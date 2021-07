Jubiläumslauf mit Margot Käßmann

Hannover

Was vor fast neun Jahren mit der Unternehmerin Tina Voß begonnen hat, erreicht an einem ziemlich verregneten Mittwoch sein Jubiläum. Die 100. prominente Runde. Ich bin unterwegs gewesen mit Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführern und Direktoren, mit Sängerinnen, Schauspielern, einem Ministerpräsidenten und einem Olympiasieger. Für die Doppel-Null habe ich mich über die Zusage einer Frau gefreut, die eigentlich immer alleine läuft und schon gar nicht vor dem Objektiv einer Kamera.

Margot Käßmann macht für mich eine Ausnahme, sie hat den Treffpunkt „Zurück zum Glück“ vorgeschlagen. Der Name des Bio-Restaurants im Zooviertel könnte aktuelles Lebensmotto der 63-Jährigen sein: „Seit ich wieder in Hannover bin, fühle ich mich richtig wohl.“

Mit kleinen Trippel-Schritten läuft die Theologin flott neben mir her, in Laufschuhen und Funktionskleidung wirkt sie kleiner und schmaler, als ich sie von offiziellen Anlässen in Erinnerung habe. 1,60 Meter Länge steht in ihrem Pass, lachend gibt Käßmann zu: „Eigentlich bin ich nur 1,58 Meter groß. Da wollte mir wohl jemand eine Laufbahn als Stewardess offen halten.“ Flugbegleiterinnen müssen tatsächlich mindestens 1,60 Meter groß sein.

Mehr als 100 Länder bereist

Nun stand ein Beruf über den Wolken nie zur Debatte, auch wenn Käßmann in den vergangenen drei Jahrzehnten fast ganz Latein- und Mittelamerika, große Teile von Europa, Asien und Afrika, die USA wie Kanada gesehen und damit wohl mehr als 100 Länder bereist hat. „Wir hatten in Stadtallendorf eine lebhafte Gemeindearbeit, die hat mich geprägt“, sagt die vierfache Mutter und inzwischen siebenfache Oma. Mit ihren beiden Schwestern kommt sie sogar auf zehn Kinder und 17 Enkel.

Kindheit und Jugend in Hessen verbracht

Während wir am Denkmal für Forstdirektor Heinrich Christian Burckhardt vorbeilaufen, erzählt Käßmann, die ihren Doktortitel nur selten führt, von Kindheit und Jugend im Hessischen. Von der Leseratte Margot-Renate Schulze (so ihr Mädchenname), die „komplett unsportlich war“, von der guten Schülerin der Elisabethschule Marburg, die jeden Morgen um 5.45 Uhr aus den Federn musste, um das 30 Kilometer entfernte Gymnasium pünktlich zu erreichen. Es lohnte sich: Abi mit Notenschnitt 1,8. Mitten in ihre Schulzeit fällt ein wichtiges Austauschjahr im US-Bundesstaat Connecticut. Begegnungen mit schwarzen Mitschülern, trotz Stipendien von so vielem ausgeschlossen. Begegnungen mit jungen Juden, die sie über den Holocaust in Deutschland ausfragten. Die intensive Beschäftigung mit Martin Luther King, dem Baptistenprediger und Bürgerrechtler. „Durch sein Leben wurde meine Entscheidung zum Theologiestudium bestärkt.“

Sportlich: Margot Käßmann und Christoph Dannowski während ihrer Runde durch den Stadtwald. Quelle: Florian Petrow

All die Orte, Ämter, Funktionen lassen sich unmöglich unterbringen in dieser Fünf-Kilometer-Runde durch die Eilenriede, so kommen wir schnell zu der Stadt, von der die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Ende der 90er Jahre „nur den Weg vom Hauptbahnhof zum Hauptsitz der Evangelischen Kirche Deutschland in Herrenhausen kannte“. Von 1999 bis 2010 war Käßmann Landesbischöfin und wuchs hinein in die Rolle einer Vorzeigefrau an der Spitze der Gesellschaft. Als EKD-Ratsvorsitzende noch mehr, bis zur Alkoholfahrt im Februar 2010 und dem sofortigen Rücktritt. „Wäre ich doch bloß mit dem Taxi gefahren“, ärgert sie sich immer noch, aber „es war halt so, wie es war“.

641 Predigten und 630 Vorträge

16-mal ist Margot Käßmann bisher umgezogen in ihrem Leben, Hannover schickt sich gerade an, persönliche Rekordstadt zu werden: „17 Jahre Stadtallendorf war bisher das längste, hier lebe ich jetzt insgesamt 14 Jahre. Und ich will ja gerne bleiben.“ Denn während wir am Zoo wieder in Richtung Musikhochschule laufen, bekennt Käßmann, dass „ich die Schönheiten und das viele Grün dieser Stadt jetzt erst so richtig entdecke“. Unter anderem durch drei Laufrunden die Woche und Wanderungen im Umkreis. In der Zeit als Bischöfin habe sie 641 Predigten und 630 Vorträge gehalten, in mehreren Dutzend Gremien gesessen, vier noch ziemlich kleine Töchter gehabt und „leider null Zeit, meine Umgebung kennenzulernen.“

Dehnpause: Die Theologin behauptet von sich, früher überhaupt nicht sportlich gewesen zu sein. Quelle: Florian Petrow

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun dosiert sie ihr Pensum, lehnt viel ab und pendelt zwischen Hannover, dem Familiendomizil auf Usedom und Gießen, wo ihr Lebensgefährte Andreas Helms wohnt. Mit dem Ingenieur ist sie schonmal „gegangen“, wie man damals sagte. „Da war er 14 und ich 15“. Vor sieben Jahren hat Käßmann ihre Jugendliebe wiedergefunden. Und während die 100. Runde uns mit heftigem Regen verabschiedet, stehen wir wieder vor diesem Schild: „Zurück zum Glück.“ Für Margot Käßmann liegt viel Wahrheit in diesen drei Worten.

Käßmann läuft nie wieder mitten durch die Stadt

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Vögel, Wellen, Wind in den Bäumen.

Alleine oder in der Gruppe?

Allein, damit ich in Ruhe meine Gedanken schweifen lassen oder einen Predigttext bedenken kann.

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Mal wieder mit einer meiner Töchter. Alle vier joggen gern. Das ist immer eine entspannte Gelegenheit zum Reden.

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

Wie bei allem anderen im Vorübergehen, mal hier mal da – coronabedingt aber schon lange nichts Neues.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Keine – ich hoffe, das ist eine lässliche Sünde!

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

Die Eilenriede und der Usedomer Strand reichen völlig.

Wo laufen Sie nie mehr?

Mitten durch Stadt und im Autoverkehr.

Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten?

Waldboden finde ich den allerbesten Untergrund, gerade wenn er federnd daherkommt.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Mit einem langen, deftigen, ausführlichen Frühstück mit Ei, Käse und Schinken.

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Nur bei vereistem Boden. Rutschen macht mir nun wirklich keinen Spaß.

Schwächeln Sie im Winter?

Nein.

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Niemals.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Eine Frage der Disziplin.

Was essen Sie vorher gerne?

Gar nichts. Ich laufe immer morgens gleich nach dem Aufstehen.

Was haben Sie immer dabei?

Nur meinen Hausschlüssel.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Frank Hofmann, das ist der Chefredakteur des ökumenischen Vereins „Andere Zeiten“. Der hat vor Jahren ein Interview mit mir zum Thema Laufen geführt und wir haben entdeckt, dass Laufen und Spiritualität vieles gemeinsam haben.

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Ich laufe gern gemütlich in meinem Tempo. Schließlich bin ich gerade 63 geworden.

-----------------------------------------------------------

Die Liste der Läufer Tina Voß, Unternehmerin Ina Tenz, Programmdirektorin Radio ffn Dennis M. Bohnecke, Direktor GOP-Varieté Martin Jürgensmann, Kult-Comedian NDR 1 Nicolas Kiefer, Tennis-Star Dr. Ingo Burmester, CEO Robinson Club Helge Wilkens, Surf-Star Jan Raphael, Ironman-Triathlet Hauke Jagau, Regionspräsident Bibiana Steinhaus, Ex-Schiedsrichterin Wenke Weber, Morgenmoderatorin Antenne Niedersachsen Claus Lange, Hannovers Feuerwehr-Chef Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen Antonia Wellmann, Sat-1-Moderatorin Martin Argendorf, Präsident „Lindener Narren“ Dr. Christian Hinsch, CEO HDI-Gerling-Konzern Dieter Baumann, 5000-Meter-Olympiasieger von 1992 Matthias Brodowy, Kabarettist und Entertainer Dr. Raoul Hille, CEO Hannover Airport Dr. Sandra Reich, Geschäftsführerin Börse Hannover-Hamburg Axel Holthaus, Geschäftsführer Lotto Niedersachsen Dr. Veit Görner, Direktor Kestnergesellschaft Katrin Felton, Top-Model „Mermaid Kat“ Hinnerk Baumgarten, TV- und Radio-Moderator beim NDR Dr. Eckhard Scholz, CEO Volkswagen Nutzfahrzeuge Ingo Siegner, Bestsellerautor „Der kleine Drache Kokosnuss“ Anna Beletzki, Model und Schauspielerin Thomas Heitmann, Geschäftsführer htp Andreas Michael Casdorff, Geschäftsführer Erlebnis-Zoo Ingo Kailuweit, CEO Kaufmännische Krankenkasse (KKH) Helge Mensching, Gesellschafter Heinz von Heiden Marina Barth, Vorstand Sparkasse Hannover Jens Bürkle, Cheftrainer Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf Bettina Wulff, frühere First Lady von Deutschland Dr. Markus Leibundgut, CEO Swiss Life Deutschland Lina-Larissa Strahl, Hauptdarstellerin Kino-Blockbuster „Bibi Tina“ Matthias Battefeld, Vorstand Hannoversche Volksbank Fabian Ernst, Ex-Fußball-Nationalspieler Susanne Neuß, Morgenmoderatorin NDR 1 Niedersachsen Markus Pingpank, Senioren-Weltmeister über 10 000 Meter Matthias Waldraff, Star-Anwalt Dr. Hans Ulrich Anke, Präsident des Kirchenamtes der EKD Dirk Breuckmann, Direktor Maritim Airport Hotel Dr. Ariane Reinhart, Vorstand Continental AG Jule Gölsdorf, Moderatorin „Bingo Lotto“ Ariane Jablonka, geschäftsführende Gesellschafterin Klavierhaus Döll Axel Bree, Geschäftsführer Bree Collection Matthias Herter, Vorsitzender der Meravis-Geschäftsführung Oliver Perau, Sänger Terry Hoax und Juliano Rossi Dr. Matthias Marquardt, Bestseller-Autor Vienna Heinrich, Sat-1-Moderatorin Boris Pistorius, Innen- und Sportminister des Landes Niedersachsen Edward Kowalczuk, 96-Konditionstrainer Dr. Jochen Köckler, CEO Deutsche Messe AG Susanne Hinsmann, Geschäftsführende Gesellschafterin Wurst Basar Sven-Marcus Fürst, Geschäftsführer Taxi 3811 Karl-Heinz Range, Geschäftsführer KSG David Sulkovsky, Geschäftsführer Hannover Indians Dr. Ralph Guise-Rübe, Präsident des Landgericht Hannover Dr. Wolfgang Matz, CEO Kaufmännische Krankenkasse (KKH) Lutz Krajenski, Musiker, Arrangeur und Produzent Alexander Gurgel, RTL-Nord-Moderator Henning Struckmann, Geschäftsführer Möbel Heinrich Rita Girschikofsky, Präsidentin Stadtsportbund Jörg Arnold, CEO Swiss Life Deutschland Marc Bator, Chefmoderator Sat-1-Nachrichten Franky, ffn-Morgenmän Ramona Schumann, Bürgermeisterin der Stadt Pattensen Stefan David, CEO Diakovere Jürgen Köhne, Bürgermeister der Stadt Laatzen Dietmar Althof, Seniorpartner Schlossküche Herrenhausen Grischa Niermann, neunfacher Tour-de-France-Starter Jörg Müller, Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover Uwe Schünemann, Präsident des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes Denise M’Baye, Schauspielerin Martin Ziemer, Towart der TSV Hannover-Burgdorf Petra Rudszuck, stellvertretende Regionspräsidentin Dr. Jürgen Peter, CEO AOK Niedersachsen Thomas Preuhs, Inhaber Möbel Wallach Dr. Christian Grahl, Bürgermeister der Stadt Garbsen Anissa Bothe, Tanzlehrerin und Influencerin Bernhard Witthaut, Präsident des Verfassungsschutzes Niedersachsen Professor Dr. Henning Windhagen, Direktor der Orthopädischen Klinik der MHH im Annastift Marvin Linke, Schauspieler Luna Bulmahn, Deutsche 400-Meter-Meisterin 2019 Hajo Rosenbrock, Vorstandsvorsitzender TKH Stefanie Eichel, Geschäftsführerin eichels: Event Oliver Gies, Gründer und Sänger „Maybebop“ Jasmin Arbabian-Vogel, Honorarkonsulin des Königreich Schweden Rainer Müller-Brandes, Stadtsuperintendent Nico Röger, geschäftsführender Gesellschafter Hannover Concerts Markus Ernst, Geschäftsführer Handballverband Niedersachsen Björn Hensoldt, geschäftsführender Gesellschafter Gastro Trends Hannover Harald Gehrung, Geschäftsführer Radio ffn Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin IHK Hannover Cody Stone, Illusionist Teresa Enke, Vorstandsvorsitzende Robert-Enke-Stiftung Benjamin Chatton, Vorstand Deutscher Handballbund Dr. Margot Käßmann, Theologin und Bestseller-Autorin

Von Christoph Dannowski