, „Fantastische Reiche“ und „Paleo“ ins Rennen um den Hauptpreis gehen. Der Sieger wird am 19. Juli verkündet. Und bis es so weit ist, spielt man halt „Aeon‘s End“.

Wie spielt es sich? Im Grunde handelt es sich um ein Deckbauspiel, wie es seit Erscheinen des Genre-Urvaters „Dominion“ im Jahr 2008 dutzende gab: Man startet mit einem spärlichen Kartendeck und spielt seine Hand aus, um immer mächtigere Karten zu erwerben und sukzessive ins Spiel zu bringen. Aber selten war ein Deckbauspiel so abwechslungsreich wie dieses hier.

Das beginnt bei den Helden und Heldinnen, in deren Rollen die Spielenden schlüpfen, ein ziemlich diverses Ensemble. Sie starten nicht nur mit einer unterschiedlichen Kartenauswahl, sie haben auch alle besondere Fähigkeiten, die in immer neue Wechselwirkungen mit denen der Anderen treten.

Die Währung im Spiel heißt „Aetherium“, und dieses gibt es vor allem auf Kristallkarten. Mit ihnen kauft man andere Karten, weitere Kristalle zum Beispiel oder Zauber und Artefakte. Sieben Kristalle, 14 Zauber und sechs Artefakte gibt es. Aber in jeder Partie sind insgesamt nur zehn Stapel im Spiel. Allein das ergibt eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Wenn man nun dran ist, kauft man entweder neue Karten, nutzt die Sofortwirkungen seiner Artefakte, sammelt Energie, um die eigene Spezialfähigkeiten aufzuladen, bereitet Zauber für spätere Runden vor ... Es ist ein empfindliches Zusammenspiel, das stets davon abhängt, was man gerade auf der Hand hat.

Eine Besonderheit von „Aeon‘s End“ im Gegensatz zu anderen Deckbauspielen ist: Der Ablagestapel wird, bevor er zum neuen Nachziehstapel wird, nicht gemischt, sondern nur umgedreht. So wird jedes einzelne Ablegen einer Karte zu einer kleinen taktischen Überlegung darüber, welche Reihenfolge künftig wohl günstig ist.

Und dann sind da noch die Erzfeinde. Die haben ihren eigenen Kartenstapel. Attacken sind darunter, die sofort wirken, Monster, die in jeder folgenden Runde angreifen, bis sie durch Zauber besiegt werden, und Pläne, die erst ein paar Runden später ihre teils heftige Wirkung entfalten. Es erübrigt sich beinahe zu sagen, dass für jeden Erzfeind sehr spezifische Sonderregeln gelten. Sogar auf die Zugreihenfolge ist kein Verlass. Die wird Runde für Runde durch einen weiteren Kartenstapel ermittelt.

Was taugt es? So viel Abwechslung in einem Spiel ist selten, so viel Atmosphäre und Spannung auch: Das Zusammenwirken unterschiedlicher Karten, Charaktere und Gegner ergibt in jeder Partie eine besondere Dynamik. Das Spiel ist hart, aber nie ungerecht. Und da der Verlag bereits kräftig Erweiterungen nachschiebt und sogar schon eine zweite Grundbox mit noch heftigeren Herausforderungen angekündigt hat, besteht keine Gefahr von Ermüdungserscheinung. „Aeon’s End“ ist eines jener Spiele, mit denen man Jahre verbringen kann. Zur Not auch bis zum Ende der Ewigkeit.

Kevin Riley: „Aeon’s End“. Indie Boards & Cards/Frosted Games/Pegasus Spiele, für eine bis vier Personen ab zehn (besser: ab zwölf) Jahren, etwa 45 Euro.

Für Kinder

Was ist das? Die Affen rasen durch den Wald, doch hier macht keiner den anderen kalt, sondern höchstens nass. Und es geht auch nicht um die Kokosnuss, sondern um leckere Bananen. Pech gehabt: Die liegen leider am anderen Ufer. Doch Glück gehabt: Im Fluss schwimmen Nilpferde, und über deren Rücken kann man wunderbar hinüberhüpfen. Ein unsteter Grund, wie sich in dem Kinderspiel „Hipp Hopp Hippo“ zeigt.

Wie spielt es sich? Hauptbestandteil ist ein üppiger Spielplan, auf dem die Laufstrecke den geringsten Raum einnimmt. Das ist keine Platzverschwendung, sondern Konzept. Denn hier gibt es einen doppelten Boden: Die Laufstrecke ist mit einer durchsichtigen Folie bedeckt, und darunter tauchen die Nilpferde auf – und gar zu oft auch wieder ab. Es sind Plättchen, je drei Felder darauf, auf des Hippos Kopf, Rücken und Po.

Manchmal sind alle drei Felder begehbar, manchmal macht es „Platsch!“ – immer, wenn von der Seite ein neues Plättchen ein altes wegschiebt und sich ein scheinbar sicherer Platz in pure Nässe wandelt.

Gesteuert wird das über Würfel: wie sich die Figuren der eigenen Affenfamilie vorwärts bewegen und wo ein neues Nilpferd eingeschoben werden kann. Wie man sie einsetzt, erfordert Taktik.

Was taugt es? Laufspiele gewinnen heute keinen Originalitätspreis mehr, auch wenn sie das Genre ein wenig auffrischen. Das ist ein bisschen schade, denn sie bieten genau jene Mischung aus etwas Glück, Ärger und Wettbewerb, die Kinder lieben – zumindest jene, die es gelernt haben zu gewinnen und zu verlieren. Und für sie ist sowieso jedes Spiel neu.

Anna Oppolzer und Stefan Kloß liefern mit „Hipp Hopp Hippo“ ein liebenswürdiges Musterbeispiel dafür. Von dessen etwas altbackener Grafik man sich nicht abschrecken lassen sollte. Die Jury „Kinderspiel des Jahres“ hat es auf ihre Empfehlungsliste gesetzt – es lohnt sich immer, sich die genauer anzuschauen: Dort warten schöne Spiele wie dieses.

Anna Oppolzer, Stefan Kloß: „Hipp Hopp Hippo“. Schmidt Spiele, für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 27 Euro

Für Familien

In seinem Kleinverlag Igel Spiele hat Oliver Igelhaut noch kein schlechtes Spiel veröffentlicht. „Ei Noon“, „Mein Schatz!“ und „Mount Memo“ sind echte Perlen in kleinem Format. Und „Piratz“ (für zwei bis vier Personen ab sieben Jahren), die Igel-Spiele-Neuheit dieses Jahrgangs, fügt sich nahtlos ein.

65 Karten und zwölf Holzwürfelchen – mehr braucht Igelhaut nicht für eine spannende Zockerei mit Ärgerfaktor, die so niedlich wie ein Kinderspiel daherkommt, aber auch die ganze Familie und sogar reine Erwachsenenrunden erfreut.

Schatzkarten werden aufgedeckt, nach und nach und so lange man möchte – bis man freiwillig die Gier zügelt oder die zweite Karte mit einer Ratte darauf aufdeckt. Macht man Beute, macht man auch Punkte. Die aber sind sehr ungleich verteilt; dafür sorgt die zufällige Verteilung der Klötzchen. So unscheinbar „Piratz“ daherkommt, so klein, fein und gemein ist es.

Für alle

Was ist das? Witze über Züge – und insbesondere die Deutsche Bahn – sind beliebt und abgenutzt. Spiele über Züge sind beliebt und oft überraschend originell. Es hat ja auch etwas Poetisches, über Spielzüge mit Spiel-Zügen nachzudenken. Und ganz davon abgesehen haben Eisenbahnwesen und Spiele auch vieles gemeinsam: dass man ans Ziel kommt, dass dem ein System zugrunde liegt, das idealerweise funktioniert, und dass schon kleinste Störungen die besten Pläne durcheinander bringen können. Sehr anschaulich zeigt das „Switch & Signal“.

Wie spielt es sich? Der Untertitel lautet „Gemeinsam ans Ziel“: „Switch & Signal“ ist ein kooperatives Spiel – im Gegensatz zu solche Wettläufen wie dem modernen Klassiker „Zug um Zug“.

Alle Spielenden stellen sich gemeinsam der Aufgabe, ihre Eisenbahnen von A (dem Startpunkt der Züge) über B (dem Ort, wo die Waren lagern) zu C zu bringen (dem Zielort). Dabei geht es einmal über den Kontinent – auf der Spielplan-Vorderseite durch Europa, auf der Rückseite durch Nordamerika.

Drei Arten von Zügen gibt es, in Grau, Braun und Schwarz mit dazugehörigen Bewegungswürfeln. Eine ungleiche Verteilung von Ziffern darauf verursacht unterschiedliche Geschwindigkeiten. Beziehungsweise – und das ist ein Kern von „Switch & Signal“: von unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Der graue Zug ist im Schnitt langsamer als der braune und erst recht als der schwarze – aber manchmal eben auch nicht.

Und das muss man mit einrechnen, während man seine Aktionskarten ausspielt. Mit denen werden zum Beispiel Ampeln oder Weichen gestellt, um den Weg freizumachen. Im am wenigsten schlimmen Fall fahren die Züge einfach nur in die falsche Richtung. Im schlimmsten kollidieren sie. Das gibt Punktabzug. Welche Züge überhaupt bewegt werden, bestimmt ein weiterer, neutraler Kartenstapel mit Fahranweisungen.

Ein Dilemma: Man ahnt, was kommen könnte, plant für etliche Eventualitäten und hofft, dass jene, die man nicht abdeckt, gar nicht erst eintreten. Ein schönes Dilemma – denn es verursacht einen sehr klaren, sehr spannenden Spielablauf.

Was taugt es? „Switch & Signal“ verdichtet ein sehr komplexes Geschehen in einer fesselnden Dreiviertelstunde Spielspaß. Und darüber, wie philosophisch das Schmieden von Plänen und deren Scheitern ist, kann man ruhig mal nachdenken. Vielleicht, wenn man das nächste Mal auf einen Zug wartet.

David Thompson: „Switch & Signal“. Kosmos, für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren, etwa 35 Euro.

Von Stefan Gohlisch