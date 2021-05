Hannover

Einfach so an Hannover vorbeifahren – das kann Deutschlands wohl kultigster Polizist nicht: Torsten „Toto“ Heim (58) kehrte auf der Rückreise aus Berlin zurück in den Ruhrpott bei Marco Brandes (55) in Langenhagen ein, die beiden sind seit Jahren befreundet. Drei Stündchen klönten die Männer über dieses und jenes, Corona und ihr gemeinsames Projekt, den „Tag der Sicherheit“. Dieser feiert in diesem Jahr Jubiläum, wurde 2001 erstmals organisiert.

„Den haben wir kurz vor der Pandemie noch auf die Beine gestellt“, erzählte Heim der NP über die Veranstaltung im Langenhagener Einkaufszentrum CCL. Dann kam Corona und die Planungen für weitere Events waren vom Tisch. Bis jetzt. „Die Situation sieht ja wieder besser aus, also haben wir zwei, drei Videos vorbereitet und vorher auch schon die Homepage neu gestaltet.“

Bei diesem „Tag der Sicherheit“ erläutern Heim, Brandes (betreibt ein Sicherheitsunternehmen) und Promi-Bodyguard Peter Althof (65) etwa, wie man sich vor Einbrechern und Überfällen schützen kann. Auch Firmen nutzen das Know-how der Drei für Vorträge in den Unternehmen. Der Erfahrungsschatz des Trios ist immens: Heim ist seit Jahrzehnten Polizist auf Streife, Althof begleitete als Personenschützer Superstars wie Hollywoodstar Pamela Anderson (53), den „King of Pop“ Michael Jackson (†50) sowie die Box-Legenden Wladimir (45) und Vitali Klitschko (49), Marco Brandes betreibt seit 1994 eine Firma, die ganzheitliche Sicherheitskonzepte für Objekte privater und gewerblicher Art erstellt.

Tolles Trio: (von links) Marco Brandes, Toto Heim und Peter Althof organisieren seit Jahren gemeinsam den „Tag der Sicherheit“. Quelle: privat

Die Drei stehen auch wieder gemeinsam vor der Kamera, drehen unter der Regie von Davide Grisolia (28) aktuell den Film „Macho Man 3“, bei dem unter anderem Schauspieler Wolfgang Fierek (70) und der einstige Box-Profi René Weller (67) mitspielen, Starkoch Alexander Herrmann (49) gibt sein Schauspieldebüt, er mimt den Kommissar Robert Koch – eine Anspielung wegen Corona aufs gleichnamige Institut, der Nachname passt außerdem zu seinem echten Beruf. Schauplätze werden neben Nürnberg, München, der Gardasee und das kultige Kiezlokal „Zur Ritze“ sein.

Not-Operationen legen „Toto“ im Herbst 2020 lahm

Als er von seinen Projekten erzählt, ist „Toto“ voll in seinem Element. Keine Selbstverständlichkeit: Der 58-Jährige musste sich im vergangenen Jahr zwei Not-Operationen unterziehen! „Seit dem habe ich drei Bypässe, die Galle ist weg“, erzählt Heim von seiner körperlichen Verfassung. „Jetzt geht es mir den Umständen entsprechend sehr gut.“ Im Bezug auf seine Gesundheit wirkt Heim demütig, „nicht selbstverständlich, dass man immer durchs Leben geht wie ein Messer durch weiche Butter“.

Das war einmal: Mit seinem Kollegen Thomas „Harry“ Weinkauf (links) wurde „Toto“ Heim bundesweit bekannt. Zusammen treten sie nicht mehr auf, arbeiten aber immer noch auf der gleichen Dienststelle in Bochum. Quelle: Archiv

Der Mann, der ab dem Jahr 2002 bundesweit in der Sat.1-Reportage-Reihe „24 Stunden Toto & Harry“ berühmt wurde, arbeitet sogar schon wieder, fährt im Rahmen seiner Wiedereingliederung in Bochum sogar Streife. „Als mein Arzt mir gesagt hat, dass ich mich gut regeneriert habe und wir uns erst im November erneut sehen müssen, hatte ich schon ein Tränchen im Auge“, gesteht er. An der Tagesordnung stehen mehr Sport und weniger Stress, Nikotin und Alkohol sind tabu. „Und viel Liebe hilft“, so der Beamte.

Die bekommt er nicht nur von seiner Freundin, auch von seinen Fans hat er in seiner Reha-Zeit viel Zuspruch erfahren. „Die Leute sind erfreut, dass ich wieder fit bin und warten sehnsüchtig auf Auftritte“, gibt er einen Auszug aus den Nachrichten bei Facebook wieder.

Kurz vorm ersten Lockdown hatte er sein neues Buch „Toto – der nächste Einsatz kommt bestimmt“ (VHZ, 140 Seiten, 14,95 Euro) veröffentlicht, die geplante Lesereise platzte aus bekannten Gründen. „Jetzt hoffe ich, dass es bald wieder losgeht“, sagt Toto, der in dieser Woche seine zweite Impfung bekommt. „Es wird Zeit, Spaß auf der Bühne zu haben und Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Von Mirjana Cvjetkovic