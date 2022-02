Hannover

Seit August vergangenen Jahres verstärkt Tan Çağlar (42) in seiner Rolle als Dr. Ilay Demir in der Serie „In aller Freundschaft“ das Team in der „Sachsenklinik“, am 15. Februar verabschiedet sich die Serie mit einer Doppelfolge (ab 20.15 Uhr) in eine kurze Pause. „Das wird ein besonderes Staffelfinale“, verrät der 42-Jährige vorab, „ich werde Basketball spielen!“ Eine emotionale Folge, die den Namen „Parallelwelten“ trägt.

Çağlar war jahrelang Profi, spielte in der Oberliga bei Eintracht Hildesheim. Nachdem er gesundheitlich nachhaltig auf den Rollstuhl angewiesen war, machte er als Rollstuhlbasketballer Karriere: Sechs Jahre stand er bei Hannover United unter Vertrag, ehe er zu den Baskets 96 Rahden wechselte. Dass er mit einer Patientin, die ebenfalls Profibasketballerin ist und in der Serie an Morbus Crohn leidet, ein paar Körbe wirft, dürfte kein Zufall sein: „Die Drehbuchautoren schauen schon, woher man kommt, was man kann“, so der Schauspieler.

Werfen ein paar Bälle: Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) und die Patientin – Profibasketballerin Cora Lewitzki (Sabrina Ceesay) – spielen aber nicht zum Spaß. Wenn er gegen sie gewinnt, lässt sie ihre massiven Beschwerden (sie leidet an Morbus Crohn) weiter untersuchen. Quelle: MDR/Saxonia Media/Robert Strehler

Mittlerweile ist Çağlar bestens in dem Team involviert und angekommen – sowohl vor der Kamera als auch dahinter. „Anfangs war es, als ob man in eine neue Schulklasse kommt, alle machen sich Gedanken.“ Die Crew fragte sich etwa, ob die Garderoben barrierefrei sind, den Schauspieler umtrieb die Frage, wie er am Set angenommen werden wird. Die Antwort war einfach wie erleichternd: „Nach einem Tag war es so, als würden wir zehn Jahre zusammen arbeiten.“

Rollstuhl spielt in den Rollen kaum ein Thema

Und Action! Tan Çağlar mit einem Teil seiner „In aller Freundschaft“-Crew – (von links): Udo Schenk, Alexa Maria Surholt und Jascha Rust. Quelle: MDR/Saxonia Media/Robert Strehler

Der 42-Jährige pendelt von zu Hause in Hildesheim ans Set im sächsischen Leipzig. Gedreht wird zwei, drei Tage am Stück, der Darsteller schläft im Hotel. Die Rolle des Viszeralchirurgen konnte sich Çağlar super einverleiben: „Ilay Demir ist ein akribischer Arzt, der was kann und das auch weiß“, beschreibt er seine Rolle lachend. „Er ist emphatisch gegenüber seinen Patienten und lässt sich von Kollegen wenig sagen.“ Was Çağlar super gut gefällt, ist die Tatsache, dass sein Rollstuhl, in dem er auch im echten Leben sitzt, eigentlich kein Thema ist.

„Er spielt kaum eine Rolle. Ich finde es super, dass es normal ist. Und ich finde genauso super, dass er nicht künstlich wegdiskutiert wird.“ Seine eigene Erkrankung macht womöglich das i-Tüpfelchen in seinem Schauspiel aus: „Niemand weiß besser, wie es ist, Hilfe zu benötigen.“ Çağlar ist an Spina bifida erkrankt, eine Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks, ein sogenannter offener Rücken. In den sozialen Medien tauschen sich Fans der ARD-Serie wohlwollend zu Dr. Ilay Demir aus, „ich finde es aber auch cool, wenn sie sein Verhalten kritisieren“, merkt der Arzt-Darsteller an, „das gibt mir das Gefühl, angenommen zu sein, egal ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht.“

Sein Name ist Aslan, Malik Aslan: Im Berliner „Tatort“ ist Tan Çağlar als Assistent des Berliner Ermittlerduos zu sehen. Quelle: rbb/ARD Degeto/Aki Pfeiffer

Apropos angenommen: Es scheint, als läuft es auch beim „Tatort“ gut für den Schauspieler. Im November war er erstmals in der Folge „Die Kalten und die Toten“ an der Seite des Berliner Ermittlerduos Nina Rubin (gespielt von Meret Becker, 53) und Robert Karow alias Mark Waschke (49) zu sehen. Çağlar unterstützt als Assistent Malik Aslan die Kommissare bei Mordermittlungen. Im Dezember wurden die Dreharbeiten für die nächste Folge – der Arbeitstitel lautet „Das Mädchen, das allein nach Hause geht“ – abgeschlossen, im Mai ist möglicher Ausstrahlungstermin für den Krimi, der ins russische Mafiamilieu führt. Den Sonntagabend verbringt Tan Çağlar dann wieder mit der Familie vorm Fernseher.

Am Ultraschall: Hier untersucht Tan Çağlar in der Serie „In aller Freundschaft“ als Ilay Demir einen Patienten, der schwer gestürzt ist. Quelle: MDR/Saxonia Media/Robert Strehler

Für ihn sind mit den Rollen Kindheitsträume in Erfüllung gegangen: „Ich wollte erst Arzt und dann Polizist werden“, sagt er und lacht. „So bin ich beides geworden.“ Er hofft allerdings, dass ihm weitere Charaktere angeboten werden, „eigentlich bin ich doch prädestiniert, auch mal einen Bösewicht zu spielen. Es gibt ja auch Mafiabosse, die im Rollstuhl sitzen.“

Übrigens wird der Schauspieler mittlerweile auf der Straße öfter erkannt: „Oh, der Doktor hat heute frei“, hat sich Çağlar schon von Passanten angehört. „Ich finde es irgendwie lustig.“ Was in seinem Leben nicht ganz unwichtig ist: Am neuen Comedyprogramm sitzt er bereits. „Fernsehen und die Bühne sind für mich gleichwertig wichtig. Ich kann es kaum erwarten, wieder loszuziehen und Live-Reaktionen vom Publikum zu bekommen.“

Von Mirjana Cvjetkovic