Am Sonntag ist Muttertag. Völlig zu Recht gehen unsere herzlichen Glückwünsche an alle Mamas und auch bereits an alle werdenden Mütter. Ganz oben auf der Geschenkeliste stehen natürlich Blumen. Über 230 Millionen Euro geben die Deutschen im Schnitt am Muttertag für Blumen aus. Doch auch selbstgebasteltes kann an dem Tag ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Wir haben einige Tipps und Ideen für Sie:

Kuchen im Glas

Andreas Michel und Sven Kuschel, die Chefs von „7Bohnen“, dem kultigen Bothfelder Cafe und Bistro, haben sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie verkaufen verschiedene Kuchensorten, wie Apfelkuchen mit Marzipan, Walnuss-Möhrenkuchen, Bananabread, Himbeer-Schmand und mehr, im Glas. So kann man mit Mutter an diesem Ehrentag spazieren gehen, wandern oder einen Ausflug mit dem Rad machen, auf einer schönen grünen Wiese die Picknickdecke und Thermoskanne herausholen und sie mit einer herrlich süßen Stärkung im Glas überraschen. „Der Kuchen ist leicht zu transportieren und überall zu essen“, sagt Michel. Kuchen im Glas gibt es ab drei Euro: „Die Gläser nehmen wir im Pfandsystem zurück.“

Muttertag, Kuchen im Glas im 7Bohnen-Cafe von Andreas Michel, Himmbeer Schmand Kuchen Quelle: lona Hottmann

Übrigens: Wer seine Mutter mit einem Abendessen überraschen will, kann bei „7Bohnen“ auch komplette Menüs bestellen, beispielsweise Wiener Schnitzel, Matjes Hausfrauenart, Philly Cheesesteak Burger, rote Linsen mit Kokosragout, Potato Dippers und mehr. „Bei uns gibt es fast alle Speisen eingeweckt oder vakuumiert. Sie sind sehr schonend gegart und müssen nur im Wasserbad zu Hause kurz erwärmt werden.“ Vollwertiges Essen mit Beilage kostet ab fünf Euro. Essen zum Abholen kann Mittwoch bis Sonnabend, 12 bis 19.30 Uhr, bestellt werden, Sonntag von 12 bis 18.30 Uhr, unter Telefon 0511/ 37357833.

Gestickte Grüße

Sticken ist ein Hobby, das zurzeit immer mehr Fans findet. Denn es ist leicht zu lernen, und schnell ist man in der Lage, wunderschöne kleine Bilder auf Stoff herzustellen. Heute sticken viele kleine Grußkarten, verzieren schlichte T-Shirts mit einem Bild oder fertigen kleine Miniaturbilder oder Sprüche. Im Internet gibt es unzählige Vorlagen dazu, zum Beispiel bei Pinterest oder Etsy. Wer sich traut, kann natürlich auch nach eigenen Ideen Stickbilder herstellen. Die Materialien wie Stickrahmen, farbige Stickfäden und Nadeln gibt es in Handarbeitsgeschäften oder bei Idee (Schmiedestraße 24), gegebenenfalls auch online. Hilfen für Anfänger sind hier zu finden.

Bilder des Jahres

Wenn man sich schon nicht sehen kann, ist es doch möglich, Erlebnisse und Eindrücke aus dem vergangenen Jahr zu teilen. Scrollen Sie durch die Fotos, die Sie im Laufe des Jahres gemacht haben, und stellen Sie die schönsten Momente für ein Fotoalbum zusammen. Toll wäre auch, noch ein paar Zeilen dazu zu schreiben, etwas malen, die Seiten zusätzlich mit allerlei wunderbarem Gimmick, Stickern, Sprüche oder mehr aufwerten oder mit Scrapbooking-Accessoires verschönern.

fotobuch Quelle: Heusel

Natürlich kann man das Album auch erst nach dem Ausdrucken weiter gestalten, etwa indem man Andenken an Reisen wie Visitenkarten und Blätter oder auch handgeschriebene Botschaften und mehr verwendet. So kann ein ganz einzigartiges Kunstwerk entstehen.

Gutscheine schenken

Homeschooling, Homeoffice und Haushalt – Mütter leisten gerade richtig, richtig viel. Umso mehr werden sie sich dieses Jahr über ganz praktische Dinge freuen. Also sollten sich alle mal in der Familie hinsetzen und überlegen, wo sie der Mutter helfen können: Rasenmähen, Beete herrichten, Gartenmöbel einölen, Fenster putzen, Wäsche waschen, Einkauf übernehmen, aufräumen, Tisch decken, Bäder reinigen, Böden wischen – es gibt so viele Möglichkeiten.

Statt Blumen oder Schokolade zum Muttertag wünschen sich viele Frauen mehr Unterstützung im Haushalt und bei der Kindererziehung. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand

Vielleicht lässt sich herausfinden, welche Arbeit die Mutter am wenigsten mag und übernimmt diese. Man kann auch Gutscheine schenken, die die Mutter dann im Laufe der Zeit einlösen kann, wenn sie sie braucht – oder man überrascht sie am besten gleich mit einem Jahresplan voller Hilfsangebote.

Becher mit Botschaft

Noch last minute auf der Suche nach einem Geschenk? Stöbern Sie doch in dem kleinen Wohnaccessoire-Geschäft um die Ecke oder auf dessen Webseite. Bei Maranolo (Bertha-von-Suttner-Platz 1, Südstadt) gibt es wunderschöne, schlichte Becher von Design Letters von Arne Jacobsen mit kurzen Worten darauf wie „Mom“, „Kiss“, „Superstar“ oder „You rock“.

Mom-Tasse Quelle: design letters

Der mattglasierte Becher aus Fine Bone China Porzellan ist zeitlos und spülmaschinenfest und ist für 23 Euro zu haben. Zusammen mit einem liebevollen Brief oder einer selbst gebastelten Karte ist das ein schöner Gruß zum Muttertag. Wer mag, es gibt auch To-go-Becher von Design Letters, da kann man Mutter auf einen Coffee-to-go einladen.

Türkranz basteln

Es ist Muttertag, die Mutter macht ihre Haustür auf – und davor steht eine schön bepflanzte Blumenschale, oder der Eingang ist geschmückt mit einem liebevollen, vielleicht sogar selbst gebastelten Türkranz. Perfekte Überraschung – besser kann der Tag doch nicht starten! Und: Einen Türkranz zu erstellen ist gar nicht so schwer.

Türkranz Quelle: Azerca

Er lässt sich aus allem erdenklichen Material basteln. So kann man Dinge aus der Natur, wie biegsame Zweige von der Weide oder Bambus, nehmen. Oder man nutzt als Grundgerüst Draht oder Drahtgeflecht. Bestücken Sie ihn mit Blumen, Bändern, Schleifen und mehr. Zum Glück haben die Blumenläden offen, dort gibt es ebenfalls genügend Dinge zum Flechten und Binden. Anregungen für ganz verschiedene Kränze und Materialien für Kränze findet man im Netz.

Schachteln verschönern

Mit Serviettentechnik lassen sich unzählige Werkstoffe bekleben, zum Beispiel auch Ton. So kann man Blumentöpfe, Pappschachteln, Holzkisten und mehr individuell verschönern. Suchen Sie dazu zuerst eine Serviette mit schönen Motiven aus. Wer keine passenden Servietten hat: In den Bastelgeschäften gibt es spezielle, schön bedruckte Papiere für die Serviettentechnik. Je nach Motiv kann es sinnvoll sein, den Untergrund zunächst mit einer passenden Acrylfarbe zu grundieren und gut trocknen zu lassen.

Schachteln verschönern Quelle: decopatch

Sie lösen die oberste Schicht der Serviette ab und schneiden entweder Motive aus oder zerreißen sie in kleine Teile – dasselbe gilt für das Spezialpapier. Bestreichen Sie die zu beklebende Stelle mit speziellem Serviettenkleber. Legen Sie die Serviette vorsichtig darauf, passen Sie auf, dass die Serviette keine Falten wirft. Anschließend fixieren Sie die Serviette mit dem Kleber und lassen die Oberfläche gut trocknen. Man kann auch verschiedenfarbige Schnipsel zum Mosaik kleben. Materialien gibt es zum Beispiel online bei Idee (Schmiedestraße 24), hier findet sich auch eine kostenlose Anleitung, wie man die Herzschachteln (Bild) beklebt.

Botschaft mit Schmetterlingen

Man muss die Mutter ja nicht mit Geschenken überhäufen, vielmehr kommt es auf die Geste an: Ein echter Hingucker ist ein Bild mit einem großen Herz, das sich aus vielen gestanzten Schmetterlingen zusammensetzt. Wer nicht ganz so viel Muße hat, kann aus einigen Schmetterlingen nur den Rand eines Herzens legen und in das Herz noch etwas Liebevolles mit einem Fineliner hineinschreiben. Oder man malt eine Hintergrundlandschaft, vor der die Schmetterlinge fliegen. Es müssen ja auch keine Falter sein, mit Sternen oder Blumen lassen sich ebenfalls kreative, schöne Bilder für die Mutter gestalten.

Schmetterlinge Quelle: Jacobs

Pop-up-Bild basteln

Gerade heute in der digitalen Welt ist eine geschriebene Karte etwas ganz Besonderes. Wenn man dann auch noch die Karte selbst bastelt, ist das eine doppelte Freude. Einen schönen Effekt bieten Pop-up-Karten. Wenn man diese aufklappt, ergibt sich eine Art 3-D-Bild. Man braucht dazu zwei Bögen Tonkartonpapier. Beide Kartonpapiere werden einmal in der Mitte gefaltet. Nun gibt es verschiedene Arten, wie man solche Karten bastelt.

Eine ist, auf den Karton, der innen liegen soll, ein größeres Motiv, zum Beispiel einen Baum, zu zeichen, ihn zu verzieren und auszuschneiden. Anschließend klebt man ihn an einem oberen und unteren Punkt auf die Aufklappkarte. Eine andere Möglichkeit ist, den innen liegenden Karton mehrmals so über die Pfalz mit einem Cutter einzuritzen, damit schmale Streifen entstehen, die sich beim Öffnen wie kleine Treppen nach außen klappen. Auf diese klebt man dann Motive, zum Beispiel Blumen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Fotos gibt es im Netz.

Schmuckbotschaft basteln

Schmuck selbst herstellen – das macht viel Spaß und kann ein ganz persönliches und ausgefallenes Geschenk zum Muttertag sein. Als Band nimmt man am besten eine elastische Nylonschnur mit etwa 0,7 Millimeter Stärke. Das Armband kann nach dem eigenen Geschmack gestaltet werden – oder besser nach dem der Mutter. Eine schöne Idee ist, wenn man es mit einer persönlichen Botschaft versieht. So gibt es zum Beispiel auch kleine Buchstabensteine, aus denen man beispielsweise „Mom“, „Mama“ oder „Lieblingsmama“ schreiben kann.

Schmuck Quelle: jacobs

Auch gibt es kleine Steine wie Herzen, Anker oder mehr, die sich mit den Perlen zusammen auffädeln lassen. Perlen und Farben lassen sich ebenfalls nach Belieben anpassen. Hat man die gewünschte Armbandlänge erreicht, wird das Armband mit drei Knoten fest zugeschlossen. Man schneidet die Enden kurz ab und zieht anschließend eine Perle darüber. Natürlich lässt sich auch mit fertigen Verschlüssen arbeiten. Eine große Auswahl an Perlen gibt es bei Tiffany-Corner an der Lister Meile. 

Von Maike Jacobs