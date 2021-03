Gehrden

Eigentlich ist Sophie Koeppen (14) aus Gehrden ein Bühnen-Profi. „Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich vor einer Jury stehe“, sagt die Schülerin selbstbewusst. Fügt aber gleich hinzu: „Aber es ist doch etwas anderes, wenn Kameras dabei sind.“ Und davon wird es einige geben, wenn sie am 19. März ab 19.05 Uhr im Finale des Komponisten-Wettbewerbs „Dein Song“ steht. Der Kinderkanal sendet die Auftritte der letzten acht Kandidaten live.

Die Nervosität der Zehntklässlerin des Matthias-Claudius-Gymnasiums steigt. Dabei kann sie sich auf viele Vorschuss-Lorbeeren verlassen: „Wir sind alle ganz andächtig“ hatte Tonbandgerät-Sänger Ole Specht gesagt, nachdem Sophie in der Casting-Runde im Wiesbadener Schloss Bieberach ihren Song „Let me dream“ am Klavier vorgetragen hatte. „Ich habe Gänsehaut, hätte fast geweint“, schwärmte auch Angelo Kelly (39). „Sehr ungewöhnlich“, fand die Jury die komplexe, angejazzte Melodie, zu der die Kandidatin sang, dass sie ihren Traum von einem Leben als Musikerin verwirklichen wolle.

Angelo Kelly hat „noch nie so viel Talent gesehen“

Klavier, Querflöte, Cello – diese drei Instrumente führte die 14-Jährige vor, sie beherrscht noch einige mehr. Die Koeppens sind eine musikalische Familie, die Mutter ist Konzertpianistin. „Ich habe selten so viel Talent gesehen“, urteilt Kelly in der Jurysitzung mit den Sängerinnen Mieze Katz (41) und Lotte (25). Das Ticket für das Komponistencamp im österreichischen Elmau hatte Sophie in der Tasche. „Das war trotzdem großer Nervenkitzel“, erinnert sie sich an den Moment. „Ich wusste ja nicht, wie stark die Konkurrenz ist.“

Die „Dein Song"-Jury (von links): Lotte, Ole Specht, Mieze Katz und Angelo Kelly. Quelle: André Conrad

Stark waren vor allem die Freundschaftsbande, die sie in der „megacoolen Zeit“ knüpfte, an deren Ende es auch Tränen und Abschiedsschmerz gegeben habe. Bauernhof statt Ibiza – der Kinderkanal hatte das Camp im Sommer 2020 wegen der Corona-Pandemie ohne Fernreise und mit Hygienekonzept organisiert, die Band-Sessions mit Profimusikern fanden in einer offenen Scheune statt, statt Strandausflüge gab es Jodelkurs und Kletteraktion im Wald.

Für die Gehrdenerin kein Grund für Traurigkeit. „Ich bin gerne draußen, die Natur inspiriert mich“, erzählt Sophie begeistert. Haben sie auch der Regen und die kühlen Temperaturen inspiriert? Sie lacht: „Das passte zu mir, ich mag ja auch den Herbst – das ist meine Lieblingsjahreszeit.“ Und dann sagt sie einen Satz, der das Konzept des Kika-Wettbewerbs fast philosophisch umschreibt: „Wo Musik ist, da fühle ich mich wohl.“

In der Arbeit mit den Profimusikern hat sie ihren Song „einen Schritt weiterentwickelt“ – und damit die Juroren im Halbfinale in der Scheune („Wir saßen in Decken gehüllt auf den Heuballen und haben alle gezittert“) fast ein wenig überrumpelt. Drei statt zwei Strophen, Änderungen im Text. „Sie mussten sich erst darauf einstellen.“ Mieze Katz war irritiert: „Die Strophen sind so gut geworden, dass der Refrain jetzt nicht mehr so stark strahlt.“ Am Einzug ins Finale gab es dennoch nichts zu rütteln.

Ihr Musikpate ist Jazz-Star Nils Landgren

Darauf hat die Schülerin ein Musikpate vorbereitet, der genau zu ihrem Stil passt: der schwedische Jazz-Superstar Nils Landgren (65). „Er war genau der Richtige“, sagt sie. Beim entscheidenden Auftritt wird er sie am 19. März mit einem Posaunen-Solo begleiten.

Halbfinale im Heu: Sophie hat mit „Let me dream“ einen Platz im Finale. Quelle: André Conrad

In den vergangenen dreieinhalb Wochen hatte Sophie Zeit, die Erlebnisse des Sommers 2020 zu rekapitulieren – vor dem Fernseher. „Das ist alles so lange her“, sagt sie mit einem kleinen Seufzer. Unter normalen Bedingungen wäre sie nun die Heldin auf dem Schulhof. Von Klassenkameraden und Freunden habe sie trotzdem viel positive Rückmeldung bekommen, eine Lehrerin habe die Kika-Show sogar zu einem Unterrichtsprojekt gemacht. „Ich habe gemerkt, wie viele Menschen hinter mir stehen.“

„Der Song ist meine Geschichte“

Zum Live-Finale nach Leipzig darf nur Sophies Mutter mitreisen. Sie wird ihre Tochter hin und wieder kneifen müssen: „Ich glaube das immer noch nicht, es ist so unwirklich.“ Rechnet sie sich mit „Let me dream“ Chancen aus? Sie grübelt kurz. „Alle acht Lieder sind so unterschiedlich, man kann sie schlecht vergleichen.“ Sicher sei aber eines: „Der Song ist meine Geschichte, es geht um mich.“ Und um ihren Traum – Sophie will Lieder schreiben und auf der Bühne stehen.

Einem anderen Mädchen aus der Region ist das nach ihrem Sieg bei „Dein Song“ 2013 gelungen: Lina Larissa Strahl (23) wurde Kinostar, hat drei Alben und eine EP herausgebracht. Im Komponisten-Wettstreit des Kinderkanals hat Sophie jedenfalls viel gelernt. „Wir sind alle Gewinner. Weil wir dabei waren.“

Das Finale mit acht Kandidaten, die jeweils von ihrem Musikpaten (unter anderem Johannes Strate von Revolverheld, Milow, Ilse deLange, Tom Gaebel) begleitet werden, ist am 19. März ab 19.05 Uhr live auf dem Kinderkanal zu sehen. Alle Folgen von „Dein Song“ findet man auf den Kinderseiten der ZDF-Mediathek oder auf der Homepage des Kinderkanals.

