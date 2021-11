Hannover

„Jetzt sind die Narren los“, singt Steven Vroon in seinem knallbunten Showanzug, und schon stehen die 250 Gäste und gröhlen laut mit. Für ihre erste Veranstaltung in der Corona-Krise sind die Lindener Narren gestern Abend umgezogen, von der Narrhalla in Ricklingen in die IGS Mühlenberg. „Wir wollen so feiern wie immer, uns aber dabei sicher fühlen“, sagt Narren-Präsident Martin Argendorf, „in diesem größeren Raum können wir etwas mehr auf Abstand fröhlich sein.“

Karneval in Corona-Zeiten, geht das überhaupt? „Na sicher“, sagt Siegfried Wicke, einer der Aktiven, „wir sind alle geimpft und halten uns an alle Regeln.“ Rein kam zur 2G-Sessionseröffnung nur, wer geimpft oder genesen war, die rund 50 Mitwirkenden wurden hinter der Bühne zusätzlich sogar noch getestet. Die Lindener Narren haben der Session sogar ein Corona-Motto gegeben: „Erst impfen, dann feiern!“„Du brauchst ja nicht jeden zu umarmen und abzuküssen“, sagt Isabel Krämer, die nach 14 Jahren als Tanzmariechen oder Sängerin die zweieinhalb Stunden diesmal nur im Publikum genoss, „ich habe meine hysterische Corona-Phase überwunden. Ich bin immer noch vorsichtig, aber ich habe mich wochenlang darauf gefreut, dass das hier endlich wieder losgeht.“

„Heute sind wir aber richtig gut drauf“

Und so sang sie aus voller Kehle „Schenk mir Dein Herz“, beklatschte Heike Beckmann mit dem Gabalier-Hit „Ich sing ein Lied für dich“ und bejubelte Helene Fischers „Atemlos“, den Song, den die seit Mittwoch 30-jährige Krämer selbst an mehr als 100 Karnevalsabenden intoniert hatte. „Heute sind wir aber richtig gut drauf“, fand Martin Argendorf und zündete die dreistufige Lindener Rakete (klatschen, trampeln, pfeifen). Einer jungen Frau im Kostüm kamen dabei die Tränen: „Ich habe das so vermisst, mal die Sau rauszulassen. Das tut so gut, das hat mir so gefehlt.“

Und dann reihte sie sich ein in die Polonaise, die auch ganz anders aussah als vor Corona. Mit 50 Poolnudeln aus Hartschaum hielten sich die Feiernden gegenseitig auf Abstand. Höhepunkte des Abends waren zwei Ehrungen: Franky, Radiohörern als früherer Morgenmän von ffn noch im Ohr, ernannte Katrin Gray zur Gardeministerin.

Die 36-Jährige hat sich als Mermaid Kat ein kleines Meerjungfrauen-Imperium erschaffen und ist vor vier Wochen von Australien zurück in die Heimat gezogen. In Hohenhameln bei Peine hat sie einen Gutshof gekauft, dort soll die „Mermaid Kat World“ entstehen. Gray war früher Tanzmariechen der Lindener Narren gewesen und „total gerührt, dass ich jetzt hier vorne stehe und so einen tollen Titel tragen darf“. Darauf ein dreifaches Linden alaaf!

Ebenfalls 36 ist Vanessa Erstmann, die seit August 2020 Vorsitzende des Jazz Clubs ist. Die Historikerin bekam gestern den „Narrenotto“, Laudatorin war Kaya Laß, die den an Stimmbandentzündung erkrankten Martin Jürgensmann vertrat: „Wenn du rund um die Hildesheimer Straße aufgewachsen bist, kannst du alles im Leben erreichen“, sagte die NDR-1-Moderatorin über die Südstädterin: „Und jetzt ist sie Chefin auf dem Lindener Berg. Im Moulin Rouge Hannovers.“ Ihr zu Ehren tanzte Talisha, und vorm Finale mit „Viva Hannovera“ kündigte Argendorf den nächsten Karnevals-Knaller an: die Premiere mit Verleihung der Ehrensenatorinnen-Würde an Soyeon Schröder-Kim am 29. Januar. Auch dafür wird umgezogen, vom Freizeitheim Ricklingen in den Ballsaal des Maritim Airport Hotels. 500 Jecken können mitschunkeln, 420 Tickets sind schon weg. „Der Kartenvorverkauf läuft sogar besser als vor Corona“, sagt Argendorf, „Hannover will wieder feiern.“ Aber sicher.

