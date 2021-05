Hannover

Das letzte „Festival der Spitzenmagier“ vor der Sommerpause steht an: Am 3. Mai um 20.15 startet der Live-Stream aus dem „Spezial-Club“-Wohnzimmer von Desimo. Bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauer können über Zoom aktiv dabei sein, es geht aber auch anonym über den Livestream.Verzaubert werden Teilnehmende von Magier Desimo, von der Tänzerin Jaana Felicitas, von Zauberkünstler Nikolai Streibel, von Comedian Marco Weissenberg, von Zauberer Schmitz-Backes und dessen Kollegen Topas – sie alle bieten 70 Minuten beste Unterhaltung.

Die Online-Tickets kosten 16 Euro (eine Person), 26 Euro (zwei Personen) oder 33 Euro (drei Personen). Wer mitmachen möchte, wird gebeten, sich rechtzeitig anzumelden und Bild, Ton, Kamera und Mikrofon zu testen – ab Showbeginn kann kein Support mehr geboten werden. www.spezialclub-livestream.de

Weinseminar mit Lichtbrille

Spannendes Thema: in dem Weinseminar „Die Macht des Lichtes“ geht es am Freitag, 7. Mai, um die Frage, welche äußeren Einflüsse unser Geschmacksempfinden beeinflussen. George Feiter lädt ab 19 Uhr zum Zoom-Meeting, Preis pro Weinpaket und Lichtbrille: 59 Euro. Für ein Drei-Gänge-Menü zahlt man 29 Euro. Anmeldung: 0511/30 07 71 oder Mail an info@weinhaus-feiter.de

Per Klick zum Rattenfänger

Hamelns Rattenfänger-Freilichtspiele starten in die 65. Saison – zum ersten Mal in der Historie als rein digitale Veranstaltung. Am Sonntag, 9. Mai, kann man der Geschichte vom Rattenfänger als Live-Übertragung im Youtube-Stream folgen. Dank der Unterstützung vieler Sponsoren kann die Stadt Hameln diesen Dienst kostenlos anbieten. Um zwölf Uhr am Sonntag geht es los, etwa eine Dreiviertelstunde dauert das Spektakel. Die Grußworte, die es anfangs gibt, wurden vorab aufgezeichnet. Wer dabei sein will, klickt sich mit diesem Link nach Hameln

Bewegung für Zuhause

Besteht Bewegungsdrang nach dem vielen Homeoffice? Das Staatstheater hilft! Am Dienstag um 18.30 Uhr startet der Tanzworkshop „Live in Space: go on moving“ mit der Tanzpädagogin Bettina Stieler. Über Zoom bringt sie Teilnehmenden einen Mix aus modernem Taztraining, Fitness und Transimprovisation näher. Vorkenntnisse sind nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: staatstheater-hannover.de

Zoom für 60+

Eine Einstiegshilfe für alle ab 60, die sich auf das Abenteuer Zoom einlassen wollen, bietet die Staatsoper. „Auf Expedition: Oper digital erleben“ heißt der Online-Kurs, den man am 7. Mai von 15 bis 16.30 Uhr besuchen kann. Da wird erklärt, wie man die digitalen Angebote des Staatstheaters nutzen kann. Mitmachen ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich. Wer neugierig ist, klickt sich auf die Seite der Oper, gibt in der Suchmaske den Namen des Kurses an – und bekommt alle Infos. oper-hannover.de

Von NP