Hannover

Der Herbst ist da, die wohlige Wärme unserer Küche macht Lust auf neue Abenteuer am Herd. Die NP stellt aktuelle Kochbücher vor, die uns Inspirationen bringen: für Nostalgiker, Umweltbewusste, Veganer, Familien, Experimentierfreudige und Berufstätige mit wenig Zeit.

Unter den Autoren sind hochkarätige Stars der Kochbuchszene wie der Engländer Jamie Oliver, aber auch die bereits verstorbene Bäuerin Nanette Herz, deren Rezepte perfekte Hausmannskost sind.

1. Jamie Oliver: „Together“ für gemeinsame Stunden

Jamie Oliver ist der Mann, dem man nachsagt, er habe den Ruf der englischen Küche gerettet. Dabei ist sein Credo die Einfachheit von Zutaten und Zubereitung – seine erste Kochsendung hieß „The naked Chef“. Seit seinem TV-Durchbruch 1999 engagiert sich der Brite sozial: Mit einer Kampagne hat er dafür gesorgt, dass die Qualität des Essens in Englands Schulkantinen besser wurde.

Jamie Oliver: „Together“, DK-Verlag, 358 Seiten, 29,95 Euro. Quelle: @2021 Jamie Oliver Enterprises Ltd

Eine Rezeptsammlung, die in die Zeit passt – „Together“ fühle sich im Jahr 2021 bewegender an als je zuvor, schreibt Oliver im Vorwort. Zusammensein in der Pandemie, das war gerade für Familien mit Kindern sowohl der sichere Hafen, als auch extreme Belastungsprobe. Oliver betont, dass gemeinsame Mahlzeiten (daher der Untertitel „Alle an einem Tisch“) nicht nur satt machen, sondern auch Kraft geben, Trost spenden, Spaß bringen. „Nutzen Sie die Rezepte als Vorwand, um ein Wiedersehen mit denen zu feiern, die Sie vermisst haben“, rät der Starkoch, der Gattin Jools und drei seiner fünf Kinder mit auf das Cover genommen hat.

Die 120 Gerichte hat er nach Anlässen gegliedert – von Brunch-Party bis Curry-Abend, von Picknick-Lust bis Festtagsbraten. Für die perfekte Logistik sind die Rezepte gegliedert in Vorbereitung, Arbeit am Herd und Serviertipps. So navigieren auch Küchen-Laien problemlos durch Naanbrot mit Fenchel, Steinbutt aus dem Ofen, Kichererbsenreis oder englische Spezialitäten wie Wimbledon-Pudding.

2. Christian Henze: „Feierabend-Blitzrezepte Express“

Christian Henze hat in Restaurants mit bis zu drei Michelin-Sternen gearbeitet, war jahrelang Privatkoch von Playboy und Jetsetter Gunter Sachs. Seit 2004 kocht er beim MDR, leitet außerdem eine der größten Kochschulen in Deutschland.

Christian Henze: „Feierabend-Blitzrezepte Express“, Becker-Joest-Volk, 192 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag

Wenn’s man wieder schnell gehen muss. Und zwar noch schneller als beim Original, das Henze 2019 auf den Markt brachte. „Express“ ist die Steigerung von „Blitz“, die Gerichte sollen in maximal 15 Minuten fertig sein, außerdem maximal fünf Zutaten beinhalten. Wobei ein Grundstock vorausgesetzt wird: Salz, Zucker, Mehl, Butter, Gemüsebrühe, Tomatenmark, Essig und Olivenöl sollte man in Kühlschrank und Vorratskammer haben.

Henze ist Experte für spontane Kochaktionen – im Dienste von Gunter Sachs habe er oft Mahlzeiten für hungrige Partygäste zaubern müssen. Praktische Tipps hat er auch: „Gemüse schnippeln ist kein Schönheitswettbewerb“ ist einer. „Kleinere Stücke garen schneller“ ein anderer. Mit der Stoppuhr könnte man mit Lachs-Rösti (15 Minuten), Kartoffel-Feta-Omelett (zehn Minuten) oder Tofu-Stroganoff (zwölf Minuten) ins Rennen gehen. Auf die Plätze, fertig, los!

3. Katy Beskow: „Jeden Tag Vegan“

Katy Beskow lebt im ländlichen Yorkshire, sie steht mit bislang sechs Kochbüchern für saisonale Gerichte und Hausmannskost.

Zeiten ändern sich – zum Glück. Beskow berichtet im Vorwort, dass sie ihre Entscheidung im Jahr 2006, auf rein pflanzliche Ernährung umzusteigen, im Alltag vor große Probleme stellte. Inzwischen findet man Tofu, Pflanzendrinks und Soja-Produkte sogar im Discounter, außerdem vegane Convenience-Produkte. Aber die spielen in Beskows Rezeptwelt keine Rolle – frische und saisonale Zutaten sind die Basis, denn auch die Müllvermeidung liegt der Britin am Herzen.

Katy Beskow: „Jeden Tag vegan“, Ars vivendi, 320 Seiten, 28 Euro. Quelle: Verlag

Wichtig ist ihr auch die Alltagstauglichkeit: Die Rezepte sind entweder auf 15 oder 30 Minuten Kochzeit ausgelegt, haben den Fünf-Zutaten-Stempel oder sind one-pot-tauglich (also in einem einzigen Kochutensil zuzubereiten). Die Bandbreite ist groß: Mit Bento-Bowl mit süßem Chili-Tofu, schottischen Kohlbratlingen, Rote-Linsen-Pastete oder Tahin-geröstetem Blumenkohl will Beskow den Verzicht auf Fleisch und tierische Produkte schmackhaft machen. Das gelingt ihr charmant und sehr ideenreich.

4. Alex Wahi: „Wahi – süß, sauer, salzig, scharf“

Alex Wahi studierte BWL, stieg dann aber doch in den Familienbetrieb ein – das indische Restaurant „Maharani“ in Hamm. Zusammen mit seinem Vater leitet er Deutschlands einzige indische Kochschule. Alex Wahi kocht regelmäßig im Sat.1-Frühstücksfernsehen.

Alex Wahi: „Wahi – süß, sauer, salzig, scharf“, Becker-Joest-Volk-Verlag, 194 Seiten, 28 Euro. Quelle: Verlag

Süß, sauer, salzig, bitter und umami – das ist die klassische Einteilung der Geschmackserlebnisse, von der sich Wahi löst. Er bringt Schärfe ins Spiel, aus natürlichen Geschmacksverstärkern gewinnt er die Würze. Eine Süßspeise schmecke oft intensiver, wenn man eine salzige Prise oder einen sauren Spritzer beimenge – das ist seine Überzeugung.

Wahis ausgedehnte Kochreisen prägen seine „,Multikulti“-Küche – die Kapitel des Buches hat er nach Radien eingeteilt. Wir starten zu Hause (Zimtschnecke mit Rinderfilet), das Ziel ist 12.000 Kilometer weiter Fernost (Minced Pork). Zwischenstationen gibt es in Europa (Pistazien-Focaccia mit Pflaumen und Feigen), Indien (Pilaw mit Spekulatius) und Übersee (Pulled Pork mit Blaubeer-Salsa). Die Kombinationen wirken auf den ersten Blick oft verrückt, sind aber Experimente, denen sich Hobbyköche gerne stellen.

5. Nadiya Hussain: „Nadiyas Backwelt“ hat eigene Netflix-Serie

2015 gewann Nadiya Hussain die sechste Staffel der britischen TV-Show „The Great British Bake-off“. In der Netflix-Serie „Time to Eat“ verrät sie Küchentricks, auch zur „Backwelt“ gibt es im Streaming-Portal eine Serie. Zum 90. Geburtstag der Queen durfte sie eine Torte backen.

Nadiya Hussain: „Nadiyas Backwelt“, Ars Vivendi, 256 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag

Im Vorwort findet Hussain berührende Worte zum Thema Liebe, bei denen man Einblicke in ihre Kindheit und Jugend bekommt. Sie liebte die Backstreet Boys, Katze Hira, ihre Rollschuhe – und Kuchen! Die Liebe zum Backen entfachten allerdings erst ihr Ehemann und die Kinder, dafür lodert das Feuer heute umso intensiver. „Nadiyas Backwelt“ steckt voll mit köstlichen Ideen und internationalem Flair, Lieblingsrezepte sind garniert mit Anekdoten aus Hussains Leben, illustriert mit appetitlichen Bildern.

Manche Kuchen und Torten erfordern eine gewisse Kompetenz, andere sind perfekt auf hektisches Familienleben und den schnellen Hunger auf Süßes ausgelegt. Ein Kapitel ist Kuchen und Desserts ohne Backen gewidmet. Und nicht nur bei knusprigen „Rocky Roads“ (inklusive Schoko-Karamell-Riegel, zwei Schokosorten und Grissini) ist man froh, dass Kalorienangaben fehlen.

6. Valerie Hammacher: „Küchenseele“

Sie zäumt das Thema Kochbuch von der anderen Seite auf – denn Valerie Hammacher ist Fotografin. Sie machte klassische Jobs für die Industrie, in ihrem Studio auch Porträtbilder. In den vergangenen Jahren spezialisierte sie sich auf Food-Fotografie. Denn sie ist auch Hobbyköchin aus Leidenschaft.

Valerie Hammacher: „Küchenseele – von der Geborgenheit des Kochens“, Ars Vivendi, 234 Seiten, 30 Euro. Quelle: Verlag

Wer „Küchenseele“ aufschlägt, sollte nicht hektisch das Rezept für ein schnelles Abendessen suchen. Man sollte sich auf die Couch zurückziehen, sich in eine Decke wickeln und die Macht der Bilder und Worte auf sich wirken lassen. Denn die Lektüre ist ein Genuss. Hammacher fotografiert Rote Bete als Star in der Gemüseküche, sie inszeniert einen Teller Karottensuppe so, dass sich sofort „Geselligkeitswärme“ einstellt. Das sind Schlagworte, die die gebürtige Wienerin für ihre Rezepte verwendet. Wie auch „Traditionsbewusstsein“ (Weiße Bolognese) oder „Augenschmaus“ (Basilikumpesto-Brot). „Kochen bedeutet für mich Emotionen aller Art“, sagt Hammacher. Das gebe Küchen eine Seele. Und man sieht Klassiker wie eine Rinderroulade mit neuen Augen.

7. Diana Henry: „Vom Guten so viel“

Diana Henry ist eine der beliebtesten Kochbuchautorinnen in England, sie hat eine wöchentliche Kolumne im „Sunday Telegraph“, wurde für Kochbücher und ihre journalistische Arbeit mehrfach ausgezeichnet.

Diana Henry: „Vom Guten so viel – die genussvolle Kunst des Haushaltens entdecken“, Ars vivendi, 320 Seiten, 34 Euro. Quelle: Verlag

Schluss mit der Verschwendung! In Zeiten von Klimawandel und Massentierhaltung appelliert Henry, am Herd mit Maß, Verantwortungsbewusstsein und Plan zu agieren. „Einfach, nachhaltig und saisonal“ sind die Gerichte, die Henry vorstellt. Sie sieht sowohl bei Fleisch als auch bei Gemüse immer das große Ganze – Resteverwertung ist bei allen Rezepten ein wichtiges Thema. Der Sonntagsbraten kann einem durch den Wochenanfang helfen, indem man aus den Knochen eine Brühe kocht, die Fleischreste in einer Pastete verarbeitet.

In Henrys Kochbuch kommt man nicht umhin, sich Gedanken zu machen, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie produziert werden. Sie will beweisen, dass man Genuss sehr wohl mit Nachhaltigkeit verbinden kann – das gelingt mit Fisch-Pie auf Lauchpüree, Tomaten-Basilikum-Tarte oder der großen Suppenauswahl.

8. „Nanettes Kochbuch“: Rezepte einer Landbäuerin

Nanette Herz war Bäuerin, Hauswirtschaftsmeisterin und Chefin des „Bauhofs“, einer Wirtschaft im mittelfränkischen Cadolzburg. Sie war auch das Herz des Ortes – zupackend, einfühlsam, engagiert, wissbegierig. Sie pflegte alte Bräuche und erhielt Traditionen, war aber auch aufgeschlossen für Neuerungen. „Nanettes Backbuch“ war 2020 ein Verkaufsschlager, auch das Kochbuch mit vielen privaten Fotos ist so etwas wie ihr Erbe und Vermächtnis.

„Nanettes Kochbuch – die gesammelten Rezepte einer Landbäuerin“, Ars Vivendi, 256 Seiten, 25 Euro. Quelle: Verlag

Man taucht ein in Nanettes Welt, lernt frühere Jahrzehnte kennen – denn jedes Rezept wird mit kleinen Kommentaren eingeordnet in die damalige Zeit, in der eine Möhre auch mal krumm sein durfte und das Fleisch von glücklichen Schweinen und Rindern kam. Handgeschriebene Speisekarten und Preislisten zieren die Seiten des kleinen, kompakten Büchleins, das in der Hand liegt wie eine kostbare, private Rezeptsammlung.

Die Texte sind bestechend einfach und knackig-kurz – Hausmannskost war auch damals keine große Küchenkunst, solange sie mit Liebe zubereitet wurde. Wir lernen „Peterla“-Suppe kennen, in der Petersilienwurzeln stecken, „Fleischküchle“, die Berliner wohl Buletten nennen würden, hinter „Stopfer“ verbirgt sich Kartoffelbrei. Kein Gedöns mit exotischen Zutaten, dafür Gerichte mit Herzenswärme, die man zuletzt vielleicht bei Oma am Küchentisch gegessen hat.

Von Andrea Tratner