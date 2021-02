Hannover

Durch stundenlanges Sitzen am Schreibtisch werden Schultern und Nacken stark belastet. Die Folge: Sie verkrampfen und schmerzen. Gunda Slomka ist Sportwissenschaftlerin, Sporttherapeutin und Faszienexpertin. Sie zeigt für die NP Übungen, wie man Schultern und Nacken mobilisieren und durch Be- und Entlastung beziehungsweise Dehnung oder Entspannung optimal versorgen kann. „Mit einem fünfminütigen Training am Arbeitsplatz ist es möglich, präventiv viel zu erreichen“, ermutigt Gunda Slomka zu mehr Bewegung. Ihr Training (hier gehts zu ihrer Homepage) basiert auf drei Säulen:

Versorgung:Dazu gehört ein lockeres Bewegen, die Mobilisation und der Flow, der bewirkt, dass die Körperflüssigkeiten (die flüssige Faszie) in Bewegung kommen und die Stoffwechselversorgung angekurbelt wird.

Dehnen: Es macht nicht nur beweglicher, sondern hat einen entzündungsmindernden Effekt, nach neuesten Studien sogar für koronare Herzerkrankungen. Denn durch das Dehnen werden Ablagerungen abgebaut und Thrombosen vorgebeugt. Übrigens: Über die Leitbahnen des Körpers können Dehnungseffekte weitergegeben werden, so wirkt sich eine Dehnung der Wade positiv auf die Halswirbelsäule aus.

Entspannung:Sie nimmt auch über Drucktechniken gezielt Spannungen. Parallel empfiehlt Gunda Slomka ein kontinuierliches Training von Kraft und Stabilisation.

Für die NP zeigt Slomka, die auch als Personaltrainer mit Menschen gezielt trainiert, an einem Schreibtisch im Büro von „Klingenberg Designklassiker“ in diesem 16-minütigem Video effektive Übungen, die sie ausführlich erklärt.

Übung 1: Strecken und Beugen

Strecken und Beugen. Quelle: Florian Petrow

Das Wichtigste während eines langen Arbeitstages am Schreibtisch: sich regelmäßig strecken und überstrecken. Dazu einfach die Arme seitlich am Kopf zur kraftvollen „Siegerposition“ heben, den Rücken strecken und überstrecken und im Anschluss den Rücken entspannt beugen. Die Bewegungen sollten fließend ineinander übergehen und einige Male hintereinander wiederholt werden.

Übung 2: Armpendel und seitliche Dehnung

Armpendel und seitliche Dehnung. Quelle: Florian Petrow

Mit einem kleinen Gewicht wie einer Wasserflasche oder einer Hantel schwingt der Arm locker aus dem Schultergelenk heraus an der Körperseite hin und her. Auch die Wirbelsäule darf der Bewegung mit einer kleinen Rotationsbewegung folgen.

Mit der Seite, die gependelt wurde, hält man sich an der Sitzfläche vom Stuhl fest. Kippen Sie jetzt den Oberkörper zur Gegenseite, der locker herunterhängende Arm wird schwer, der Kopf seitlich geneigt.

Nach dieser seitlichen Dehnung sollte man sich noch ein wenig lockern, indem man die Schultern kreisen lässt. Danach die zweite Seite erst pendeln lassen und anschließend wieder dehnen.

Übung 3: Strecken am Stuhl

Strecken am Stuhl. Quelle: Florian Petrow

Da man beim Sitzen oft in eine nach vorn gebeugte Haltung fällt, ist für die Schultern die Gegenbewegung wichtig. Legen Sie die Hände mit gestreckten Armen auf eine Erhöhung wie eine Stuhllehne oder ein Regal, schieben Sie das Gesäß weit zurück und beugen Ihre Beine. Die Wirbelsäule wird gestreckt und das Brustbein in Richtung des Bodens geführt. Spüren Sie die wohltuende Länge des Rückens. Bleiben Sie so lange in der Position, wie es gut tut. Anschließend rollen Sie sich langsam wieder auf, lockern sich und wiederholen die Übung.

Übung 4: Rotation der Brustwirbelsäule

Rotation der Brustwirbelsäule. Quelle: Florian Petrow

Gute Übung für zwischendurch: Einfach mal aufstehen und die Schultern kreisen lassen, denn dabei kommt auch die Brustwirbelsäule in eine gesunde Rotation. Nehmen Sie die Arme dazu und ziehen Sie diese gegenläufig im Kreis. Kommen Sie schließlich zum Stillstand und lassen Sie beide gestreckten Arme nach vorne bis auf Brusthöhe sinken. Jetzt ziehen Sie einen Ellenbogen ganz weit nach hinten, als ob Sie einen Bogen spannen würden. Wechseln Sie diese Rotationsbewegung ab, achten Sie auf fließende Bewegungen.

Übung 5: Tanz der Wirbelwelle

Tanz der Wirbelwelle. Quelle: Florian Petrow

Legen Sie die Hände auf die Oberschenkel, richten Sie die Wirbelsäule horizontal aus und setzen Sie jetzt jedes einzelne Wirbelgelenk in Bewegung. Dazu bewegen Sie die Wirbelsäule in kreisenden und wellenförmigen Bewegungen multi-direktional im Raum. Beginnen Sie mit kleinen Bewegungen, die immer größer und ausladender werden. Auch das Becken, die Halswirbelsäule und der Kopf werden bewegt. Zum Schluss richten Sie sich wieder horizontal aus und kommen mit einem kraftvollen Rücken in den Stand zurück.

Übung 6: Der Wasserfall

Der Wasserfall. Quelle: Florian Petrow

Eine sehr wirksame Entspannungsübung ist der Wasserfall. Dazu den Kopf nach vorne fallen lassen, Arme und Schultergürtel folgen. Rollen Sie langsam die Wirbelsäule ab, bis Sie die Spannung in der dorsalen Muskelkette, also in den Beinen und im Rücken spüren. Schauen Sie, wie weit ihr Körper die Bewegung zulässt, vielleicht berühren Ihre Hände sogar den Boden. Wenn Sie mögen, lassen Sie den Kopf in der Entspannung rotieren. Wenn Sie wieder hochkommen, ziehen Sie das Steißbein unter den Körper, den Bauchnabel nach innen und richten Sie die Wirbelsäule ganz langsam auf.

Übung 7: Die Schulterbrücke

Die Schulterbrücke. Quelle: Florian Petrow

Auf einer Matte oder einem Teppich kann man gut in die Schulterbrücke kommen. Legen Sie sich in Rückenlage, stellen Sie die Füße etwa eine halbe Fußlänge vom Gesäß entfernt auf, legen Sie die Arme seitlich vom Körper ab. Nun geben Sie etwas Druck auf die Fußsohlen, sodass sich das Gesäß löst und langsam Wirbel für Wirbel in die Schulterbrücke abhebt. Schieben Sie das Becken weiter nach oben und strecken oder überstrecken Sie den Brustkorb für die Dehnung des Hals-Nackenbereichs. Atmen Sie mehrmals in den Brustkorb hinein, bevor Sie langsam den Rücken wieder ablegen. Ziehen Sie die Beine zum Bauch und federn leicht.

Übung 8: Die Drehdehnlagerung

Die Drehdehnlagerung. Quelle: Florian Petrow

Weiter geht es in Rückenlage: Die Arme sind seitlich ausgestreckt, Handteller zeigen nach oben. Ein Bein ist gestreckt, der andere Fuß wird auf Oberschenkelhöhe abgestellt und zieht dann langsam über das andere Bein zur Seite, bis das Becken nicht weiter rotieren kann. Arme und Schultern bleiben auf der Matte liegen, der Kopf dreht in die entgegengesetzte Richtung. Atmen Sie ruhig ein und aus und spüren Sie die Länge in der Dehnung. Rollen Sie langsam zurück und rotieren Sie nun in die andere Richtung.

Übung 9: Massage für die Kiefermuskulatur

Zwei Arten, die Kiefermuskulatur zu massieren. Quelle: Florian Petrow

Der Kiefergelenkmuskel ist tatsächlich der kräftigste Muskel im Körper. Häufig hat der aber auch sehr viel Spannung, daher sollte man ihn regelmäßig massieren, indem man mit den Fingerspitzen im Muskel Druckpunkte sucht und die Finger dort hineinbewegt. Dabei kann man den Mund weit öffnen und schließen oder die Zunge herausstrecken. Man kann die Kiefergelenkmuskulatur auch gut mit einem Ball massieren. Dazu legt man sich auf einer Matte auf den Bauch und schiebt den Ball unter die Kiefergelenkmuskulatur. Bewegen Sie vorsichtig den Kopf hin und her. Spüren dem Druck nach.

Übung 10: Entspannung mit der Foam Roll

Entspannung mit der Foam Roll. Quelle: Florian Petrow

Die Foam Roll wird unter den Nacken gelegt. Spüren Sie erstmal den Druck auf die Schädelbasis. Bewegen Sie nun den Kopf ein wenig wie beim Nicken auf und ab und massieren so die knöchernen Endpunkte der Schädelbasis. Rollen Sie den Kopf seitlich hin und her wie beim Nein-Sagen. Kommen Sie in der Mitte zur Ruhe. Heben Sie den Kopf mit einer Hand an, ziehen Sie die Rolle mit der anderen weg. Legen Sie den Kopf auf den Boden und entspannen Sie.

Von Maike Jacobs