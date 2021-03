Langenhagen

„Was hören Sie?“ fragt Marko Nolden (56) auf der Terrasse von seinem „Landhaus am Golfpark“. Vogelzwitschern, hin und wieder ein „Plopp“, wenn ein Eisen auf einen Golfball trifft. „Ruhe“, sagt Nolden zufrieden. „Wir sind mitten in der Natur, in einem Naherholungsgebiet. Dieses Gefühl will ich hier anbieten.“

27 Loch hat der Golfpark im Langenhagener Ortsteil Hainhaus. Er liegt entlang der Wietze-Aue, auf dem Weg dorthin schnuppert man auf den Feldern Landluft und muss auch mal einem Trecker ausweichen. Das „Landhaus“ ist ein imposantes Fachwerkhaus, das allerdings deutlich jünger ist, als es den Anschein hat. „Hier stand früher eine Gerätescheune“, erzählt Nolden. Er muss es wissen. 1994 war er der erste Betreiber des Neubaus.

Marko Nolden fühlt sich hier Zuhause

Wenn er jetzt über das Grün des Golfparks schaut, atmet er unwillkürlich tief durch. „Das ist wie Nachhausekommen“, sagt er nachdrücklich. Zehn Jahre hatte er dem Lokal seine Handschrift aufgedrückt. „Das fiel mit dem Boom des Golfsports zusammen, hier wurden große Turniere gespielt“, erinnert er sich. 450 Essen à la carte am Tag, 25 Festangestellte, ein Ausbildungsbetrieb für zehn junge Leute. Und durchaus illustres Publikum.

In den 90ern: Marko Nolden hat das „Landhaus am Golfpark“ einst mit aufgebaut. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Namen verrät Nolden nicht, spricht nur über „Persönlichkeiten“, die oft mit Zurückhaltung geglänzt hätten. Seine Erfahrung: „Wenn man die Großen bedient, merkt man das oft gar nicht.“ 2004 orientierte sich der Küchenmeister um, übernahm das „Leineschloss“ im Landtag. Die Trennung wurde mit den Golfpark-Betreibern per Handschlag ausgemacht – „so wie man das auf dem Land macht“, sagt er mit einem Lachen.

Jetzt ist er wieder da. Nach sieben Jahren im „Leineschloss“, bis zum Komplett-Umbau des Plenarsaals. Nach einem Sabbatjahr 2011, in dem er sich um seine drei Kinder gekümmert hat („in der Boomzeit hatten die wenig von mir“). Nach vielen Jahren als gastronomischer Leiter auf dem „Bickbeernhof“ mit 500 Außenplätzen in Brokeloh.

„Immer mehr, immer größer“, das sei nicht mehr das Ding des Gastronomen. „Das Landhaus ist ein kleinerer Betrieb, das ist der Reiz – hier ist es persönlicher.“ Dafür habe er „Gänsehaut“, wenn er alte Bekannte aus Golfpark oder dem Dorf treffe. Im Sommer ist bereits eine Konfirmation in einem der zwei Veranstaltungsräume gebucht, die Eltern hatten in den 90ern Hochzeit in Noldens „Landhaus“ gefeiert.

Wie nobel wird die Golfpark-Gaststätte? „Wir sind hier lässig und entspannt“, betont der Wirt. Die junge Golf-Generation sei im Aufbruch, habe andere Ansprüche. Der 56-Jährige kann das nachvollziehen, er ist selber Motorradfahrer: „Ich sehe aus wie ein Rabauke, wenn ich unterwegs bin – will aber trotzdem gepflegt essen gehen.“

Mitten im Grünen: Von der „Landhaus“-Terrasse schaut man auf den Golfplatz. Quelle: Rainer Dröse

Für sein Team hat er Personal zusammengetrommelt, dass sich seiner Meinung nach bestens „mit Esprit und Fachverstand“ ergänzt. Ein „junger wilder Koch“ und ein gestandener Küchenmeister. Eine junge Servicekraft mit Temperament und Feuer, eine andere erfahrene Kollegin mit Routine und Herzlichkeit. „Wir wollen das hier mit einem Augenzwinkern machen.“ Für Allüren sei kein Platz.

Der Apfelkuchen auf dem Flyer für das „Landhaus“ sei als Symbol dafür zu sehen: „Der Duft von Apfelkuchen steht für das Urgefühl von Heimat.“ Gebacken werde selber, Fleisch aus Mastbetrieben mit fairen Bedingungen bezogen, Kaffee kommt von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur, eine Biersorte von einer kleinen Brauerei in Burgwedel.

Warten auf Polster, Schirme und Lockdown-Ende

Hainholzer Kartoffelschaumsüppchen („Hier war früher Ackerland“) und als Gegenstück Hummersuppe – so stellt Nolden sich die Karte vor, die nicht nur Golfer, sondern auch Spaziergänger, Radfahrer und Tagesausflügler anlocken soll. Bis dahin wird es noch dauern. Auch wenn der holzvertäfelte Pub-Bereich bis auf Details bleibt wie bisher, im Restaurant mit den 60 Sitzplätzen fehlen noch Sitzpolster aus grün gegerbtem Leder, auf der Terrasse wurde erst der Beton für XXL-Sonnenschirme gegossen.

Lokale Marken: Das eigene „Landhaus am Golfpark“-Bier wird in Burgwedel gebraut. Quelle: Dröse

„Hunderttausende“ wurden in die Renovierung des Lokals investiert, das bis Ende 2020 von Paolo Bragagna (56, eröffnet demnächst in Mardorf „Paolos Seehotel“ am Ufer des Steinhuder Meers) geleitet wurde. „Die Küche ist technisch auf dem neuesten Stand“, sagt Nolden, der sich auf den „richtigen“ Start nach Lockdown-Ende freut und bewusst auf „to go“-Geschäft verzichtet.

Was hat er eigentlich für ein Golf-Handicap? Der 56-Jährige winkt ab. „Ich hab das mal ausprobiert, aber Golf ist ein anstrengender und zeitintensiver Sport.“ Draußen im satten Grün des Golfparks Hainhaus werden wieder Bälle abgeschlagen, Nolden grübelt kurz, lacht. „Vielleicht schließt sich hier ja noch ein Kreis.“

Von Andrea Tratner