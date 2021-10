Karaoke, Krökeln und Party: Das ist los an Halloween in Hannover

Hannover

Hier wird es schon am Freitag, 29. Oktober, spannend: In der „Krökelbar“ (Georgstraße 50b) gibt es einen Abend voller Spiele und Überraschungen. Denn der Spielpartner am Krökeltisch wird gelost, das Spielfeld ist manipuliert – es gelten andere Regeln. Start des Turniers ist um 19.30 Uhr. Kostüme sind erwünscht, die besten Verkleidungen werden prämiert. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro. Die Veranstalter freuen sich über eine kleine Kuchenspende oder sonstige Beiträge für das Büffet. Es gilt die 2G-Regel.

Reinfeiern mit Karaoke

Reinfeiern in Halloween: Am Sonnabend, 30. Oktober, findet in „Downtown Karaoke & Bar“ (Prinzenstraße 8) ein Karaoke-Event statt. Gäste können sich auf einen Kostümwettbewerb freuen, bei dem die ersten drei Plätze Preise gewinnen, es gibt Getränke-Specials. Die Party startet um 20 Uhr.

Kürbisse schnitzen

Der „Eldagser Hoflieferant“ lädt am Sonntag, 31. Oktober, von elf bis 16 Uhr zu einem Familientag ein. Man kann Kürbisse schnitzen und saisonale Spezialitäten kosten. Alle Besucher, die im Halloweenkostüm erscheinen, erhalten eine Überraschung. Der Eintritt auf dem Hof an der Langen Straße 142 in Eldagsen ist frei.

Lagerfeuer mit Stockbrot

Auch der Veranstalter „Outdoor Hannover“ (Lohweg 8) lädt am Sonntag, 31. Oktober, ab 17 Uhr zum Kürbisschnitzen ein, am Lagerfeuer kann man Stockbrot backen und für Kinder ist eine betreute Nachtwanderung geplant, die um 20 Uhr endet. Gruselige und lustige Halloween-Verkleidungen sind erwünscht. Das Event kostet für Kinder 22, für Erwachsene 28 Euro. Mehr Infos HIER.

Halloween am Wasser

Die „Sunset Lounge“ in Steinhude (Neuer Winkel 1) öffnet am 31. Oktober ihre Tür für Menschen in Halloween-Kostümen – hier kann man Halloween am Wasser feiern! Kinder können von 14 bis 18 Uhr mit jungen Gästen feiern und spielen. Der Eintritt ist für Kinder mit Verkleidung frei.

Fit auf Trimm-Dich-Pfad

Sich an Halloween sportlich auspowern? Am Sonntag, 31. Oktober, um 14 Uhr, startet die Fitness-Challenge Hannover. Der Trimm-Dich-Pfad in der Eilenriede ist 1,9 Kilometer lang und bietet insgesamt 15 Stationen, an denen sich die Hannoveraner ausprobieren können. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht, die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Initiative möchte Hannoveraner bis März 2022 mit (anmeldepflichtigen) Events zum Sport und zur Bewegung animieren und den Bekanntheitsgrad der städtischen öffentlichen Sporträume steigern. Teilnehmer absolvieren eine monatliche Prüfung, deren Anforderungen sukzessive steigen. Es gilt die 3G-Regel.

Bowling mit Kindern

Wer nächste Woche immer noch nicht genug von Halloween hat, kann mit seinen Kindern zum „Halloween Kinder Disco Bowling“ gehen. „Toms Bowling“ (Hildesheimer Straße 410) veranstaltet am Freitag, 5. November, von 16 bis 19 Uhr einen Disconachmittag für Kinder. Die Mischung aus Gruselparty, Musik und Bowling kostet inklusive zwei Spielen, Softdrink und Überraschungen pro Person elf Euro.

Von NP