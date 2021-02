Hannover/Dubai

Als wir Nina Noel (32) per Videotelefonat in Dubai erreichen, ist sie gerade in ihrem Hotelzimmer, ihr Partner Anthony „Tony“ Canty (30) ist mit dem gemeinsamen Sohn Lyano (1) auf dem Spielplatz. Die kleine Familie sucht aktuell nach einer Bleibe in der Wüstenoase, dann müssen sie nochmal zurück nach Deutschland.

Denn: Nina Noel ist schwanger mit dem zweiten Kind, aber nicht mit Canty verheiratet – und uneheliche Kinder dürfen in Dubai nicht geboren werden. „Sonst wartet die Polizei vor dem Kreißsaal“, weiß die Schauspielerin und Influencerin, die 60.000 Follower bei Instagram hat. Eine kurzfristige Hochzeit ist auch nicht möglich, denn in Dubai müssen die Eltern zum Zeitpunkt der Empfängnis bereits verheiratet gewesen sein. Deshalb soll das zweite Kind des Paares, es wird wieder ein Junge, in Deutschland zur Welt kommen. Etwa drei Wochen nach Geburt soll es dann endgültig in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen, das wird etwa im Juni sein.

Schwanger: Nina Noel erwartet ihr zweites Kind. Quelle: privat

Der Traum vom Auswandern

Für Nina Noel geht ein Traum in Erfüllung: auszuwandern. „Ich habe Tony ständig damit in den Ohren gelegen.“ Die Hannoveranerin hat nach ihrem BWL-Studium in Hannover bereits in Australien, Thailand und New York gelebt. Ihr Motto: „Woher soll ich wissen, wo der perfekte Ort für mich zum Leben ist, wenn ich nicht verschiedene Orte und Kulturen kennengelernt habe?“ Ihr Partner hingegen – die beiden sind seit sechs Jahren ein Paar – teilte den Auswanderer-Traum nicht. Bis Corona seine Saison als Profi-Basketballer schlagartig beendete und er ein Jobangebot aus Dubai bekam.

Für einen Sportverein soll er kostenlose, integrative und inklusive Basketball-Camps auf die Beine stellen. Hintergrund: Gemeinsam mit Nina Noel hat er in Deutschland den gemeinnützigen Verein „Breaking Borders“ gegründet, der mithilfe von Basketball-Camps die Integration und Inklusion von jungen Menschen fördert. Kulturelle, sprachliche oder soziale Unterschiede wollen sie mit dem Mannschaftssport aufbrechen, Kontaktängste abbauen.

Ein befreundeter Basketballer aus Trier (Ricky Harris, 33), der zu dem Verein in Dubai wechselte, erzählte vor Ort von Cantys Projekt. Der Verein machte daraufhin dem Hamburger das Angebot, ähnliche Camps für den Verein in Dubai zu realisieren. „Am Anfang war der Gedanke eine Spinnerei, jetzt ist es ein Ausweg aus der Krise“, sagt Nina Noel. Dubai war nicht ihre Traumdestination. Vielmehr träumte sie von Melbourne oder Los Angeles, ohne Kinder wäre es Bali geworden.

Die Argumente für Dubai

„Ich hatte Dubai nie auf dem Schirm und habe mich immer gefragt, warum so viele dorthin auswandern“, gesteht sie. Zum Beispiel die Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatinnen Fiona Erdmann (32) und Fata Hasanovic (25), die YouTuber Simon Desue (29) und Sami Slimani (30) oder die Influencerinnen Paola Maria Koslowski (27), Sarah Harrison (29) und Laura Isabella Yilmaz (30).

Also suchte Nina Noel nach Gründen für diesen Dubai-Hype (über den sich Comedian Oliver Pocher, 42, regelmäßig lustig macht) und fand diese Argumente: eine gute Flugverbindung von sechs Stunden ohne Zwischenstopp, eine Zeitverschiebung von nur drei Stunden, ein Leben in einer modernen Stadt am Strand bei immer sommerlichen Temperaturen, ein gutes Gesundheitssystem, gute Schulen.

Darum geht es in Jan Böhmermanns Kritik

Angeprangert: Jan Böhmermann zeigt mit dem Finger auf Influencer in Dubai – unter anderem Nina Noel. Quelle: Screenshot ZDF Mediathek

Das Auswanderungs-Argument, das Jan Böhmermann (39) vor ein paar Tagen in „ZDF Magazin Royale“ am meisten anprangerte: Steuervorteile. In Dubai gibt es keine Einkommenssteuer, keine Unternehmenssteuer und eine Mehrwertsteuer von nur fünf Prozent. Die Vorwürfe des ZDF-Satirikers: Dubai sei durch Ausbeutung und Sklavenarbeit so reich geworden, Staatsoberhaupt Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum (71) sei ein Tyrann, Influencer gingen gegen Geld einen Pakt mit dem Stadtstaat ein, ausschließlich positiv über den Ort zu berichten. Es gebe eine sogenannte staatliche Influencer-Lizenz von der Behörde „National Media Council“.

„Ich habe mit einigen Influencern dort geschrieben: Niemand hat jemals von diesem Vertrag gehört“, so Nina Noel. „Aber selbst wenn: Es gibt auch Influencer-Programme in Berlin, die fremden Influencern Geld anbieten, um positiv über die Stadt zu berichten“, sagt sie und zuckt mit den Schultern.

Auch den Groll gegen die Steuerflucht kann sie nicht nachvollziehen – obwohl es sie selbst nicht trifft: „Wir bleiben in Deutschland angemeldet und bezahlen weiter unsere Steuern.“ Schlimm finde sie es trotzdem nicht, wenn andere Influencer sich anders entscheiden: „Es ist doch nicht verwerflich, nicht dort wohnen zu wollen, wo man geboren ist. Und wenn man die Straßen, das Sozialsystem, die Schulen, die Rente und so weiter nicht in Anspruch nimmt: Warum soll man dann die Steuern dafür zahlen?“

„Hannover ist meine Heimat“

Heimat: Nina Noel in Hannover. Quelle: privat

Eine Rückkehr nach Deutschland schließt die bald zweifache Mutter nicht aus. Und wenn, dann soll es nach Hannover gehen. Bis Lyano in die Schule kommt, möchte die 32-Jährige eine langfristige Entscheidung getroffen haben. Bislang lebte die kleine Familie in Hamburg. „Wir waren aber schon auf Haussuche in Hannover. Ich habe Tony mit dem Gedanken angesteckt, irgendwann dort sesshaft zu werden.“ Denn egal, wo Nina Noel ihr Plätzchen auf der Erde findet: „Hannover bleibt für mich immer meine Heimat, da ist mein Herz. Nur vielleicht lebt es sich irgendwo anders noch besser.“

