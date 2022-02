Hannover

Wie so viele Menschen in den vergangenen Tagen ist auch er einfach nur fassungslos: „Das kann doch alles nicht war sein.“ Musiker Aleksey (45) verfolgt seit Tagen die traurig-schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine. Er selbst war auf dem Höhepunkt seiner Karriere für eine Woche in Kiew, um das Musikvideo zu seinem größten Hit „Millenium“ zu drehen – unter anderem in der Metrostation.

„Und nun dient sie als Luftschutzbunker, das ist alles so surreal“, so der Hannoveraner. Es will einfach nicht in seinen Kopf, dass an dem Ort, „an dem ich so viele schöne Stunden verbracht habe, Krieg herrscht und Zivilisten ihr Leben verlieren“.

„Ich hatte Kiew ins Herz geschlossen, nun sterben dort Menschen“

Warum die Stadt damals im Sommer 1999 für die Dreharbeiten ausgesucht worden ist, das weiß er nicht mehr: „Es war die Idee des Regisseurs. Er hat die monumentale Metro mit diesen langen Rolltreppen ins Spiel gebracht.“ Der Rapper ist schließlich mit seiner Plattenfirma und seinem Management für eine Woche nach Kiew geflogen.

Neben den Drehtagen hatte der heute 45-Jährige auch etwas Freizeit. „Mir war vorher gesagt worden, ich soll Winterklamotten einpacken“, erinnert er sich lachend, „dabei waren es um die 25 Grad und ich lag mit freiem Oberkörper an einem Strand des Flusses Dnepr, der durch die Stadt führt und genoss die Sonne.“

Das Projekt Videodreh passierte etwas hoppladihopp, die Single kam im Oktober auf „den letzten Drücker raus, das Millenium stand ja schon vor der Tür.“ Songs herauszubringen nahm damals deutlich mehr Zeit und Planung in Anspruch, als das heute aufgrund der Möglichkeiten der Streamingdienste schon auf Knopfdruck passieren kann. Das Lied stieg übrigens direkt auf Platz 23 der deutschen Singlecharts ein.

Wenn Aleksey nun die Bilder aus Kiew sieht, wird ihm schwer ums Herz: „Es lähmt mich. Ich hatte die Stadt in mein Herz geschlossen, nun sterben dort Menschen.“

Von Mirjana Cvjetkovic