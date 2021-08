Hannover

Ihr Vater hat das „Brauhaus Ernst August“ in der City aufgebaut, auch Lisa Aulich (31) bleibt der Gastro-Tradition treu. Die Geschäftsführerin der „Strandalm“ am Silbersee betreut die „Outdoor-Projekte“ der Aulichs.

Was unterscheidet die „Strand Alm“ von anderen Biergärten oder Beachclubs?

Bei uns trifft Moderne auf Tradition, wir spielen mit dem Kontrast – die Alm am Strand ist ja schon ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite sind wir lässige Beachbar und auf der anderen Seite aber auch idyllischer Biergarten, der sehr traditionell geführt wird. Und so findet sich bei uns jede Zielgruppe wieder. Von junger Familie, über ältere Herrschaften, Singles, Paare, Gäste mit Kindern, aber auch eben Paare ohne. Bei uns fühlt sich jeder wohl.

Hüttenambiente: Die „Strand Alm“ spielt mit den Kontrasten. Quelle: Frank Wilde

Was ist bei Ihnen auf der Speisekarte zu finden?

Klassische Biergarten-Angebot wie Bratwurst, Pommes, Schinkengriller. Was auch nicht fehlen darf, ist die Currywurst. Zusätzlich bieten wir wechselnde Gerichte an und unsere Flammkuchen machen wir frisch à la minute. Außerdem bieten wir Salate an, Steaks, Ofenkartoffel mit Lachs, Rösti, das wechselt dann immer.

Was verbirgt sich hinter der „Bierbowle“?

Das ist tatsächlich ein klassisches Biergarten-Getränk. Wir setzen sie mit Kirschen und Erdbeeren an, danach wird sie mit Bier aufgefüllt.

„Strand Alm“ hört sich nach Sommer an. Haben Sie überhaupt im Winter geöffnet?

Nein, wir sind ein reiner Schönwetter-Biergarten. Wir öffnen immer bei passendem Wetter ab 14 Uhr, die Saison geht von Ostern bis Ende September. Direkt im Anschluss an unseren Biergarten befinden sich ein großer Badesee und ein Spielplatz für Kinder. In der Nähe kann man auch Minigolf spielen.

Blick auf den Silbersee: In der „Strand Alm“ kommen Urlaubsgefühle auf. Quelle: Frank Wilde

Und was machen Sie im Winter?

Dann geht es weiter mit der Weihnachtspyramide auf dem Kröpcke. Dieses Jahr ist endlich wieder Weihnachtsmarkt. Ich bin in der Familie die Outdoor-Fraktion, deshalb begleite ich die meisten Projekte, die draußen stattfinden.

Ist die „Strand Alm“ auch ein Ort für Events?

Mit den „Unplugged-Sessions“ bieten wir regelmäßig Live-Musik an. Dafür nehmen wir auch keinen Eintritt. Am 17. September spielt „Dickes C“ bei uns, da freuen wir uns riesig drauf. Abende mit DJ nennen wir „Almrauschen“, der nächste Termin ist am 28. August. Events kündigen wir immer auf Facebook und unserer Webseite an.

Lisa Aulich Geboren am 11. März 1990 in Hannover. Sie studiert Betriebswirtschaft in Bielefeld bevor sie 2014 in den Familienbetrieb einsteigt – den Aulichs gehört das „Brauhaus Ernst August“ in der Schmiedestraße. Sie wohnt in Döhren, pendelt im Sommer zur „Strand Alm“ (Bothfelder Straße 95, Langenhagen, Telefon 0511/12332880). Geöffnet ist bei gutem Wetter täglich ab 14 Uhr, sonntags ab elf Uhr. Auf der Speisekarte stehen Biergartenklassiker, aber auch Flammkuchen und Salate. Infos unter www.strandalm.de .

Viele Gastronomen klagen über Personalmangel. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Wir haben hier eine total coole Crew. Alle treiben das Projekt hier mit voran und ziehen an einem Strang, sie machen die Alm zu ihrer Alm. Sonntags wird morgens immer erstmal mit der Crew gefrühstückt. Und abends sitzen wir immer noch einmal zusammen und genießen ein Feierabendgetränk. Das macht unseren Beruf auch ein Stück weit aus, dieses familiäre und gesellige. Wenn man so viel und so eng zusammen arbeitet, muss die Chemie stimmen und man sollte Spaß bei der Arbeit haben.

Wo gehen Sie gern essen in Hannover?

Ich gehe sehr gerne ins „Teichhûs“ in Wülfel. Und ich mag das „Inselbistro“ in Döhren. Das sind ganz entspannte Gastronomien, die noch inhabergeführt sind.

Von Luisa Verfürth