„Högers 1910“ ist der Leuchtturm in Hannovers Südstadt

Die Terrasse bietet Blick auf den trubeligen Stephansplatz und viel frische Luft, das Innenleben des „Högers 1910“ ist erst seit 1. Juli wieder geöffnet. Betreiber Michael Klein hatte abgewartet, bis die Inzidenzen so niedrig waren, dass die Testpflicht für Gäste entfiel. Und wollte es langsam angehen. „Es ist nicht einfach, einen Betrieb nach sieben Monaten Stillstand wieder hochzufahren.“

Gutes Timing angesichts der Schlechtwetterfront der vergangenen Woche: Nach dem Outdoor-Juni ist das „Restaurant am Stephansplatz“, das nach dem ersten Wirkungsjahr des bekannten Architekten Fritz Höger benannt ist, ein Magnet für die Südstädter.

Markante Klinkerfassade: Architekt Fritz Höger entwarf das Gebäude in der Südstadt 1928. Quelle: Frank Wilde

Zu Recht: Denn im Klinkerbau mit der markanten Fassade ist Kuschel-Ambiente angesagt. Massive Holztische, (scheinbar) bunt zusammengewürfelte Lederstühle und -sessel, große Schwarz-Weiß-Bilder mit Stadtszenen, Makramee-Ampeln, sanftes Licht aus Stehlampen. Hier wird auf Details geachtet. Das „Högers 1910“ feiert mit vielen Referenzen und historischen Stücken die „gute, alte Zeit“ des Architekten Höger, der das Backsteinhaus aber erst im Jahr 1928 errichten ließ. Tipp: Ein Separee lässt sich für private Feiern buchen.

Bunter Mix: Das „Högers 1910“ ist stilvoll und individuell eingerichtet. Quelle: Frank Wilde

Service

Es geht flott, von den großen Umwälzungen im Personalbereich, von denen Inhaber Klein erzählte, merken wir nichts. Die jungen Männer in Einheitskluft (helles Hemd, braune Hose, Hosenträger) sind emsig, höflich und immer ansprechbar. Vorspeise und Hauptgericht stehen jeweils in Rekordtempo auf dem Tisch. Mein anspruchsvoller Begleiter darf den gut gekühlten, eleganten Rosé-Wein (0,2 Liter für 6,90 Euro) in einem Mini-Gläschen vorab testen.

Essen & Trinken

„Sö schmeckt Heimat“ – diese Buchstabenspielerei zieht sich auf der Speisekarte für die „Nördlichter“ durch. Die kommt nach dem Lockdown etwas reduzierter daher. „Wir konzentrieren uns auf wesentliche Gerichte, dafür kommt das Fleisch nur von Höfen mit artgerechter Tierhaltung in Nordfriesland“, erklärt Michael Klein. Wir starten mit der Linsensuppe „Hö Style“ (6,50 Euro) in den Abend. Die ist schön sämig und hat eine angenehme Schärfe, die Linsen haben Biss und werden von üppigen Schnittlauchröllchen gekrönt. Nur etwas mehr Temperatur und ein Stück Brot hätten uns noch gefreut. Der „gezupfte Käse“ (7,50 Euro) ist eine klasse Kombination: Auf einem Beet aus würzigem Linsenpesto und gut marinierten Rotkohlstreifen liegen lauwarme Mozzarella-Stücke. Der Feldsalat mit mildem Honig-Senf-Dressing ist eine prima Ergänzung.

Das „Högers 1910“ ist ein Magnet in der Südstadt. Quelle: Frank Wilde

Schnitzel, Kotelett, Roastbeef. Die „Högers“-Küche ist fleischverliebt, hat aber auch ein Herz für Vegetarier. Im „Krautwickel“ (14,90) Euro) steckt viel Sorgfalt – geschmorter Kohl und Schmand versinken in einer Hülle aus Nudelteig, begleitet wird das Gericht von gedünsteten Champignons und Nussbutter. Eine runde Sache, bei der wir aber gerne noch zu Salz- und Pfefferstreuer greifen und etwas nachwürzen. Weil wir Schinkenspeck für 1,50 Euro dazugeordert haben, gibt es auch einen kleinen Crunch-Effekt.

Das „Frikassee vom Huhn“ (13,50 Euro) mit Erbsen, knackigen Möhrchen und Spargelstücken preist die Karte als „Muttis Bestes“ an. Die gewaltige Portion wird zusammen mit Butterreis auf einem Holzbrett serviert und erinnert an festliche Familienessen. Das (handgepulte) Hühnchen aus der Keule ist sehr zart, aber auch hier dürfte die Küche gerne etwas mehr Mut zu Gewürzen zeigen.

Fazit

Ein Wohlfühl-Restaurant mit einer Küche, die konsequent die Heimat-Karte ausspielt. Das ist ein stimmiges Konzept, dem es hier und da an mutiger Würze fehlt. Seit der Eröffnung im Jahr 2008 ein Leuchtturm in der Südstadt, der den Neustart nach monatelangem Lockdown gut gemeistert hat.

Ambiente: sieben von acht Sternen.

Service: sieben von acht Sternen.

Essen & Trinken: fünf von acht Sternen.

Info >Für Kinder geeignet ( Malblöcke, Kindergerichte und ein großes Bonbonglas) >Hunde willkommen >Kein Raucherzimmer >Kein veganes Gericht, aber eine vegetarische Auswahl > Barrierefrei >Barzahlung, EC, Kreditkarte Högers 1910 Oesterleystraße 5-6 Telefon 0511/5106425 Aktuelle Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 23 Uhr, Mittagstisch von 12 bis 15 Uhr, Sonnabend 17 bis 23 Uhr. www.hoegers-1910.de

Von Andrea Tratner