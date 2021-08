Geboren am 3.11.1964 in Oerlinghausen in Nordrhein Westfalen. 1984 macht Nolden eine Ausbildung im „Ratskeller“ in Bielefeld, arbeitet danach als Privatkoch. Es folgen zwei Jahre Hotelfachschule und die Küchenmeisterprüfung, die er in Hamburg absolviert. 1994 eröffnet Nolden das „Landhaus am Golfpark“ (Hainhaus 24, 30855 Langenhagen, Telefon 0511/728520). Zwischendurch arbeitet er in der Leitung verschiedener Gastronomiebetriebe, unter anderem auf dem Blaubeerhof in Brokeloh.Seit letztem Jahr ist er zurück „zu Hause“ im Landhaus am Golfpark. Nolden ist verheiratet und hat fünf Kinder.

www.landhausamgolfpark.de