Der Sommer naht. Das merkt Denise Hahn (28) an ihrem Telefon, das unablässig klingelt. Und am Schlafdefizit – „mehr als drei Stunden pro Nacht schaffe ich derzeit kaum“. Denn die Hannoveranerin hat schon im August 2019 ein Produkt auf den Markt gebracht, das Frauen und Männer durch die heiße Jahreszeit bringen soll.

Der „Summersaver“ ist ein Balsam-Stick, der Linderung bringen soll, wenn Haut an Haut scheuert – wie zum Beispiel die Innenseiten der Oberschenkel bei Rockträgerinnen. Schon im vergangenen Jahr lief das Produkt sehr gut (die NP berichtete) – das kleine Start-up, das als One-Woman-Show begann, ist jetzt ein Team mit fünf Leuten. In der „Höhle der Löwen“ (24. Mai, 20.15 Uhr) will Denise Hahn deshalb das große Rad drehen: Für 250.000 Euro würde sie 15 Prozent ihrer Firmenanteile abtreten.

Judith Williams ist Hahns „Beauty-Guru“

Auf welche „Löwin“ die Hannoveranerin ein Auge geworfen hat, ist klar: Judith Williams (49). „Sie ist mein Beauty-Guru“, schwärmt Hahn, die zugibt, die Vox-Show, in der Investoren lukrative Projekte unter die Lupe nehmen, schon seit Teenager-Zeiten zu verfolgen. „Ich hab das im Kinderzimmer geguckt.“

Gut vorbereitet: Denise Hahn aus Hannover präsentiert den Anti-Wundreib-Stick „Summersaver" in der Vox-Show. Quelle: TVnow

Die Bewerbung lag nah, die Dreharbeiten meisterte sie trotz Corona-Auflagen mit Elan und Zuversicht. „Ich hab nochmal alte Folgen geschaut, alle möglichen Fragen durchgespielt. Ich kenne meine Zahlen in- und auswendig“, sagt die studierte Betriebswirtschaftlerin, deren Fokus auf Vertriebsmanagement lag. Außerdem steckt hinter dem Produkt eine sehr persönliche Geschichte, die sie auch vor der Vox-Kamera offenbart.

„Summersaver“-Erfinderin erzählt im TV ihre Geschichte

Eine Stoffwechselkrankheit führte vor einigen Jahren dazu, dass Hahn 25 Kilo zunahm. Ein Mexiko-Urlaub, der der Erholung dienen sollte, wurde zur Qual – weil sie an den Schenkeln durch die Reibung blutige Stellen bekam, die im Salzwasser fürchterlich brannten. Die 28-Jährige suchte nach einer Lösung, verwarf Babypuder, Vaseline, Strumpfbänder – und erfand den „Summersaver“, in dem Kokos- und Mandelöl stecken.

„Am Tiefpunkt meines Lebens“ sei die Idee entstanden. Die Stoffwechselkrankheit, eine private Trennung, ein stressiger Job in der Modebranche, der ihr damals keine Erfüllung brachte – Hahn wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. „In dieser schwierigen Phase ist etwas sehr Schönes entstanden“, sagt sie im Rückblick. Dafür will sie auch in „Die Höhle der Löwen“ werben.

Packt mit an: Im Sommer 2020 war Denise Hahn noch ein Ein-Frau-Unternehmen, heute hat sie ein fünfköpfiges Team. Quelle: Denise Hahn

Denn der Corona-Winter war hart. „Wir mussten kämpfen. Man hat gemerkt, dass weltweit Reisen ausgefallen sind.“ Aber auch für dieses Umsatzloch hatte sie eine Idee: Neben dem metallic-golden schimmernden Frauen-Stick (16,95 Euro), kommt jetzt auch eine Unisex-Variante auf den Markt. Zielgruppe: Männer, beziehungsweise Sportler. Denn auch auf der Skipiste oder im Fitness-Studio kann es passieren, dass Haut an Haut scheuert.

„Hardcork“ will eine Million Euro sammeln

Aus dem Sport kommt auch die zweite Geschäftsidee aus Hannover, die in der Vox-Show am Pfingstmontag vorgestellt wird. Rouven Brauers (47) ist leidenschaftlicher Surfer und Skateboarder, er experimentiert schon lange mit dem Naturstoff Kork (die NP berichtete). Zusammen mit Geschäftspartner Alexander Gebler (53) will er sogar eine Million Euro für 20 Prozent am gemeinsamen Unternehmen „Bufo Technology“ bei den Investoren einsammeln.

Werben für „Hardcork“: Rouven Brauers (links) und Alexander Gebler. Quelle: TVnow

Brauers begeisterte mit seinen „Hardcork-Boards“ aus Kork bereits Stars der Surf-Szene, in Kalifornien betrieb er bis vor sechs Jahren eine Manufaktur. Zurück in Hannover (Brauers wuchs in Melle auf) begeisterte er Gebler von dem Material. „Ich sehe sehr große Chancen“, sagt der Rechtsanwalt und Windsurfer, der viele Jahre für die Firma Delticom Start-ups betreute und sich auf dem Feld dann selbständig machte.

„Wir dachten anfangs an Brettsportarten wie Skaten, Wellenreiten oder Snowboarden“, erinnert er sich. Als es gelang, den überaus leichten und formbaren Verbund aus Kork, Fasern und Harz nicht nur wasserfest, sondern auch unentflammbar zu machen, „haben sich viele Türen geöffnet.“ Gebler berichtet, dass er in Gesprächen mit Produzenten aus der Luftfahrttechnik ist, „Hardcork“ dürfe sich außerdem „Serienlieferant“ für Volkswagen nennen.

Testet sein Material: Rouven Brauers baut Surfbretter und Skateboards aus Kork. Quelle: Nancy Heusel

Für ihn ist Kork „von Natur aus überlegen. Leider ist das Material in Vergessenheit geraten. Dabei kann Kork der Menschheit beim Einsparen von Co2 behilflich sein“. Die Rinde der Korkeiche nimmt im Wachstum siebenmal mehr Kohlendioxid auf, als sie später in der Weiterverarbeitung abgebe. „Wir müssen mehr aus der Natur lernen.“ Davon würde er in der Vox-Show gerne Carsten Maschmeyer (62) oder Dagmar Wöhrl (67) überzeugen. Sein Lieblings-“Löwe“ wäre allerdings Ex-Rennfahrer Nico Rosberg (35). „Denn er weiß, wie wichtig das richtige Material für technische Höchstleistungen ist.“

