Unterwegs mit einem „Instacop“: So arbeitet Alina Kausch vom Verkehrsunfalldienst.

Hannover

Das Telefon in der Dienststelle des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover klingelt: „Ein Einsatz“, sagt Alina Kausch (29) und nimmt den Hörer ab. Sie lauscht einer kurzen Unfallbeschreibung, dann steht sie auf und zieht sich ihre neongelbe Jacke über. „Bei mir steigt die Aufregung, vor allem, wenn der Einsatzspruch eine schlimme Situation vorhersagt“, sagt die Polizeikommissarin.

Die 29-Jährige fährt mit Blaulicht los, wenn ein Unfall passiert ist. Dabei wisse sie nie, was genau sie vor Ort erwarte. „Trotz der Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, weiß ich nicht, wie ich auf gewisse Bilder von schweren Unfällen, etwa brennenden Autos, reagiere und ob mich die Bilder möglicherweise auch weiter belasten könnten.“

Verkehrsunfälle sind der Dienstalltag von Kausch

In der Stadt Hannover ist Kausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, wenn ein Unfall passiert, bei dem ein Rettungswagen angefordert wird. In der Region Hannover fahren die Beamten vom Verkehrsunfalldienst zu Unfallstellen, wenn ein Notarzt angefordert wird. Es gebe schlimme und weniger schlimme Einsätze: „Das ist unser Dienstalltag, aber wenn ein tödlicher Verkehrsunfall gemeldet wurde, kann das durchaus mit Stress behaftet sein“, so die 29-Jährige.

Sie fahren mit Blaulicht los, wenn es auf den Straßen von Hannover und in der Region geknallt hat: Alina Kausch (29) und Sebastian Akamp (30) arbeiten beim Verkehrsunfalldienst. Quelle: Ilona Hottmann

Ihren Berufsalltag zeigt Kausch in den sozialen Netzwerken. Sie ist eine von fünf „Instacops“ in Hannover, betreibt seit September 2020 einen dienstlichen Instagram-Kanal für mittlerweile mehr als 4.000 Followerinnen und Follower. „Bei der Polizei heißt das ‚Community Policer’“, klärt Kausch auf, „das ist in der Behörde ein offizielles, anerkanntes Nebenamt.“

Laufbahn bei der Polizei Alina Kausch wusste schon als Jugendliche, dass sie Polizistin werden möchte: „Ich war von der Polizeiarbeit schon immer fasziniert, insbesondere von der Reiterstaffel“, erzählt sie. Deshalb habe sie von 2012 bis 2015 ihr Bachelorstudium an der Polizeiakademie in Nienburg (Weser) absolviert. „Danach war ich für ein Jahr bei der Bereitschaftspolizei“, so Kausch. Ab 2016 arbeitete sie im Einsatz- und Streifendienst in der ehemaligen Polizeiinspektion Hannover-Ost, die mittlerweile Polizeiinspektion Hannover heißt. Währenddessen hospitierte Kausch beim Verkehrsunfalldienst des Zentralen Verkehrsdienstes. „Die Arbeit hat mir besonders gut gefallen“. Sie wollte bei der Polizeiinspektion des Zentralen Verkehrsdienstes weiter eingesetzt werden: Seit Oktober 2019 ist sie deshalb Sachbearbeiterin beim Verkehrsunfalldienst der Polizeiinspektion Besondere Dienste mit Dienststelle am Welfenplatz. Auf ihr Nebenamt als „Instacop“ musste sich Kausch bei der Pressestelle bewerben: „Auf dem offiziellen Dienstweg mit Bewerbungsfoto und Konzept, das gezeigt hat, dass ich das unbedingt machen möchte“, erinnert sie sich. Innerhalb der Polizei gilt das „Community Policing“ als offizielles Nebenamt und wird in der Beurteilung von Kausch aufgeführt. Die 29-Jährige hat eine Urkunde erhalten, dass sie „Instacop“ ist. Die ist Teil ihrer Personalakte. Sowohl als Polizeikommissarin als auch als „Instacop“ habe Kausch zwei Ziele: „Ich möchte meinen Account noch lange machen und meine Community bestmöglich mit einbeziehen. Und ich träume davon, irgendwann eine Führungsposition bei der Polizei zu haben“, verrät sie.

Kausch stellt beispielsweise die Streifenwagen und Einsatzmittel auf Instagram in Reels, Storys und Feed-Beiträgen vor. Auch nimmt sie ihre Followerinnen und Follower mit an Unfallstellen, um die Arbeit des Verkehrsunfalldienstes transparent zu machen.

Kausch nimmt Follower mit an Unfallstelle

„Meine Arbeit als Polizistin hat dabei natürlich immer Vorrang, das steht außer Frage. Ich muss immer gucken, wann ich überhaupt Fotos an einer Unfallstelle machen kann“, erklärt Kausch.

Denn: Die Unfallaufnahme und Ermittlung eines möglichen Unfallhergangs kann ein sensibles Thema sein, vor allem wenn kurz zuvor Personen verletzt wurden. „Ich gehe pietätvoll damit um, zeige zum Beispiel keine Personen oder Kennzeichen, sondern vielmehr, wie ich an der Unfallstelle arbeite und beispielsweise Spuren sichere.“ Das Ziel: Das Vertrauen zur Polizei zu stärken und nahbarer für die Bevölkerung zu werden.

Einsatz: Unfallaufnahme bei Langreder

„Ein Autofahrer ist alleinbeteiligt in einen Graben gefahren“, erklärt Kausch den Einsatzspruch, während sie in den Streifenwagen steigt. Ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug sind bereits im Einsatz. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Sebastian Akamp (30) fährt sie mit Blaulicht los.

Rund 30 Minuten später kommen die beiden Beamten bei der Unfallstelle in der Nähe von Langreder an. Überall blinkt Blaulicht, weil mehrere Polizeiwagen des Einsatz- und Streifendienstes links und rechts am Straßenrand geparkt haben. Mehrere Polizisten leiten den Verkehr um die Unfallstelle herum.

Nils Heckt vom Einsatz- und Streifendienst übergibt die Unfallstelle an Kausch und Akamp vom Verkehrsunfalldienst. Quelle: Ilona Hottmann

Obwohl das Auto mit zerdepperter Frontscheibe, zertrümmerten Blinklichtern und abgebrochenen Seitenspiegeln bereits auf einen Abschleppwagen gehievt wurde, ist die Unfallstelle gleich erkennbar: Am Fahrbahnrand sind Erdspuren, auch im Feld sind Reifenspuren zu sehen.

Zur Galerie Verkehrsunfalldienst und Instagram: Für Polizeikommissarin Alina Kausch gehört beides zusammen. Die 29-Jährige ist „Instacop“ bei der Polizei Hannover.

„Was genau ist passiert?“, fragt Kausch ihren Kollegen vom Streifendienst. Nils Hecht übergibt die Unfallstelle: „Der Wagen kam in der Kurve ins Schleudern, ist auf das Feld gefahren und hat sich überschlagen“, sagt er, „das ist eine ziemlich bekannte Unfallstelle, da haben sich schon so einige zerlegt.“

„Dass der verunfallte Wagen bereits auf dem Abschleppwagen ist, ist nicht üblich. Für unsere Spurensicherung wäre es besser, wenn der Wagen noch an der exakten Unfallstelle wäre“, erklärt Kausch. Wegen eines Missverständnisses sei der Unfallwagen bereits auf den Abschleppwagen gehoben worden: „Das ist aber bei den deutlichen Erdspuren nicht weiter schlimm“, so Kausch. Quelle: Ilona Hottmann

Der Autofahrer sei nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt worden und bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Gespräch mit den Unfallbeteiligten bleibt für Kausch und Akamp deshalb aus. Für die beiden geht es direkt an die Spurensicherung: Während Kausch mit einem Messgerät und Kreide wichtige Spuren markiert, macht Akamp bereits erste Fotos von Unfallwagen und Unfallstelle.

Spurensicherung: Die Erdspuren markiert Kausch mit Kreide und Messgerät. So kann der Unfallhergang rekonstruiert werden. Quelle: Ilona Hottmann

„Mein Job gibt mir wirklich sehr viel, weil ich weiß, dass ich Menschen helfen kann und Ansprechpartnerin in brenzligen Situationen bin“, betont Kausch – und das nicht nur bei Unfällen vor Ort, sondern als „Instacop“ auch im Digitalen.

„Wir sind auch nur Menschen“

Die rund 70 Beiträge auf ihrem Instagram-Kanal zeigen Kausch neben Unfallaufnahmen von ausgebrannten Fahrzeugen, bei Verkehrskontrollen oder stellen weitere Dienststellen der Polizei wie beispielsweise die Wasserschutzpolizei vor.

„Mir ist wichtig, das Facettenreichtum unserer Behörde zu zeigen und dass wir auch nur Menschen sind“, sagt Kausch. Einen Polizisten oder eine Polizistin im Dienst anzusprechen, würden die wenigsten Menschen machen. „Da ist die Hemmschwelle sehr hoch. Bei Instagram eine Nachricht zu schreiben, ist viel leichter.“

Das erhofft sich die Polizei von den „Instacops“ in Hannover Im März 2018 startete das Niedersächsische Innenministerium das Projekt des Community Policings. Die Polizei Niedersachsen war deutschlandweit anfangs die erste und zunächst einzige Polizei, die „Instacops“ mit offiziellen Accounts in den sozialen Netzwerken nutzte. Mittlerweile gibt es bundesweit dienstliche Instagramkanäle von Polizeibeamtinnen und -beamten. „Über die Accounts erhält die Polizei Hinweise, Anregungen oder Wünsche aus der Bevölkerung und erfährt unmittelbar, welche Themen die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen“, erklärt Polizeisprecher Michael Bertram der NP. Daraus ergebe sich die Chance, Polizeiarbeit noch stärker an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung zu orientieren und so beispielsweise Präventionsarbeit themen- und zielgruppenspezifisch auf kommunaler Ebene aufzubereiten. „Andererseits finden die Bürgerinnen und Bürger ‚ihre’ Polizei auch verstärkt dort vor, wo sich viele von ihnen täglich immer länger und immer häufiger aufhalten“, so Bertram über die Plattform Instagram. Die dort veröffentlichten Informationen, Bilder und Videos kommen direkt und ungefiltert von Polizistinnen und Polizisten, die ihre Gemeinde sowie deren individuelle Herausforderungen kennen. „Die dadurch geschaffene Transparenz generiert Vertrauen, die Ansprechbarkeit der Polizei wird erhöht“, meint Bertram. Instacops seien demnach eine optimale digitale Ergänzung zu reellen Kontaktbeamtinnen und Kontaktbeamten. Weitere Hoffnung: Auch die Attraktivität der Polizei als Arbeitgeber könnte gesteigert werden. Bislang konzentriert sich die Polizeidirektion Hannover im Bereich des digitalen Community Policings ausschließlich auf Instagram als Plattform. „Die verfügbaren Funktionen eignen sich hervorragend für den Dialog zwischen Instacops und den Bürgerinnen und Bürgern“, so Bertram. Die Nutzung anderer Netzwerke sei jedoch nicht ausgeschlossen.

Deshalb nimmt sich die 29-Jährige auch regelmäßig Zeit für sogenannte „Q&As“, ein Format, bei dem Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer der Polizistin Fragen stellen können. So bekäme sie hin und wieder Nachrichten von Personen, die zum Beispiel die Verkehrsführung an bestimmten Stellen nicht verstehen.

„Ich freue mich darüber, weil ich dann helfen kann“, betont Kausch. Die Polizeiarbeit ließe sich stärker an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung orientieren. Ihr Smartphone gehöre mittlerweile zum Dienstalltag dazu, Inhalte für Instagram zu produzieren, denke sie bei den Einsätzen immer mit.

Diese „Instacop“-Kanäle gibt es in Hannover Die Polizeidirektion Hannover ist derzeit für fünf „Instacops“ in der Behörde verantwortlich: Seit Mai 2019 zeigt Kriminaloberkommissar Sylvan Bormann (polizei.hannover.sb) vom Kriminaldauerdienst seinen Arbeitsalltag auf Instagram. Den Berufsalltag vom Einsatz- und Streifendienst macht Polizeioberkommissar Marius Beernink (polizei.hannover.mb) auf Instagram transparent. September 2020: Neben Polizeikommissarin Alina Kausch (polizei.hannover.sk) gibt auch Polizeikommissarin und Diensthundeführerin Anna-Lena Jendrny (polizei.hannover.aj) seit September 2020 Einblick in ihre Polizeiarbeit. Im November 2021 hat Polizeikommissarin Elena Korn (polizei.hannover.ek) vom Einsatz- und Streifendienst ihren Kanal gestartet. Korn zeigt ihren Followern und Followerinnen neben dem Berufsalltag auch ihren Trainingsalltag als Rugby-Leistungssportlerin der Polizeidirektion Hannover.

Bei der Unfallstelle bei Langreder entscheidet Kausch sich jedoch dagegen, Fotos für ihren Instagramkanal aufzunehmen: „Wir kennen den Gesundheitszustand der verletzten Person noch nicht“, sagt sie während sie nach der Unfallaufnahme Messgerät und Kamera im Streifenwagen verstaut. „Wir werden jetzt ins Krankenhaus fahren, um die verletzte Person zu besuchen und uns ihre Version des Unfallhergangs anzuhören.“ Denn schließlich ist Alina Kausch zuallererst Polizeikommissarin – und danach „Instacop“.

Von Sophie Peschke