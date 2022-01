Hannover

Wir erreichen Moderatorin Jule Gölsdorf (46) auf der Rückreise aus dem Österreich-Urlaub. Mit dabei ist natürlich ihr Zwergpudel Fred. Für Gölsdorf und ihre hannoversche Mutter Hannelore (71) gab es Ayurveda, für Fred „besonders viele Kuscheleinheiten als Wellnessprogramm“, erzählt die Hundebesitzerin.

Gölsdorf hat nochmal Kraft getankt, bevor es Montag wieder trubelig wird mit ihrem Moderationsjob beim Sat.1-Frühstücksfernsehen in Berlin, „Bingo“ (NDR) mit Michael Thürnau (58) in Hannover – und dem Start der neuen Staffel ihres gemeinsamen Podcasts mit N-tv-Moderatorin Christine Langner (47).

Im Podcast plaudern Promis über Hunde

„Auf die Schnauze! Haustiere und ihre Promis“ heißt der Podcast, der nun in die dritte Runde geht – und wieder prominente Gäste zu bieten hat: In der ersten Folge ist Cathy Hummels (33) mit Mini-Goldendoodle Moon zu Gast, der laut Hummels die gleiche Frisur wie ihre Mutter habe („Lustige Locken“), wie sie im Podcast verrät.

Prominente Hundebesitzer: Designer Guido Maria Kretschmer, Moderatorin Cathy Hummels, Sänger Thomas Anders (von links). Quelle: dpa, Archiv

„Die Interviewpartner öffnen sich ganz anders, wenn sie über ihre geliebten Hunde sprechen“, so Gölsdorf. „Es geht mal nicht um dass Business, sondern um das, was ihnen vielleicht am meisten Freude und Entspannung bringt. Das scheinen sie zu genießen.“ Und die Atmosphäre werde automatisch locker, wenn der Hund vor Nervosität auf den Teppich pinkelt oder Krawall macht, weil eigentlich Fütterungszeit ist – so passiert bei Krimi-Autorin Nele Neuhaus (54). „Es ist herrlich zu sehen, dass auch die Hunde von Promis nicht perfekt sind und jeder seine Erziehungsthemen hat“, sagt Gölsdorf und lacht.

Die hat sie auch mit ihrem Fred: „Ich glaube, er ist schon ziemlich verwöhnt“, gibt sie zu und lacht. Eine Macke des Zwergpudels: „Im Gegensatz zu anderen Hunden fällt er nicht über den Fressnapf her, sondern umkreist ihn erstmal mehrmals skeptisch. Dann pickt er sich ein Stück raus, schleppt es weg, isst es mehrere Meter entfernt, kommt wieder – und dann erst isst er richtig“, amüsiert sie sich über die tierischen Allüren.

Kretschmers Hunde trinken aus Champagnerkübeln

Die unter anderem auch Guido Maria Kretschmers (56) Windhunde an den Tag legen: „Er hat im Podcast erzählt, dass die eine Hündin immer vor dem Kamin legt und anfängt zu brummen, wenn Herrchen Holz nachlegen muss, das fand ich sehr lustig.“ Passend dazu trinken Kretschmers Hunde aus Champagnerkübeln und bekommen selbst zubereitetes Erdbeereis serviert. „Guido hat gesagt: ,Sie bekommen nur das, was ihnen zusteht’ – den Satz fand ich super, habe ich mir gemerkt!“

„Auf die Schnauze“: So nennen Christine Langner (links) und Jule Gölsdorf ihren Podcast. Quelle: Joerg Strunz

Im Dezember 2020 ging die erste Podcast-Folge online, der erste Gast war Ex-Boxerin Regina Halmich (45) mit ihrer schüchternen Chihuahua-Hündin. Vor dem Mikro hatten Gölsdorf und Langner außerdem Sänger Thomas Anders (58), Schauspielerin Janine Kunze (47), Buchautorin Ildiko von Kürthy (54) oder Ex-Fußballstar Roman Weidenfeller (41).

Langner und Gölsdorf sind seit 1999 befreundet, damals volontierten sie zusammen, seitdem trafen sich ihre beruflichen Stationen immer wieder. „Und irgendwann hatten wir beide einen Hund, eine weitere Parallele.“ Sie wollten einen Podcast zusammen machen, das Thema war schnell klar. Durch die vielen Jahre in der Medienwelt hatten sie viele Kontakte zu Promis – und die wiederum zögerten nicht bei der Chance, über ihre Lieblinge zu reden.

Jule Gölsdorf * 12. Januar 1976 in Würzburg als Tochter des Unternehmers Dieter Gölsdorf, dessen Duesenberg-Gitarren von internationalen Stars wie Johnny Depp, den Rolling Stones und Peter Maffay gespielt werden. Gölsdorf wächst in Hannovers Südstadt auf, macht hier Abitur, studiert Politik und PR und absolviert ein Volontariat bei „NBC Giga TV“. Von 2003 bis 2012 moderiert sie die Kindernachrichten „Logo!“ beim ZDF, im Anschluss einige Jahre beim Hessischen Rundfunk. Bis 2021 moderiert Gölsdorf zwölf Jahre bei N-tv, seit 2016 „Bingo“ beim NDR. Sie hat Romane, Sachbücher und Krimis geschrieben, manche unter ihrem Autorennamen Dana Phillips. Gölsdorf schauspielert auch, unter anderem im „Tatort“ und bei „Alarm für Cobra 11“. Infos unter www.jule-goelsdorf.com

„Außer Hape Kerkeling, der hatte noch keine Zeit für uns“, bedauert Gölsdorf. „Er ist ein Katzenmensch, das wäre auch mal spannend.“ Bislang sind die einzigen prominenten Katzenbesitzer im Podcast das „Bachelor“-Paar Niko Griesert (31) und Michele de Roos (27). „Kurz nach dem Aufnehmen der Podcast-Folge haben sie sich aber auch einen Hund angeschafft“, erzählt Gölsdorf und lacht. „Einen Promi mit Vogelspinne als Haustier fände ich aber auch mal spannend – aber ich glaube, da würde Christine nicht mitmachen.“

Tolles Team: Jule Gölsdorf mit Zwergpudel Fred. Quelle: Joerg Strunz

Doch erstmal sind jetzt diese deutschen Stars im Podcast zu Gast: Choreograph und TV-Star Jorge Gonzalez (54), Moderatorin Bärbel Schäfer (58), Starkoch Johann Lafer (64), Schauspielerin Nina Bott (44), Reporter Jenke von Wilmsdorff (56) und Comedian Matze Knop (47).

Wie sieht eigentlich Gölsdorfs Leben mit Fred aus? „Wir lieben es, lange Spaziergänge im Wald zu machen, wandern zu gehen oder joggen im Park. Und wenn ich Yoga mache, klettert er gerne auf mir rum.“ Wahlweise nennt sie Fred „Hundekind“ oder „Hundekumpel“, er hat eine wichtige Rolle in ihrem Leben: „Fred hat mich vor dem Burnout gerettet“, offenbart sie.

Mit Michael Thürnau moderiert Jule Gölsdorf in Hannover „Bingo“ für den NDR. Quelle: NDR

Schon immer habe sie von einem Hund geträumt. Als sie 14 war, gab es Welpen auf ihrem Reiterhof. „Ich habe Körbchen und Spielzeuge besorgt und entschieden, einen Welpen zu nehmen. Allerdings habe ich vergessen, meine Mutter zu fragen – die sagte dann am Ende Nein.“ Heute passt „Oma“ aber allzu gerne in Hannover auf „Hundekind“ Fred auf, wenn Gölsdorf arbeiten muss.

Zwergpudel Fred rettet Gölsdorf vor dem Burnout

„Als ich irgendwann zwischen meinem Moderationsjob bei N-tv in Köln, ,Mein Nachmittag’ in Hamburg, ,Bingo’ in Hannover und dem Schreiben meiner Bücher jonglierte, stand ich kurz vor dem Burnout“, erzählt Gölsdorf, die den Ernst der Lage rechtzeitig erkannte. „Also kündigte ich in Hamburg und erfüllte mir endlich den Traum vom Hund.“

Seitdem ist Fred ihr Arbeitsausgleich. „Man muss automatisch dreimal pro Tag raus an die frische Luft, bewegt sich und bekommt den Kopf frei.“ Und nach einem langen Arbeitstag gibt es extra viele Kuscheleinheiten.

Von Josina Kelz