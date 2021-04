Hannover

An „Bubble Candles“ kommt derzeit niemand vorbei, der sich mit Wohntrends beschäftigt. Als Tischdeko oder im Bücherregal hübsch arrangiert machen diese Kugelwunder optisch auch einiges her, sie sind auch ein tolles Mitbringsel. Und ganz leicht selber herzustellen.

Benötigt werden eine Silikonform für „Bubble Candles“ (ab vier Euro), Paraffin-Wachsgranulat (etwa 10 Euro für ein Kilo), Flachdochte (100 Stück kosten etwa sieben Euro) und ein Set mit verschiedenen Wachsfarben (ab 13 Euro). All dies ist online im Bastelbedarf zu finden.

Das sind die Arbeitsschritte für „Bubble Candles“

Das Loch für den Docht in der Mitte der Silikonform muss man meist selbst piksen. Mit einer spitzen Schere ist das schnell erledigt. Das obere Ende des Dochts durchstecken und am besten das kleine Standplättchen mit zwei Zahnstochern fixieren. So bleibt der Docht gerade.

Schöne Farben: Die Töne für die Kugelkerzen kann man selber mischen. Quelle: Frank Wilde

Das Paraffin-Granulat im Wasserbad schmelzen und etwas Wachsfarbe hinzugeben (oder die Wunschfarbe aus verschiedenen Tönen mischen). Wenn das Wachs flüssig ist, wird es vorsichtig in die Silikonform gegossen. Wer etwas Geduld mitbringt, kann mit Abkühlzeiten zwischen den Schichten auch Farbverläufe erreichen. Nach einer Weile die Zahnstocher entfernen. Etwa drei Stunden später ist das Wachs komplett erkaltet und kann aus der Silikonform gelöst werden.

Genial gedrehte „Twisted Candles“

So richtig in Fahrt kam der große Kerzen-Trend im vergangenen Herbst. Pioniere waren die soge-nannten „Twisted Candles“, also gedrehte Stabkerzen. Mittlerweile gibt es sie in großer Farbvielfalt.

Die dänische Marke Green Gate steht für verspielte Designs und modern interpretierten Landhausstil. Die gedrehten Stabkerzen präsentieren sich im Frühling in zarten Pastelltönen wie Hellblau oder Flieder. Erhältlich sind sie im Viererpack für 10,90 Euro mit „Click & Collect“ bei Riva in Hannover Und wie wirken die gedrehten Kerzen als Deko? Neben skulpturalen Figuren sehen sie großartig aus. Auf der frühlingshaft gedeckten Tafel ergänzen sie kunterbunt zusammengewürfeltes Geschirr. Wer es optisch aufgeräumter mag, setzt die Kerzen als einzelnen Farbklecks ein.

Der Vierer-Pack der gedrehten Kerzen kostet 10,90 Euro bei Riva. Quelle: Hersteller

Tipp: Wer gern bastelt, kann Kerzen auch selbst drehen. Stabkerze (zum Beispiel von IB Laursen, bei Riva ab 0,50 Euro pro Stück) kopfüber in ein hohes Gefäß mit heißem Wasser stellen. Am besten funktioniert heißes Wasser aus dem Wasserhahn. Eine zu hohe Temperatur würde die Kerzen zum Schmelzen bringen. Nach zehn Minuten sollte das Wachs schön weich und formbar sein. Kerze auf ein Backpapier legen und mit einem Nudelholz platt rollen. Die Enden dabei aussparen. Kerze in beide Hände nehmen und die Enden in entgegengesetzte Richtungen drehen. Die fertigen „Twisted Candles“ zum Trocknen in einen Kerzenhalter stellen.

Feine (Körper)Formen von Livoa

Das Startup Livoa hat es sich zur Aufgabe gemacht, stilvolle Wohnaccessoires für ein individuelles Zuhause zu kreieren. Dem Gründerteam fiel nämlich während der eigenen Studienzeit auf, dass die meisten Wohnungen und WG-Zimmer ziemlich gleich aussehen. Das will das Unternehmen ändern und ist sich sicher, dass schon kleine Veränderungen eine große Wirkung erzielen. Mit Deko-Elementen in feinen Designs kann man dem Zuhause mehr Persönlichkeit verleihen.

Stilvoll: Der Kerzen-Torso ist aus veganem Rapswachs. Quelle: Hersteller

Die Rapswachs-Kerze in Form eines weiblichen Torsos (zwölf Euro) eignet sich dafür hervorragend, denn sie ist ein ästhetischer Blickfang. Auf einem schlichten Kerzenteller kommt sie am besten zur Geltung. Auch eine Variante aus Bienenwachs ist erhältlich (14 Euro). Natürlich gibt es auch ein Männermodell – Sixpack inklusive.

Hyggelige Harmonie aus Dänemark

Hyggelig sein können die Dänen am besten. Klar, schließlich haben sie es auch erfunden. Hygge umschreibt ein tiefes Wohlbefinden durch eine gemütliche, herzliche und heimelige Atmosphäre. Menschen, die wir lieb haben, gutes Essen und warmes Kerzenlicht gehören dazu. Das klingt schön und macht nachweislich glücklich. Wie zuletzt der „World Happiness Report 2020“ gezeigt hat, gehören die Dänen zu den glücklichsten Menschen der Welt. Deutschland landete übrigens nur auf Platz 17.

Kerzen für Leben Quelle: Hersteller

Weil Kerzen so schön hyggelig sind, hat das dänische Unternehmen Søstrene Grene gleich mehrere tolle Kerzentrends im Sortiment. Wie zum Beispiel eine Variante mit wunderschönem Farbverlauf. Die tauchgefärbten Kerzen brennen ungefähr sechs Stunden und sind bei Søstrene Grene für jeweils 1,98 Euro erhältlich.

Duftende Weltreise

Hawaii? Oder lieber Barcelona? Das Reisen ist leider noch nicht wieder uneingeschränkt möglich. Bis es soweit ist, bringen uns die Kerzen von Ava & May aus Sojawachs (ab 24,99 Euro) die Düfte unserer liebsten Urlaubsorte nach Hause. Mit schwarzer Feige, Neroli-Öl und Jasmin geht es gedanklich nach Persien. Flieder, Kardamom und Mandarine lassen uns von Rio de Janeiro träumen. Abenteurer schnuppern gern an dem frischen Mix aus Rosmarin, Kiefer und Thymian der Himalaya-Kerze.

So richt die Welt: Kerzen von Ava & May. Quelle: Hersteller

Wer sich nicht entscheiden kann, geht mit dem Set aus acht selbst gewählten Mini-Kerzen (55,20 Euro) auf Duft-Weltreise. Die 180-Gramm-Kerzen im Glas brennen 40 Stunden lang. Die Minis haben eine Brenndauer von ungefähr acht Stunden.

Kunstvolle Knoten

Die kunstvollen Knoten tauchten zuerst in Form von Sofakissen auf. Schnell wuchs die Fangemeinde des Trends aus Skandinavien auch hierzulande. Doch nicht nur auf der Couch machen sich die Knoten gut. Auch als Kerze dürfen sie unser Wohnzimmer verschönern.

Die Kerzen von Livoa sind kunstvoll geknotet. Quelle: Hersteller

Besonders hübsch wirken sie einzeln auf kleinen Untersetzern oder neben einer mittelgroßen Vase im Regal. Das junge Label Livoa setzt bei seinen Knoten-Kerzen in cremigem Weiß auf reines Rapswachs, das aus deutscher Produktion stammt. Daher sind die Exemplare nicht nur nachhaltiger als normale Kerzen, sondern außerdem vegan.

Im Livoa-Onlineshop ist der süße Kerzenknoten für 12 Euro erhältlich. Er ist fünf Zentimeter hoch, wiegt 85 Gramm.

Kerze mit Überraschungs-Kätzchen

Diese „Juwelkerze“ (26,95 Euro) hat es in sich: Inspiriert von der japanischen Engimono-Tradition versteckt sich ein süßer Glücksbringer in Form eines Keramik-Kätzchens im Wachs. In Japan gelten Katzen als Glückssymbol und können angeblich sogar Wünsche erfüllen. Zehn verschiedene Glückskatzen gibt es zu entdecken. Sie stehen für Wünsche wie Liebe, Freundschaft, Gesundheit, Harmonie oder Freude. Ein tolles Geschenk für sich selbst und jeden, der ein bisschen Glück verdient hat.

In der Juwelkerze steckt ein Keramik-Kätzchen. Quelle: Hersteller

Die Kerzen duften wahlweise nach roten Früchten, Orange, Vanille, Südsee oder frisch gewaschenen Laken („Fluffy Cotton“). Sie werden aus Raps- und Kokoswachs hergestellt und brennen bis zu 70 Stunden lang. Tipp: Die hübschen Keramikbehälter lassen sich super als Vase, Blumentopf oder Dose für Kleinkram weiterverwenden.

Von Janina Fesser