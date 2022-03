Hannover

In ihrer Dortmunder Wohngemeinschaft gab es jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce, manchmal auch Pasta mit Pesto. Als aber eines Abends im Jahr 2010 Damenbesuch anstand, beschlossen die BWL-Studenten Ole Strohschnieder (36), Béla Seebach (36) und Florian Falk (34), sich am Herd ins Zeug zu legen.

„Wir haben uns ein kompliziertes indisches Gericht vorgenommen, für das wir mindestens sieben verschiedene Gewürze brauchten“, erinnert sich Strohschnieder, der aus Gehrden stammt. „Und diese Gewürze standen dann bis zum Ende unserer WG-Zeit im Schrank herum.“ Schon damals geisterte die Idee, alltagstaugliche Gewürzmischungen für die WG-Küche zu entwickeln, doch es dauerte noch einige Jahre, bis aus der Theorie Praxis wurde.

Erste Experimente im Partykeller der Eltern

Im Partykeller der Eltern von Florian Falk machte das Trio erste Mischexperimente. „Wir sind da völlig ahnungslos und naiv rangegangen“, sagt der 36-Jährige und muss bei der Erinnerung lachen. Und weil sich der Partykeller nicht als Ort großer Visionen erwies, kamen die Männer auf eine andere Idee. „Wir planten eine Weltreise, wollten Länder besuchen, die berühmt sind für ihre Speisen, ihre Gewürze und den Genuss.“

Weltenbummler: Die Just-Spice-Macher ließen sich an vielen Orten von der landestypischen Kochkunst inspirieren. Quelle: privat

Im Jahr 2014 ging es los. In Indien beispielsweise besuchten sie Pfeffer- und Kardamomplantagen, „es war wahnsinnig inspirierend“, sagt Strohschnieder. „Überall, wo wir waren, haben wir mit Einheimischen gekocht, ihre Spezialitäten und Tricks kennengelernt. Wir wollten den authentischen Geschmack erleben und nach Deutschland mitnehmen.“

In Texas ließen sie sich die perfekte Steakzubereitung zeigen, in Louisiana trafen sie zur Langustenzeit ein, fahndeten auch hier nach Menschen, die mit Leidenschaft und Expertise kochen, „da kam das halbe Dorf zu dem Meeresfrüchte-Essen“.

In Italien: Auch ins Land der Pasta führte die kulinarische Weltreise. Quelle: privat

Ihre Gourmet-Safari führte zu einem produktiven Ergebnis: Zum Start der Firma Just Spices kamen 23 Gewürzmischungen auf den Markt. „Und auf die Verpackungen druckten wir die Gesichter der Menschen, mit denen wir auf dem Trip gekocht hatten.“

Die bunten Dosen gibt es in immer mehr Märkten

„Carbonara Gewürz“, „Sweet Allrounder“, „Frikadellen Gewürzmix“, „Stullen Spice“ oder „Avocado Topping“ heißen die kunterbunten Dosen, die 3,99 bis 5,99 Euro kosten. Inzwischen ist das Sortiment auf mehr als 170 Gewürzmischungen und Fix-Produkte (allesamt ohne Geschmacksverstärker) gestiegen. Ein Großteil der Ware wird online bestellt, aber auch in immer mehr Supermärkten entdeckt man die Just-Spices-Gewürze.

Und die Anzahl der Märkte wird steigen, auch international. Denn Strohschnieder, Seebach und Falk ist ein spektakulärer Deal gelungen: Die Kraft Heinz Company hat 85 Prozent der Firmenanteile von Just Spices übernommen. 15 Prozent verbleiben bei den Gründern, die auch in Zukunft komplett eigenständig arbeiten wollen.

Markant: Die bunten Dosen mit den Gewürzmischungen sieht man immer häufiger. Quelle: privat

„Wir wollen Just Spices zu einer Weltmarke machen“, so der gebürtige Gehrdener. „Kraft Heinz ist ein internationaler Player und stark im Vertrieb, wir können viel von ihrer Erfahrung und ihrem Know-How lernen.“

Über die Summen, die bei dem Deal geflossen sind, sagen die Beteiligten nichts, Medien spekulieren über mehrere Hundert Millionen Euro. Die weltweite Reise der Gewürzdosen hat begonnen: Nach Deutschland, Schweiz und Österreich gibt es die Mischungen nun auch in Spanien zu kaufen, als nächstes folgt Großbritannien.

Was war für den Lebensmittel-Multi so wertvoll an dem jungen Startup aus Deutschland? „Wir sind sehr stark im Austausch mit unseren Kunden“, sagt Strohschnieder. „Kraft Heinz hat imponiert, wie nah wir an den Leuten sind, wie intensiv unsere Social-Media-Aktivitäten laufen.“

„Kommen Nudeln ins kalte Wasser?“

Die durch Corona noch einmal beflügelt wurden. „Wir haben seit Ausbruch der Pandemie ganz neue Zielgruppen erschlossen“, hat der 36-Jährige beobachtet. Nämlich die Menschen, die sich bislang von jedem Herd ferngehalten haben. „Das merken wir an Fragen wie ,Kommen die Nudeln ins kalte Wasser?’“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Andere Kunden wiederum dachten, im Rühreigewürz sei das Rührei schon inklusive.

„In den Lockdowns haben die Leute mehr Zeit gehabt, manche mussten zum ersten Mal selbst kochen“, sagt der Veganer, dessen Lieblingsgewürz das Avocado-Topping ist. „Das hat auch dazu geführt, dass sie sich mehr mit ihrer Ernährung auseinandersetzten, wissen wollten, was in den Produkten steckt.“ Ein Trend, der der gesamten Lebensmittelbranche zugutekommt.

Die WG-Kumpels von damals: Falk, Strohschnieder und Seebach geht die Freude an neuen Gewürzmischungen nicht aus. Quelle: privat

Wenn Ole Strohschnieder mal etwas Zeit hat, besucht er gern seine Heimat, die er 2008 verlassen hat. „Freunde und Familie leben weiterhin in Hannover.“ Bei der Gelegenheit trifft er sich stets mit seinem guten Freund, dem Autoren Takis Würger (37), „meist in Wennigsen, dann gehen wir durch den Deister.“

Er liebt den Deister und die Fußgängerzone

Auch von der Fußgängerzone in der City ist Strohschnieder begeistert. „Das ist etwas Besonderes. Die ,Kö’ in Düsseldorf ist ja eine Autostraße, das ist nicht so schön zum Bummeln.“

Noch sind Strohschnieder und seine Partner damit beschäftigt, ihren großen Erfolg zu verdauen. „Das ist bis heute surreal“, sagt er. „Wir haben in einem Partykeller angefangen. Niemals hätten wir gedacht, dass die Sache so groß wird.“

