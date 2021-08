Gehrden

Rolf Eisenmenger (67) begrüßt uns auf der Holztreppe, die von der riesigen Eingangshalle hinauf in den Wohnbereich seiner 500 Quadratmeter großen Villa am Gehrdener Berg führt. „Herzlich Willkommen in meinem Rückzugsort, hier darf sonst fast niemand rein“, sagt Hannovers Herrenausstatter und grinst: Er sitzt zwischen haufenweisen Schuhen. Grün, Kroko, Rot, Blau. „Ich hab da mal was vorbereitet, das könnte doch ein nettes Fotomotiv sein!“ Sein Grinsen wird noch breiter.

„Ach, ich liebe Schuhen einfach. Und Uhren.“ Und natürlich Anzüge. Denn denen hat er sich beruflich verschrieben, in Hannovers Luisenstraße und Windmühlenstraße verpasst er werdenden Ehemännern, Geschäftsleuten und Operngängern auf den Leib geschneiderte Ouftits. Selber besitzt Eisenmenger mehr als 200 Anzüge. „Die sind ganz oben in meiner Ankleide, das wird der letzte Raum unserer Haustour sein. Von da oben haben wir einen Ausblick bis nach Hannover“, verspricht der Modeexperte.

Das ist Rolf Eisenmenger Geboren am 3. Mai 1954 in Frankfurt am Main. Nach dem Schulabschluss lernt er Großhandelskaufmann, anschließend macht er den Handelsfachwirt. Zehn Jahre arbeitet Rolf Eisenmenger als Controller in einem Pharmakonzern, darauf folgen 14 Jahre bei einer amerikanische Versicherung, unter anderem als Regionaldirektor. 1986 lernt er die Hamelnerin Cornelia Warnecke kennen, acht Jahre später gründet das Paar die „E&W Vertriebsgesellschaft“. 1996 gründet sie „Lo&Go“ als Outlet in der Galerie Luise, sieben Jahre später wird es zum Damen- und Herren-Kleidungsgeschäft. Ab 2008 ist „Lo&Go“ ein reiner Herrenausstatter und zieht in in die Windmühlenstraßen, wo der Laden bis heute ist. 2013 gründet er in der Luisenstraße seine zweite Filiale.

Doch zurück zu den Schuhen: Davon besitzt Eisenmenger rund 300 Paar. Seine Lieblingsmodelle hat er heute Morgen ordentlich auf der Treppe drapiert. Seine Frau Cornelia Warnecke (66) verdreht die Augen. „Er und sein Schuh-Tick!“ Sogar ein eigenes Zimmer hat er für die Sammlung.

Eisenmenger führt durch einen langen Flur, an den Wänden links und rechts hängen Schwarz-Weiß-Fotografien, sogar in der Doppel-Garage. „Eine weitere Leidenschaft von mir. Ich sammle solche Fotografien.“ Zigtausend hat er davon.

Der Flur endet im Wellness-Raum des Paares. Hier gibt es eine Sauna und eine Massageliege. „Wir lassen uns hin und wieder von einer Masseurin oder einen Masseur durchkneten. Herrlich!“ Vor der Glastür der Sauna hängt ein Fernseher. „Es gibt nur einen Raum in diesem Haus ohne Fernseher“, verrät der 67-Jährige.

Das Treppenhaus zieren romantische Blumentapeten aus England. „Die erinnern mich an meine Zeit in Yorkshire“, sagt Eisenmenger und lächelt. Als Jugendlicher hat er dort einige Monate gelebt. Er spielte damals in Frankfurt Fußball, bei einem Turnier in England riss er sich den Meniskus und musste einige Zeit dort bleiben. „Eine zauberhafte Familie nahm mich bei sich auf. Sie hatten auch solche Tapeten.“

Wo keine Blumentapete an der Wand zu sehen ist, hängt Kunst. Noch etwas, was Eisenmenger liebt. In diesem Haus finden all seine Leidenschaften Platz – und seine Vergangenheit. „Viele der Bilder stammen noch aus meiner Zeit als Kunsthändler im Osten. Dieses Bild hier ist von Jordi Rollán, wir sind schon lange befreundet.“ Rollán ist Hofmaler der spanischen Königsfamilie.

Wir sind in der ersten Wohn-Etage angekommen. Nach links oder rechts? „Egal, die offenen Räume sind wie ein Rundgang angelegt, sie führen einmal um das Atrium herum.“ Das Atrium ist ein Innenhof, angelegt als beheizte Terrasse. „Hier kann man sogar im Winter sitzen, weil es so windgeschützt ist. Ich nehme hier abends meinen letzten Drink.“ Der Tag des umtriebigen Geschäftsmannes endet und beginnt hier. Denn morgens startet Eisenmenger mit einer Runde auf dem Ergometer – mit Blick ins Atrium. Wenn er das nicht erledigt, gibt es Ärger von Personaltrainer Sven Blankenberg (39). „Und von meiner Frau – dabei ist sie es, die einfach zu gut kocht.“

Danach geht Eisenmenger in die marmorne Dusche – und schaut dabei Fernsehen. „Mein Tag ist eng getaktet. Die Zeit beim Duschen nutze ich, um mich über die Nachrichtenlage zu informieren.“ Deshalb gibt es in jedem Raum einen Fernseher – außer im Atrium. Nach der Dusche geht es ins Eisenmenger-Office. Ein Raum mit massiven Holz-Schreibtisch und Kamin.

Gleich neben dem Büro liegt das imposante Wohnzimmer. Deckenhöhe: 4,80 Meter. Ein Kamin aus Granit, eine riesige Ledercouch, zwei Kinosessel. „Den Kamin hab ich selbst entworfen“, sagt Eisenmenger stolz. „Und diese Kommode aus Klavierlack.“ In der versteckt sich eine weitere Sammelleidenschaft: Schallplatten.

Ein Sammlerstück hängt über der Kommode: ein Kunstwerk von Julio Viera (87). „Es ist das Lieblingsbild meiner Frau.“ Auf dem Bild ist ein Pferd zu sehen, Warnecke war Dressurreiterin. „Deswegen stehen draußen im Garten Pferde-Statuen. Sie wollte Pferde, ich Hunde – jetzt haben wir beides. Aber pflegeleichter“, sagt Eisenmenger und lacht.

Der Wintergarten ist das wahre Wohnzimmer

Also raus in den Garten. „Eigentlich leben wir hier“, so Eisenmenger. Das hat er sich einiges kosten lassen: 2019 hat er den Berg aufbuddeln lassen, um einen beheizten Wintergarten mit Outdoor-Küche reinzubauen. „Das war ein ziemlicher Aufriss“, gibt er mit einem breiten Lächeln zu.

Dann wird er ernst: „Klar, wir leben hier sehr gehoben. Aber unser Berufsleben bringt viele Entbehrungen – und wenig Zeit.“ Das Zuhause soll den beiden etwas zurückgeben. In der Pandemie, die den Einzelhandel und auch Eisenmenger sehr getroffen hat, hatte das Ehepaar Sorge, ihr Haus weiterhin finanzieren zu können. Mittlerweile läuft das Geschäft wieder an.

Gerhard Bosselmann hat sein eigenes Zimmer

„Jetzt geht es in die Männer-Etage“, sagt Eisenmenger und geht wieder voran. Das obere Stockwerk teilt er sich mit seinem besten Freund Gerhard Bosselmann (65). Der wohnt eigentlich in der Lüneburger Heide, doch wenn er in Hannover ist, um in seinen Backstuben nach dem Rechten zu schauen, schläft er ab und an bei Eisenmenger. In weiblicher Begleitung: Beagle-Hündin Emma ist immer dabei.

Die andere Hälfte der Etage gehört Eisenmenger, beziehungsweise seinen Anzüge. Denn hier ist sein Ankleidezimmer – mit Blick auf Hannovers Skyline. Die warmen Brüder des Lindener Kraftwerks, der Kronsberg und die Rathaus-Kuppel sind von hier gut sichtbar. Auf die Frage, an welchem Teil des Hauses sein herz am meisten hänge, muss der 67-Jährige nicht lange überlegen: „An meiner Frau – denn ohne sie wäre das hier nur ein Haus und kein Zuhause.“

