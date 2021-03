Hannover

Thomas Düwer (61) steht mit Pinsel in der Hand im alten Elektromarkt von Jürgen Thorenz (71), der vor zwei Jahren für immer seine Türen für Kunden schloss. Dort hat sich der Künstler nun sein Atelier eingerichtet und gewährt dank der großen Fensterfronten zur Karmarschstraße und einer offenen Tür Einblicke.

„Der Besitzer der Immobilie hat eine Schwäche für Künstler“, freut sich Düwer. „Es ist herrlich, vor Corona kamen hier 70 bis 100 Menschen pro Woche rein, schauten mir über die Schulte und plauderten mit mir über Kunst. Darauf freue ich mich wieder, wenn die Pandemie vorüber ist.“ Das Gebäude ist entkernt, die Wände kahl, der Boden aus blankem Beton. Trotzdem ist es hier bunt – dank der Bilder von Düwer.

Der Künstler malt im ehemaligen Thorenz-Laden

Gerade arbeitet er an einer Küchenszene. Nur weil es noch nicht fertig ist, erkennt man, dass es ein Gemälde ist. Die fertigen Zeichnungen – das Meer, der Aegi, Oliven, Besteck – sehen aus wie Fotografien. Denn Düwer malt fotorealistisch, mit Acrylfarben. Seine Homepage heißt „It’s not a photo“ – also „Das ist kein Foto“.

Dazu erzählt er eine Anekdote. Düwer war bei einer Ausstellung von Babynahrungs-König Claus Hipp (82) in Hannover. „Meine Frau gab der Ausstellungsleiterin eine Einladungskarte für eine Vernissage von mir, die Dame antwortete: ,Hm, Fotos könnten wir ja auch mal ausstellen...’“ Düwers Frau Michaela (40) klärte den Irrtum auf: „Das sind keine Fotos, das sind Zeichnungen!“

Düwer lernte das Zeichnen in den USA

So zu malen hat Düwer in Kalifornien gelernt. Der heute 61-Jährige wuchs in Bremerhaven auf. Dort malte er als Kind vor allem Segelschiffe, die er auf dem Wasser beobachte. Das Talent soll er von seiner Tante, einer Porzellanmalerin, und dem Vater geerbt haben – der als Besitzer eines Obst- und Gemüsehandels und dreifacher Familienvater aber keine Zeit für das Malen hatte.

Als Thomas Düwer zehn Jahre alt war, verstarb der Vater plötzlich. Sieben Monate später verunglückte sein Bruder zwei Tage nach dem elften Geburtstag tödlich, er wurde von einem LKW überfahren. Diese Unglücke verschlugen die Familie nach Kalifornien: Henry Leighton, ein Freund der Eltern, stammte aus Escondido in der Nähe von San Diego. Er war eine Zeit lang in Bremerhaven stationiert gewesen, zum Zeitpunkt der Todesfälle war er im Vietnamkrieg im Einsatz. Düwers Mutter, Margret Höfer (heute 82), unterrichtete ihn per Satellitentelefon von den tragischen Geschehnissen.

Ein Schicksal führte die Familie nach Kalifornien

„Daraufhin rief er seine Mutter in Kalifornien an, sagte ihr, sie soll sich in den Flieger setzen und uns zu sich holen“, erinnert sich Düwer. „Zur damaligen Zeit war es für eine Witwe mit zwei Kindern noch schwerer zu überleben, als heute.“ Die Leightons waren die Rettung für die Düwers.

Von oben: Auf dem Flug nach Amerika malte Düwer die Grönländer Eisberge. Quelle: privat

Der Künstler erinnert sich noch heute an die Reise in die USA. Er hat neulich eine Zeichnung wiedergefunden, die er im Flugzeug mit Blick auf die Eisberge Grönlands gemalt hatte. „Als wir in dieser bunten amerikanischen Welt ankamen, waren für mich alle dunklen Erinnerungen an die schwere Zeit in Deutschland wie weggeblasen“, erzählt er. „Wir kamen aus unserer Drei-Zimmer-Wohnung in ein großes Haus voller Leben. Es gab zwei Hunde, drei Katzen, ein Aquarium, Farb-Fernsehen und Eiscreme. Es war spektakulär für mich als kleiner Junge.“

Neues Zuhause: Das Heim der Leightons in Escondido, nahe San Diego. Quelle: privat

Auch die Mutter fand ihr Glück wieder: Sie und Henry Leighton verliebten sich und heirateten. Der Stiefvater förderte das Kunsttalent des kleinen Thomas. Er brachte ihn zu einer Künstler-Enklave, wo er Zeichen-Techniken lernte. „Vorher malte ich nur nach Gefühl, mit Bleistift und Tuschkasten. Da lernte ich auch Ölfarben und Kreide kennen.“ Seine neue „Grandma“ Elisabeth Leighton hängte jedes einzelne Bild auf. „Sie feierte jedes ab wie ein Feuerwerk. Das motivierte mich natürlich enorm, dran zu bleiben. Eine fantastische Frau.“

Neue Familie: Thomas Düwer und seine Schwester (rechts), in der Mitte die Mutter und der neue Ehemann Henry Leighton. Links dessen Schwester Nancy mit ihren Kindern. Quelle: privat

Doch die Familie blieb nur bis zu seinem 15. Lebensjahr in Kalifornien. „Die Hippie-Bewegung brach aus und meine Mutter hatte Angst, dass meine Schwester und ich anfangen, Drogen zu nehmen“, erzählt Düwer und lacht. Für ihn sei der Umzug zurück nach Deutschland ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Er ist sich sicher: Wäre er schon 18 gewesen und nicht erst 15, wäre er geblieben.

Deutschland nahm ihm das Selbstbewusstsein

„Kalifornien war mein Zuhause, ich hatte dort mein Glück wiedergefunden, es waren die prägenden Jahre meines Lebens. In Bremerhaven kam mir alles nur noch grau vor. Und ich war der Exot mit amerikanischem Akzent, das war nicht einfach.“ Seine Kunst wurde nicht mehr „abgefeiert“, aus dem Schwimm-Team (in den USA lernte er mit zehn Jahren schwimmen und schaffte es bis zum Vorentscheid für den olympischen Schwimmkader) sei er rausgemobbt worden.

Nach dem Abitur wurde Düwer zwar an der Kunstakademie in Braunschweig angenommen, doch angetreten hat er das Studium nie. Die Motivation war weg. Also zog er nach Hannover und ging in die Versicherungsbranche, danach machte er sich in der Finanz- und Immobilienbranche selbstständig. Bis zu seinem 59. Lebensjahr. Mit dem Malen hatte er nie aufgehört – doch er tat es nur noch im stillen Kämmerlein.

Neuanfang kurz vor dem 60. Geburtstag

„Als ich kurz vor der 60 stand, sagte ein Freund zu mir: ,Mensch Thomas, folg’ doch jetzt mal deiner richtigen Leidenschaft.’ Das kam zum richtigen Zeitpunkt.“ Mit der Unterstützung seiner Frau beendete Düwer seine Manager-Karriere, wurde Vollzeit-Künstler und richtete sein Atelier in der Karmarschstraße ein. In den zwei Jahren hatte er bereits 15 Ausstellungen, seine Bilder verkauft er für 1000 bis 10.000 Euro, je nach Größe.

Täuschend echt: Thomas Düwers Zeichnung vom Aegi. Quelle: Wilde

Von Josina Kelz