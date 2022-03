Juwelier Niessing eröffnet Geschäft in der Luisenstraße

Hannover

Bereits seit Dezember lief der Betrieb, aber erst jetzt wurde bei bestem Wetter die Eröffnung gefeiert: Die Juwelierkette Niessing hat ihre Filiale in der Luisenstraße eröffnet. Für die Juweliere ist es eine Rückkehr – früher hatte Niessing eine Filiale in der Rathenaustraße, also quasi um die Ecke.

Das Geschäft in der Luisenstraße wurde vom Münchener Architekten Florian Wenz entworfen. Es hat eine Bar im Erdgeschoss und eine sogenannte Bibliothek mit Holztischen auf der Empore. Quelle: Kutter

Er habe sich gleich in sein neues Geschäft „in der schönsten Straße von Hannover“ verliebt, sagte Rudolf Scheben, Geschäftsführer der Gesellschaft Niessing Schmuck Kooperation. Die Filialen der Kette seien sich ähnlich und doch unterschiedlich: „Sie haben alle eine eigene Persönlichkeit.“ Das Geschäft in der Luisenstraße wurde vom Münchener Architekten Florian Wenz entworfen. Es hat eine Bar im Erdgeschoss und eine sogenannte Bibliothek mit Holztischen auf der Empore, in die sich Kunden zurückziehen könnten, um den Blick durch die hohen Glasfenster zu genießen, erklärt Scheben.

Bekenntnis für den Einzelhandel: Rudolf Scheben, Geschäftsführer der Gesellschaft Niessing Schmuck Kooperation. Quelle: Katrin Kutter

In seiner Rede vor etwa vierzig Gästen, die zur Eröffnung gekommen waren, sagt Scheben, dass „das Niessing-Geschäft in Hannover auch ein Bekenntnis für den Einzelhandel ist.“ Gerade durch die Corona-Pandemie habe er gemerkt, dass die Menschen nach Erlebnissen suchten.

Geräumig und mit Café im hinteren Teil: Die neue Niessing-Filiale in der Luisenstraße während der Eröffnung. Quelle: Kutter

Kundin Sylvia Svonke trägt eine Kette von Niessing mit einem silbernen Anhänger aus verschachtelten Mustern. „Ich bin froh, dass Niessing jetzt in Hannover ist, da muss ich dafür nicht mehr nach Berlin fahren“, sagt sie.

Von Jonathan Josten