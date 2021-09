Jimi Blue Ochsenknecht macht Schluss mit schwangerer Yeliz Koc

Hannover

Das sieht keinesfalls nach einem guten Ende aus. Immerhin steht nun fest, dass es zwischen Hannovers Reality-Star Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) zu Ende ist. Und das nur sieben Wochen vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes! „Um alle Gerüchte aus dem Weg zu räumen: Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, diese zu meistern. Leider hat es am Ende nicht gereicht“, sagt der 29-Jährige in einem Statement, das er in einer Instagram-Story Mittwochvormittag veröffentlichte.

„Auch wenn ich alles versucht habe, habe ich mich entschieden, den Weg der Trennung zu gehen“, schreibt Ochsenknecht weiter. Damit setzt er ein klares Signal: „Ich habe mich getrennt.“ In seiner Ausführung betont der werdende Vater, dass ihm diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen ist, „ich wünschte, es wäre anders“. Der Schauspieler habe einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen. Es folgen noch nette Worte über seine Ex, „die eine super Mutter werden wird“, und auch er wolle sein Bestes geben, ein guter Vater zu sein.

Vor Kurzen waren alle noch eine große, glückliche Familie: (von links) Cheyenne Ochsenknecht, ihr Freund Nino Claus, Wilson Gonzales Ochsenknecht (schiebt Cheyennes Baby Mavie), Natascha Ochsenknecht, Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht bei einem Familienausflug. Quelle: Natascha Ochsenknecht/Instagram

Mehr würde er dazu nicht sagen, es handele sich um eine Angelegenheit zwischen ihm und Koc. Die ließ mit einer Antwort nicht lange auf sich warten. Gute zwei Stunden später richtete die 27-Jährige ihr Wort an ihre Anhängerschaft bei Instagram: „Ich werde alles erzählen und ihr werdet alles erfahren. Ihr wisst ja, ich halte nie meinen Mund.“

Koc hat Sorge um ihr ungeborenes Baby

Oha. Warum die einstige „Bachelorette“-Kandidatin zum jetzigen Zeitpunkt nichts weiter kommentiert, begründet sie mit Stress und der Sorge um ihre Kleine. Hintergrund: Koc war vor Kurzem gefallen, der schwere Sturz auf den Steiß hat bei ihr nicht nur fiese Schmerzen verursacht, sondern wohl auch dafür gesorgt, dass sich der Gebärmutterhals verkürzt und der Muttermund sogar schon geöffnet hat. Dies passiert in der Regel erst kurz vor der Geburt, Koc ist aktuell in der 33. Woche. Das CTG beim Arzt schrieb sogar schon erste Wehen ...

All das berichtet die 27-Jährige bei Instagram, dort hat sie 475.000 Fans. Sie erzählt, dass sie ins Krankenhaus musste („Ich bin darüber schockiert“), ihr Baby spürt sie seit dem Sturz auch nicht mehr so richtig („ein Drama, ganz, ganz schlimm“). Ihr Arzt riet ihr, es ruhiger angehen zu lassen. Auch am Mittwoch postete sie ein Foto von ihrem Bauch, an dem ein Wehenschreiber angebracht war.

Der Rosenkrieg dürfte weitergehen

Augenscheinlich an ihren Ex, mit dem sie gerade noch im Sommerurlaub in Griechenland gewesen ist, adressierte Koc noch: „Ich finde es unverantwortlich, genau in dieser Situation noch mehr Salz in die Wunde zu werfen, ohne Respekt zur Gesundheit der eigenen Tochter.“ Die nächsten Tagen dürften alles andere als ruhig werden.

Von Mirjana Cvjetkovic