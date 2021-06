Hannover

Er ist seit 2015 Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso), setzt sich dort für Belange und aktuelle Anliegen von Senioren ein – ein gesundes und aktives Älterwerden liegt ihm am Herzen, genau wie die Palliativ- und Hospizbewegung: Am 30. Juni ist Franz Müntefering (81) im „Ihme-Salon“ des Kommunalen Seniorenservice Hannover zu Gast.

Herr Müntefering, Sie halten bei uns in Hannover einen Vortrag. Wie sehr haben Sie Veranstaltungen wie diese vermisst?

Das kann ich sogar in Zahlen ausdrücken: 2019 hatte ich 40, 50 solcher Veranstaltungen. Ich bin froh, dass es jetzt wieder losgeht, man sich wieder mehr in Präsenz begegnen kann, als nur am Bildschirm zu sehen. Zum Beispiel im „Ihme-Salon“.

Für virtuelle Treffen brauchte es Technik. Haben Sie das gut hinbekommen?

Ehrlicherweise beherrsche ich das nicht. Man war aber sehr gnädig mit mir, es hat an dieser Stelle sehr gut funktioniert zwischen Jung und Alt.

Spricht immer wieder mal in Hannover: Hier hält Franz Müntefering im Kleefelder GDA-Wohnstift einen Vortrag. Quelle: Archiv

Inhaltlich soll es unter anderem um „Lebenslanges Engagement für mehr Menschlichkeit“ gehen. Wie haben Sie Menschlichkeit in den vergangenen Monaten erlebt?

Recht unterschiedlich. Ich kann vorwegsagen, dass ich nicht enttäuscht worden bin. An vielen Stellen war erkennbar, dass Menschen aufeinander achten, zugehen und Rücksicht nehmen. Leute haben den nötigen Bogen gemacht, sich in der Bahn einen Sitzplatz mit Abstand gesucht. Aber was das Thema Masken tragen betrifft, waren wir nicht gut vorbereitet – das gilt allerdings für die ganze Welt. Es hat gedauert, bis der Mensch kapiert hat, wie wichtig es ist, eine Maske zu tragen. Mit dem wichtigen Impfen klappte es schneller, als zunächst erwartet, aber es lief holpriger als nötig.

Gern gesehener Gast: Als Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen ist Franz Müntefering (Mitte) 2019 beim Neujahrsempfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender im Schloss Bellevue dabei. Quelle: dpa

Wie hat sich Corona auf Ihr Leben ausgewirkt?

Ich war mehr zu Hause, bin deutlich weniger gereist. Die Kommunikation war eine ganz andere, ich musste mich daran gewöhnen, wieder mehr Briefe zu schreiben und öfter das Telefon zu benutzen. Bei der Bagso (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, die Redaktion), bei der ich Vorsitzender bin, haben die Fachkommissionen ein sehr gutes System aufgebaut. Mit dem Ergebnis, dass die Teilnehmerzahl deutlich größer gewesen ist als bei reinen Präsenzveranstaltungen. Das wundert mich nicht: Es ist bequemer, man muss nicht mehr zum Bahnhof laufen, kann die Krawatte weglassen. Wir überlegen, das in Zukunft weiter möglich zu machen. Nicht ausschließlich, aber da, wo es sich anbietet.

Und privat?

Meine Frau war im Bundestag, ich habe meine Unterlagen aufgeräumt. Es war hilfreich, mal Ordnung reinzubringen. Außerdem habe ich viel gelesen. Darunter waren schöne Schätze, die ich wiederentdeckt habe.

Früherer Fraktionsvorsitzender kritisiert Umgang mit Heimbewohnern während Corona

Zum Beispiel?

Albert Camus, einer meiner Lieblingsautoren. In „Die Pest“ habe ich einige Analogien zu unserer Zeit entdeckt, etwa im Umgang mit der Unterschätzung des Problems. Mich beschäftigt sehr, was in Heimen passiert ist – etwa, dass Kinder sich nicht von ihren Eltern verabschieden konnten. Wir werden aufarbeiten müssen, wie es dazu kommen konnte. Unter Wahrung der notwendigen Schutzmaßnahmen hätte das möglich sein müssen!

*16. Januar 1940 in Neheim. Seinen Vater lernt er erst mit sechseinhalb kennen, als dieser aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt. Nach dem Besuch der Volksschule absolviert er eine Ausbildung zum Industriekaufmann und arbeitet im Anschluss in der metallverarbeitenden Industrie. 1966 tritt er in die SPD ein, drei Jahre später wird er Mitglied im Rat der Stadt Sundern, wird 1975 in den Bundestag gewählt. Über die Jahre folgen diverse Ämter: Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, Bundesgeschäftsführer der SPD, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Bundesminister für Arbeit und Soziales, Vizekanzler. Franz Müntefering hat diverse Ehrenämter inne. Vor seine Ehe mit Michelle (41) war er 33 Jahre mit Renate (81) und bis zu ihrem Tod im Jahr 2008 mit Ankepetra (†62) verheiratet. Müntefering hat zwei Töchter, Mirjam (52) und Beatrix (56).

Waren Sie eigentlich in der Fahrschule zum Test in Sachen Fahrtüchtigkeit?

Nein (lacht). Weil ich mich damit rausrede, dass jetzt keine gute Zeit ist, in der Fahrschule mit Maske nebeneinander zu sitzen. Die zwei Kilometer Strecke zur Reinigung fahre ich selbst, bin ansonsten aber davon ab. Alles, was ich brauche, kann ich zu Fuß erreichen. Ich gehe ohnehin gerne spazieren.

Ihnen geht es nicht nur um Menschlichkeit während einer Pandemie. Was wünschen Sie sich?

Dass wir ernst nehmen, was in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948 und bei uns im Grundgesetz – die Würde des Menschen ist unantastbar – geschrieben steht. Das ist das Wichtigste. Man kann es auch Humanismus, Solidarität und Nächstenliebe nennen. Helfen und sich helfen lassen, Menschen sind auf Menschen angewiesen. Es geht darum, die anderen in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt zu akzeptieren, und sich selbst nicht für das einzig Wahre zu halten.

Förderung der Hospiz- und Palliativbewegung ist Ihnen ein besonderes Anliegen. Warum?

Weil das Sterben zum Leben dazugehört. Wir behandeln das Thema manchmal recht anonym. Dabei gibt es so viele Menschen, die außerhalb der Familie im Krankenhaus oder im Heim sterben. Es ist ein großer Segen, dass heute palliativ geholfen werden kann und Schmerzen gelindert werden. Die Hospiz- und Palliativdienste sind eine der größten und schönsten Bewegungen, die wir haben. Allerdings ist die Versorgung eher in Städten als in ländlichen Bereichen gegeben.

Münterfering hält sich mit Laufen, Lernen und Lachen fit

Sie sind 81 Jahre alt. Was wünschen Sie sich für Ihren letzten Lebensabschnitt?

Dass das fünfte Fünftel ein gutes Leben wird, vielleicht mit Nachspielzeit. In den vergangenen Jahren habe ich zwar an Geschwindigkeit verloren, aber es lohnt sich noch immer. Das Leben ist nun mal die einzige Chance, zu leben. Sicher braucht man Glück für ein gutes Leben, man muss aber auch etwas dafür tun, etwa schwere Probleme so gut es geht aus dem Weg zu räumen. Ansonsten erwähne ich gerne die drei Ls: laufen, lernen und lachen. Laufen, weil das dem Kopf gut tut, die Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Lernen bedeutet, neugierig zu bleiben und soziale Kontakte zu pflegen.

Peanuts-Cartoon bringt Müntefering zum Lachen

Und worüber können Sie lachen?

Über ein Bild von Snoopy und Charlie Brown. Charlie Brown sagt: „Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy!“ Und Snoopy antwortet: „Ja, das stimmt. Aber an allen anderen Tagen nicht.“ Wir haben nur die eine Chance, zu leben. Erdgeschichtlich gesehen sind es nur Sekunden, die es uns gibt, da ist jeder Tag nützlich. Mag sein, dass ich jetzt eine große Klappe habe, weil auch ich nicht weiß, was kommt, wenn es soweit ist. Ich lasse es drauf ankommen. Aber so lange ich lebe, lebe ich gerne. Hoffe ich.

Zwei Generationen, ein Paar: Franz Münteferings dritte Ehefrau Michelle ist 40 Jahre jünger als er. Sie sind seit 2009 verheiratet. Quelle: dpa

Ihre Frau ist ja 40 Jahre jünger. Was wünschen Sie ihr für die Zeit ohne Sie?

Dass sie das Leben lieb behält und weiterlebt. So wie ich das auch nach dem Tod meiner damaligen Ehefrau getan habe. Man trauert, sollte aber offen für andere Menschen, Freundschaften und Partnerschaften sein. Alleinsein ist nicht schlimm, Einsamkeit dagegen schon.

Sie gehen mit dem Älterwerden und der Endlichkeit locker um.

Das ist mit den Jahren gewachsen. Wenn Sie mich vor 30, 40 Jahren gefragt hätten, wäre die Antwort gewesen, dass ich am liebsten einfach tot umfalle. Heute möchte ich lieber sehenden Auges sterben, das habe ich bei meiner Mutter und meiner Frau erlebt. Sterben ist etwas, wo geweint wird. Aber es gibt auch schöne Momente. Intensives Leben.

Verstehen sich: Altkanzler Gerhard Schröder (links) und der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering sind im Juni 2013 auf einem Empfang anlässlich des 70. Geburtstages von Herbert Schmalstieg im Rathaus zu Gast. Quelle: dpa

Hannover ist für Sie kein fremdes Pflaster. Gibt es etwas, was Ihnen hier besonders gut gefällt?

Zurzeit verbinde ich mit Hannover vor allem die Vorbereitungen auf den 13. Deutschen Seniorentag, der vom 24. bis 26. November stattfindet. Drei Tage lang geht es darum, wie ein gutes Leben im Alter gelingt. Ansonsten verbinde ich mit Hannover gleich das Rathaus. Herbert Schmalstieg und ich sind eine Altersklasse, er wurde Oberbürgermeister, trug plötzlich Krawatte. Dieses Rathaus mit diesen prächtigen Treppen ist schon toll, auch wenn man heute wegen Steuerverschwendung verhaftet werden würde (lacht). Hannover ist eine Stadt, die nicht protzig ist. Und das Prinzip von Stadt und Region finde ich beispielhaft, da könnte sich manch eine Stadt eine Scheibe von abschneiden.

Der „Ihme-Salon“ des Kommunalen Seniorenservice Hannover (Ihmepassage 5, Eingang über Blumenauer Straße) mit Franz Müntefering am 30.Juni beginnt um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mehr Infos, etwa zum Vortrag online, unter www.seniorenberatung-hannover.de 

Von Mirjana Cvjetkovic