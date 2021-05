Hannover

Irgendwann war es einfach da, dieses Talent, die Welt nur noch in Bildern zu sehen. Wie könnte man dieses Motiv wohl am besten in Szene setzen? Was macht das perfekte Foto aus? „Oder warum nur habe ich die Kamera zu Hause gelassen?“ Das fragte sich Karina Lührig (38) kürzlich, als sie mit der Familie den Serengeti-Park besuchte. „Vielleicht habe ich nur nicht dran gedacht, weil der Tierpark nicht unbedingt für Pferde bekannt ist“, sagt die 38-Jährige und lacht drauf los.

Pferde sind nämlich ihre große Leidenschaft. Und die wird nur davon getoppt, die Tiere auch zu fotografieren – das hat Lührig zu ihrem Beruf gemacht. Zu ihren Klienten zählen Pferdebesitzer und -fans und Unternehmen, die Artikel rund ums Thema Pferd herstellen oder vertreiben. Einer, der beim Besuch der NP im Reitstall von Karina Lührig in Heitlingen (Garbsen) so gar keine Lust auf Fotos hatte, war Krümel. Der Name täuscht über die Beschaffenheit des Hannoveraner Rappen hinweg: Er ist groß, muskulös, rabenschwarz und ziemlich, sagen wir mal, willensstark.

„Dressurpferde haben nun mal mehr Elan“, sagt Lührig. Das beweist Krümel, der eigentlich Dagobert Black heißt, als ihn sein Frauchen von all dem Zaumzeug befreit und zu Stute Luna auf den angrenzenden Sandplatz lässt. Er springt vergnügt umher, genießt seine Freiheit. Seit sieben Jahren ist Krümel in Lührigs Besitz, „wir waren zusammen auf Turnieren sehr, sehr erfolgreich.“ 2019 hat das Mensch-Tier-Team 23 Platzierungen erreicht, sechs davon waren Siege.

Sie steht auf edle und künstlerische Fotos

Kunstvoll in Szene gesetzt: Fotografien wie diese gehören zum Repertoire von Karina Lührig. Quelle: Karina Lührig

An diese sportlichen Erfolge könnte die zweifache Mutter – ihre Kinder sind Mia Lavie (8) und Philian (2) – auch in Sachen Fotografie anknüpfen: Ihre Termine sind bis Ende August ausgebucht. Ihr Steckenpferd: „Edel und künstlerisch wirkende Fotos, die trotzdem emotional sind.“ Was sie neben ihrer Nikon Z 72 gerne zum Einsatz bringt, ist ein schwarzer Hintergrund – und manchmal sogar Blattgold! „Da kommt mir meine Ausbildung zur Kosmetikerin und Visagistin zugute“. Das Wichtigste aber: „Ich will eine Verbindung zwischen Mensch und Pferd herstellen und die auf den Bildern sichtbar machen.“

Karina Lührig besucht Weiterbildungen und Workshops

Hat ihre Motiv immer gut im Blick: Karina Lührig ist passionierte Pferdefotografin. Quelle: Dröse

Die Frau, die sich selbst als Perfektionistin bezeichnet, hat viel dafür getan, „dass die Fotos am Ende auch so aussehen, wie ich sie mir vorstelle.“ Nach der zweiten Elternzeit kniete sie sich in das Thema Fotografie und Bildbearbeitung, nahm an „unendlich vielen“ Weiterbildungen teil, besuchte Workshops analog wie digital, drehte das Bildbearbeitungsprogramm Photoshop am heimischen Rechner auf links, bis sie auch die letzten Kniffe und Tools verstanden und verinnerlicht hatte. „Aus dem Inhalt meiner Notizblöcke könnte ich Bücher machen“, erzählt sie und ergänzt, dass sie mittlerweile auch selbst Coachings gibt.

Das ist Karina Lührig *4. September 1982 in Hannover. Sie wächst in Berenbostel auf, macht dort 1999 den Realschulabschluss. Sie beginnt eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, absolviert dann eine Ausbildung zur Kosmetikerin und Visagistin, anschließend noch zur Bürokauffrau im väterlichen Betrieb. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes vertieft sie sich in das Thema Fotografie, macht sich schließlich als Fotografin (Hochzeiten, Tiere) selbstständig. Sie näht und kreiert gerne, hat ein Nähatelier zu Hause, außerdem vertreibt sie Stoffe. Mit ihrem Mann Christian (36), den beiden Kindern Mia Lavie (8) und Philian (2) sowie zwei französischen Bulldoggen lebt sie in Berenbostel. www.karinaluehrigphotographie.de

„Früher war ich immer genervt, wenn meine Mutter wieder mal ein Foto machen wollte“, erzählt Lührig, die heute gerne in den Fotoalben von früher blättert. Diese Liebhaberei – genau wie die Liebe zu Pferden – dürfte sie also von ihrer Mama Gabi (65) geerbt haben. Lührigs Tochter Mia Lavie ist mittlerweile auch passionierte Reiterin, da steht schon seit einiger Zeit ein eigenes Pony auf der Wunschliste. Mama Karina bekam mit elf Jahren ihr erstes Pferd, Rendi ist mittlerweile 33 Jahre alt.

Shootings werden manchmal zum Familienwochenende

„Ich kann mir ein Leben ohne Reiten nicht vorstellen“, gesteht die 38-Jährige. Ein Leben ohne das Fotografieren auch nicht. Wie schön, dass sie beide Leidenschaften miteinander kombinieren kann. Und die Familie kommt dabei auch nicht zu kurz. Denn wenn Shootings anstehen, wie demnächst in Hamburg, „dann kommen einfach alle mit und wir machen uns ein schönes Wochenende.“

Von Mirjana Cvjetkovic