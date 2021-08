Isernhagen

Zurück zu den Wurzeln, wo vor 25 Jahren alles begann. 1986 kamen Mahboub (26) und Massoud Kader (39) mit ihrer Mutter und einem Bruder nach Isernhagen – die Familie war nach dem Tod des Vaters aus Afghanistan geflohen. „Ich kenne hier jeden Winkel“, erzählt der 39-Jährige mit einem Hauch Nostalgie in der Stimme. Für sein Restaurant „Amaro“ hat er den trubeligen Raschplatz in Hannover gegen den etwas abgelegenen Sportpark (Dieselstraße 3a) in der Niederhägener Bauerschaft getauscht. Warum? „Es war unerträglich“, sagt sein Bruder Mahboub über den alten Standort.

2011 hatten die Brüder am frisch sanierten Raschplatz auf der Erdgeschossebene unter dem Spielcasino ihr „Warm up!“ eröffnet – eine Mischung aus Tanzlokal und Cocktailbar. 2016 pachteten sie noch für zwei Jahre eine große Terrassenfläche als „Raschplatz Oase“ für Outdoor-Partys dazu. „Wir haben das gerockt“, sagt Massoud Kader, der stolz auf sein Gastro-Netzwerk in der Stadt ist. „Aus einem kleinen Laden haben wir etwas Großes gemacht.“

„Alles falsch gemacht“ bei der Raschplatz-Sanierung

Allerdings waren am Raschplatz auch die Probleme groß. Und zwar von Anfang an. „Hier wurde alles falsch gemacht“, urteilt Mahboub Kader über die Millionen, die in die Umgestaltung des Problem-Platzes geflossen waren. Das einstige dunkle Loch bekam eine neue Optik, die Schwierigkeiten blieben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die hellgrauen Fliesen hielten dem Urin der Wildpinkler nicht stand, die großen Freitreppen wurden schnell zum Sammelpunkt für die Trinkerszene. „Es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Wir haben uns an die Polizei gewandt, an die Behörden, an die Presse. Die Stadt hat uns im Stich gelassen.“

Schwierige Location: Massoud Kader in der Raschplatz-Bar „Warm up“. Quelle: Franson/Archiv

Mit der Corona-Pandemie sei die Situation eskaliert. Um sich wirtschaftlich zu retten, hatten die Brüder das Konzept umgekrempelt: Aus „Warm up“ wurde das Restaurant „Amaro“ – Bowls und Pizza halfen über den Sommer, ein Bringdienst durch die Lockdowns. Doch Trinkerszene, Obdachlose, Drogenabhängige und Dealer seien immer präsenter geworden, während das normale Publikum den Platz mied. „Es war eine Last“, sagt Mahboub Kader, der täglich benutzte Spritzen aus Pflanzenkübeln und menschliche Hinterlassenschaften aller Art entfernen musste. „Ich habe mich in meinem eigenen Lokal nicht mehr wohlgefühlt.“

Die Kader-Brüder investieren 80.000 Euro in Isernhagen

Ende 2020 zogen die Brüder die Reißleine („Wenn die Monats-Miete so hoch ist wie der Preis eines Kleinwagens, ist ein Bringdienst zu wenig“), fanden die neue Location in der alten Heimat Isernhagen. Im Sportpark gibt es sechs Hallen-Tennisplätze, Badminton und ein Fitnessstudio, sogar ein Hotel. 80.000 Euro investierten die Kaders, bauten eine Terrasse (aus der nun zum Teil ein Wintergarten werden soll) und eine Beachfläche, machten aus der düsteren Kneipe ein schmuckes Lokal. „Wir bringen Bowls und Barkultur nach Isernhagen“, freut sich Mahboub Kader.

Freundliche Atmosphäre: Im neuen „Amaro“ gibt es Cocktails, Bowls, Pizza und jetzt auch Currywurst für Sportpark-Besucher. Quelle: Christian Behrens

Die Isernhagener sollen sich hier wohlfühlen („Nach vier Wochen haben wir auch Currywurst auf die Speisekarte genommen, es ist ein anderes Publikum als in der Stadt“), die Geschwister aber auch. „Es ist eine Oase hier“, schwärmt der 36-Jährige, der nun abends nicht mehr die Stühle anketten und die Tischdeko einsammeln müsse. Als die NP zu Besuch ist, sitzt eine Seniorentruppe im „Amaro“ und spielt Bridge, Vereine und Sportgruppen haben hier Stammtische, regelmäßig veranstalten die Brüder Frauen-Flohmärkte und Zumba-Partys.

Wie fühlt sich die Rückkehr an? „Super, ich kenne das Volk hier“, sagt Mahboub Kader, der aber nicht alle Erinnerungen an die Jugend feiert. „Hier gab es damals nichts. Der letzte Bus aus der Stadt fuhr um 0.36 Uhr hier raus – wenn der Spaß begann, war für uns Feierabend.“

Gekommen, um zu bleiben: Mahboub (links) und Massoud Kader stellen im Frühjahr ihre Pläne für das „Amaro“ vor. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Doch mit den Jahren würden sich die Prioritäten verschieben. Sein großer Bruder Massoud, der vor 20 Jahren mit dem TSV Isernhagen in die Fußball-Oberliga aufgestiegen war, sucht derzeit für sich, seine Frau und die einjährige Tochter nach einer geeigneten Wohnung. „Es geht darum, langfristig etwas aufzubauen. Wir sind zurück in der Heimat.“

Von Andrea Tratner