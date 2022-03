Hannover

Als Lars Setzepfandt (54) in einem Laden die zwei Alien-Figuren entdeckte, musste er schmunzeln. „Ich fand sie witzig und habe sie mitgenommen.“ Der Fotograf sah in den Figuren auf Anhieb ein gutes Motiv – doch er rechnete nicht damit, dass die Aliens, die er später „Hannover-Touristen“ nannte, zu echten Stars werden sollten.

Denn es blieb nicht bei dem Foto vor dem Anzeiger-Hochhaus. „Als ich sah, wie gut die Hannover-Touristen ankamen, kam ich etwas ins Schwitzen. Es war eigentlich nur eine lustige Idee, und auf einmal musste ich abliefern“, sagt er und lacht.

Drei Monate lang fotografierte der 54-Jährige die Figuren jeden Tag an einem anderen Ort in Hannover und publizierte die Bilder: An einem Tag saßen zwei Aliens vor dem Hauptbahnhof, am anderen an der Löwenbastion, dem Leineschloss und vor dem Neuen Rathaus. Sie wurden geliked, kommentiert und geteilt, auch in Gruppen. „Die Fotos haben eine Reichweite von mehr als 100.000 pro Monat erreicht“, erzählt Setzpfandt, noch immer ungläubig.

„Irgendwann fragten die Menschen nach Kalendern – also habe ich welche anfertigen lassen. Erst nur ein paar, dann musste ich welche nachbestellen. Ich sollte sogar einen nach Australien zu ausgewanderten Hannoveranern schicken .“ Aktuell arbeitet er an einem Fotobuch, während die Hannover-Touristen Winterschlaf machen.

Warum eigentlich dieser Name? „Naja, Aliens sind nun mal keine Hannoveraner. Also sind sie hier, um sich die Stadt anzugucken – und damit sind sie Hannover-Touristen“, lautet Setzepfandts plausible Antwort. Und da Touristen etwas über die Stadt erfahren möchten, hat der Fotograf zu jedem seiner Fotos einen Text über die Sehenswürdigkeit veröffentlicht, die sich die Hannover-Touristen im Bild anschauen.

Lars Setzepfandt fotografiert Aliens und Hunde

Es ist nicht seine erste Erfahrung mit Texten: Seit zwei Jahren veröffentlicht der Hannoveraner eine Hunde-Kolumne samt Fotos im Bulldoggen-Magazin „Bully“. „Wobei eigentlich Klein Ida die Kolumne schreibt“, betont der Hundefreund, der mit der Französischen Bulldogge Klein Ida und der Amerikanischen Bulldoge Jogi zusammenlebt. „Ich wollte immer einen Hund haben, der so heißt wie die kleine Schwester von Michel aus Lönneberga – jetzt ist Klein Ida vielleicht die bekannteste Französische Bulldogge Deutschlands“, sagt der stolze Hundepapa, während der 42 Kilo schwere Jogi den großen Kopf auf seinen Schoß legt.

Die Kolumne ist aus der Sicht von Klein Ida geschrieben, die auf besondere Menschen trifft, deshalb heißt die Kolumne „Klein Ida trifft“. Sie besucht die Musiker Anca Graterol (69) und Ossy Pfeiffer (51) in ihrem Studio, lernt Sängerin Carlotta Truman (22) kennen oder schaut Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider (59) bei der Aufnahme seines Solo-Albums über die Schulter.

Die speziellste Begegnung für Klein Ida und ihr Herrchen war diese: Im Jahr 2020 trafen die beiden den inzwischen verstorbenen Uli Stein (†73). „Er hat Tiere und vor allem Hunde so geliebt wie ich, dadurch hatten wir gleich eine Verbindung.“

Eine tierische Freundschaft: Setzepfandts Hund Klein Ida lernte Uli Stein kennen. Quelle: privat

Genau wie Stein verbindet Setzepfandt seine beiden Leidenschaften: Hunde und Fotografie. Eines seiner Steckenpferde ist die Hundefotografie geworden. Frauchen und Herrchen lichtet er mit Hund vor dem Sonnenuntergang ab, auf den Fotos sind nur Silhouetten zu erkennen. „Dafür kommen sogar Leute aus Berlin oder dem Teutoburger Wald zu mir nach Wettbergen“, freut sich Setzepfandt.

Seine zwei großen Leidenschaften: Die Fotografie und Hunde. Hier lichtet Setzepfandt seine Franzözische Bulldogge Klein Ida und seine Amerikanische Bulldogge Jogi ab. Quelle: privat

Gerade ist er fertig mit seinem Umbau, das Erdgeschoss seines Hauses hat er in sein erstes eigenes Fotostudio umgewandelt. Vor fünf Jahren erst hat er sich als Fotograf selbstständig gemacht (und sich „Bulldogz Photography“ genannt), nachdem er sein ganzes Leben als Großhandelskaufmann gearbeitet hatte. „Kurz vor der 50 dachte ich mir: Warum nicht meine Leidenschaft zum Beruf machen? Seitdem arbeite ich nicht mehr, sondern gehe nur noch meinem Hobby nach“, sagt er und lächelt.

Lars Setzepfandts erste Ausstellung

2021 hatte er seine erste Ausstellung: Er porträtierte Obdachlose und stellte die Bilder im Herrenhäuser Schloss aus. „Fotos, die unter die Haut gehen“ heißt die Ausstellung, die nun auf Wanderschaft durch Hannover gehen soll. „In den Augen dieser Menschen sieht man so viel. Verzweiflung – aber auch Freude, weil sie endlich mal gesehen werden.“

Seine erste Ausstellung: 2021 zeigte Setzepfandt in den Verdi-Höfen seine Obdachlosen-Porträts. Quelle: privat

Den Zugang zu den Obdachlosen zu finden, war für Setzepfandt leicht: Mit seiner Partnerin Sandra Lüke (52), die im Gegensatz zu Setzepfandt Katzen hat, engagiert er sich mit dem Verein Bollerwagen-Café für Menschen auf der Straße. „Ich kannte die Personen schon und sie vertrauten mir.“

Engagiertes Paar: Lars Setzepfandt mit seiner Partnerin Sandra Lüke. Gemeinsam kümmern sie sich mit ihrem Bollerwagen-Café um Obdachlose. Quelle: Katrin Kutter

Bevor sich Setzpfandt selbstständig machte, lief die Fotografie nebenher, auf www.hannover-exklusiv.de veröffentlichte er seine Bilder. Irgendwann hatte er einen eigenen Hunde-Fanartikel-Shop mit selbst designten Shirts und Drucken. Und heute sind es Fanartikel zu Aliens. „Dabei glaube ich nicht mal an Aliens“, sagt Setzepfandt und lacht. „Wobei ich auch nicht ausschließe, dass es weiteres Leben in diesem Universum gibt.“

Von Josina Kelz