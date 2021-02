Hannover

Tanja Baar ist gerade Gassi gegangen. Ihre beiden Hände halten fünf Leinen gleichzeitig. Cyra, Murphy, Mailo, Amy und Lana wuseln der 44-Jährigen schwanzwedelnd um die Beine, von der Wiese am Pastor-Jaeckel-Weg geht es zurück aufs Gelände der „Huta List“.

300 Quadratmeter Innenräume und Außenfläche auf dem Hof einer großen Autovermietung: „Hier stören wir niemanden und die Hunde können spielen und toben, soviel sie wollen“, sagt Baar, die ihre Hundetagesstätte vor dreieinhalb Jahren gründete. Vorher war die schlanke Frau von 1,90 Meter Länge ewig in der Gastronomie tätig, aber irgendwann „hatte ich keinen Bock mehr auf die Arbeit mit Menschen“. So machte die dreifache Hundebesitzerin, Rettungshundeführerin und Tierpsychologin mit Diplom ihr Hobby zum Beruf. „Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Hunde sind ehrlich und dankbar – es macht eine unglaubliche Freude, mit dieser Arbeit sein Geld verdienen zu dürfen.“

Hunde sind 14 Wochen bis 17 Jahre alt

25 Hunde sind an diesem Dienstag von Herrchen oder Frauchen zwischen sieben und neun Uhr morgens abgegeben worden, bleiben können sie bis maximal 18 Uhr. Vom 1000 Gramm leichten Chihuahua bis zum 37 Kilo schweren Greyhound, vom 14 Wochen jungen Johnny bis zur knapp 17 Jahre alten Mira kommen hier die unterschiedlichsten Größenordnungen, Rassen und Charaktere zusammen. „Es ist wie bei den Menschen“, sagt Steffi, eine von sieben Minijobbern, die Tanja Baar beschäftigt, „es gibt Draufgänger und Schüchterne, Laute und Stille.“

Kein Knoten in der Leine: Baar beim Gassigehen mit ihren Schützlingen. Quelle: Rainer Dröse

Im Gruppenraum sieht es fast aus wie in einer Kindertagesstätte. Die mitgebrachten Leinen hängen an Haken unterhalb von Fotos der jeweiligen Hunde, das Essen liegt in Schälchen für die Fütterung zwischen zwölf und 13 Uhr bereit, es gibt unterschiedlich große Boxen für den Mittagsschlaf. „Wenn alle gefressen haben, liegen sie platt und satt auf ihrer Decke und schlummern“, sagt Baar lachend, „manchmal fallen uns dann auch die Augen zu.“

Aufgabe ihres Teams ist es, den Hunden eine gute Zeit zu verschaffen, individuelle Fähigkeiten zu fördern, manchmal auch Grenzen zu setzen. „Die Hunde sind bei uns im Rudel unterwegs, da musst du schon ein Auge drauf haben“, sagt Baar. Die Besitzer lassen sich das Rundum-Sorglos-Paket einiges kosten, eine Monatskarte für die „Huta List“ kostet 340 Euro, das Futter muss mitgebracht werden.

Tiere werden nicht verwahrt, sondern beschäftigt

„Manche meiner Freunde machen sich darüber lustig, dass wir für Lana in der ,Huta’ so viel Geld ausgeben wie andere für ihr Kind in der Kita“, sagt Katharina Walica: „Aber mir ist es das wert.“ Die 31-Jährige ist im öffentlichen Dienst beschäftigt und will, dass sich ihr Miniatur-Australian-Shepherd „nicht zu Hause langweilt und vereinsamt, während wir arbeiten müssen“.

Sie ist der „Huta List“ „unheimlich dankbar, weil wir Lana dort nicht verwahrt, sondern beschäftigt wissen.“ Für Wiebke Homeyer ist Jack-Russell-Terrier Ella „ein Familienmitglied. Für mich, für meine Eltern, Großeltern und Schwiegereltern“. Die 30-Jährige „könnte es vor mir nicht verantworten, Ella acht Stunden alleine zu lassen. Ich will doch auch nicht acht Stunden eingesperrt sein.“ Wenn sie ihren Hund abholt, ist der „kaputt und glücklich. Das freut mich auch.“

Viel los: Bis zu 27 Hunde pro Tag nimmt Tanja Baar an – mehr aber nicht. Quelle: Rainer Dröse

Jede Woche muss „Huta“-Chefin Baar Hunde ablehnen, „zu Home-Office-Zeiten haben sich viele schnell einen Hund angeschafft. Jetzt müssen viele wieder ins Büro und wissen nicht, wohin mit dem Hund“. Vor allem im Stadtgebiet übersteige der Bedarf bei weitem das Angebot an Betreuungsmöglichkeiten. „Bei uns können es mal 26 oder 27 Hunde sein, aber niemals 30, 40 oder 50“, sagt Baar, Urlaubs-Unterbringung lehnt sie generell ab. Was ihr vermehrt auffällt ist, „dass Hunde vermenschlicht werden. Die tragen gehäkelte Bodys, bekommen nur das feinste Fleisch und dürfen ins Ehebett. Manche Kundinnen rufen beim Abholen: ,Hallo mein Schatz, Mutti ist wieder da’.“ Tanja Baar will diesen Trend in ihrer „Huta“ aufhalten: „Hier dürfen Hunde einfach Hunde sein.“

Auch in Hannovers Umland gibt es tierische Betreuung

Seit 2013 selbstständig: Juana und Patrik Köhler führen die „Huta Laatzen“. Quelle: privat

Sie heißen „Smiling Dog“, „Pfötchendienst“, „Pfötchenhof“, „Pfötchen-Residenz“, „Pet House“, „Hundeherberge“, „Tierbetreuung“ oder „Hunde-Haus“. Mehr als ein Dutzend Betreuungsmöglichkeiten für Hunde sind über die ganze Region verteilt – in Laatzen, Hemmingen, Seelze, Gehrden, Sehnde, Wunstorf, Lehrte, Burgdorf, jeweils zwei in Garbsen und der Landeshauptstadt.

Acht Jahre hatte Juana Köhler in einer Hundepension gearbeitet, bevor sich die 38-Jährige im März 2013 mit ihrem Ehemann Patrik (41) mit der „Huta Hannover-Laatzen“ selbstständig machte. „Damals gab es noch eine Einrichtung in Wettbergen, sonst waren wir alleine auf weiter Flur“, sagt Patrik Köhler, eigentlich Mediengestalter.

Geräumig: Die „Huta Laatzen“ hat ein Außengelände von 1000 Quadratmetern. Quelle: privat

Das Angebot der „Hundetagesstätte in artgerechter Rudelhaltung“ war scheinbar so außergewöhnlich, dass der Eröffnungstag zum Medienereignis wurde. Kamerateams von ARD, Sat 1 und RTL und Reporter vieler Zeitungen machten Berichte. Auf 1000 Quadratmeter Außengelände und in einer 250 Quadratmeter großen Halle kann das Ehepaar mit coronabedingt derzeit nur einer Angestellten bis zu 30 Hunde betreuen. Bringen läuft zwischen sieben und elf Uhr, Abholen zwischen 16 und 19 Uhr. Ein Tag kostet 23 Euro, eine Zehnerkarte 199, ein Monatskarte inklusive der Wochenenden 349, mit Übernachtung sind es 569.

Gebracht werden die Hunde „aus drei Gründen“, sagt Köhler: „Keine Zeit wegen der Arbeit, Urlaub oder der Wunsch, dass der Hund Spielkameraden bekommt.“ Für ihn ist wichtig, „dass sich hier Hunde mit Hunden beschäftigen. Das macht Hunde glücklich.“

Einige Unternehmen haben in Corona-Zeiten zu kämpfen, gerade in der Region. „Mehrere unserer Kunden sind im Homeoffice und bringen ihre Hunde selten oder gar nicht“, sagt Sabine Kölling von „Smiling Dog“ in Garbsen, die weiß, dass schon Mitbewerber aufgeben mussten: „Auch wir haben Überbrückungshilfe beantragt.“ Kölling bleibt zuversichtlich. „Eigentlich ist unsere Dienstleistung sehr gefragt.“

