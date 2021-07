Hannover

Ein Polizeiwagen nach dem anderen fährt am Abend die Limmerstraße entlang. Nicht wegen Ruhestörungen, sondern zur Prävention. Mit deutlicher Polizeipräsenz sollen Partyauswüchse verhindert werden. Auch am Küchengarten steht ein Polizeiwagen mit Beamten, die aus Osnabrück gerufen wurden: „Wir sind seit 22 Uhr im Einsatz, weil es in den letzten Wochen sehr oft zu Ruhestörungen in der Gegend kam“, erzählt ein Polizist kurz vor Mitternacht. Und das Konzept geht auf: An diesem Sonnabend ist am Küchengarten kaum etwas los, auch entlang der Limmerstraße halten sich nur vereinzelt Menschen auf.

Gefeiert wird dennoch: Junge Menschen zieht es nach draußen. Schon am Nachmittag feiern rund 200 Punks, Rocker und Alternative das gute Wetter. Beim sogenannten Gruppentreff der Szene kommen jeden ersten Sonnabend im Monat junge Erwachsene zum Feiern: „Es ist wunderschön, dass wir uns endlich wieder in einer größeren Gruppe abhängen können“, erzählt die 19-jährige Fussel, die aus der Menge mit ihrem bunten Make-Up und bunter Kleidung heraussticht. „Das hat während der Pandemie richtig gefehlt“, sagt sie. Der Gruppentreff habe neben der Sehnsucht nach Gemeinschaft noch einen weiteren Hintergrund: „Das ist unsere Alternative zu Festivals“, sagt die 20-jährige Larissa.

Festivalstimmung an der Oper: Beim Gruppentreff kamen am Sonnabend etwa 200 Personen zusammen. Quelle: Nancy Heusel

Die Wiese an der Oper wirkt voll. Die Stimmung erinnert an ein Festival. Die Feiernden tanzen, hören Musik, trinken Alkohol. „Vor Corona war doppelt so viel los“, erzählt Marc (26), „jetzt starten wir wieder so langsam und es wird stetig mehr.“ Während der Corona-Pandemie seien die Gruppentreffs komplett ausgefallen: „Wir hatten keine Lust auf Ärger mit der Polizei und haben uns wegen des Virus auch nicht sicher gefühlt mit vielen Menschen“, so der 26-Jährige. Das hat sich grundlegend geändert: „Wir trauen uns wieder.“

Partyzone: Georgengarten

In größeren Gruppe feiern auch Jugendliche und junge Erwachsene im Georgengarten: „Wir sind alle geimpft“, sagt eine 21-Jährige, die nicht weit von der Universität entfernt in einer Gruppe von etwa 70 Personen Geburtstag feiert. Mit Trinkspielen, lauter Musik und einer Tanzfläche auf dem Rasen verwandeln sie den Georgengarten zu einer Partyzone. „Es ist richtig geil, endlich wieder mit vielen Freunden feiern zu können“, sagt eine 25-Jährige.

Georgengarten Quelle: Nancy Heusel

Dass die Feiern in den Gruppen nicht eskalieren, stellt die Polizei sicher. Berittene Polizei patrouilliert im Georgengarten und behält alles im Blick. „Wir wollen den Menschen das Zusammensein und Feiern nicht verbieten, wir werden allerdings auch weiterhin wachsam sein“, sagt der Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Jörg Müller.

Leibniztempel Quelle: Nancy Heusel

Die Route der berittenen Polizei führt jedoch nicht zum Leibniztempel, sodass dort etwa 150 junge Menschen im und um den Pavillonbau herum ungestört feiern. Aus Musikboxen wummert der Bass. „Ich finde es schön, dass wir hier feiern und nicht im Club“, sagt eine 18-Jährige, „es ist doch viel schöner draußen.“ Zudem sei es sicherer unter freiem Himmel: „Im Club wäre eine Ansteckung wahrscheinlicher.“

Während sich das Partyvolk also fernab der Limmerstraße Partyzonen einrichtet, hat es am Wochenende auch ein richtiges Open-Air: Beim „Back to Dance“-Festival tanzen insgesamt rund 350 Personen aufgeteilt in zwei dreistündige Zeitfenster zu DJ-Sets im Innenhof des Musikzentrums. Abstandsbeschränkungen mussten dabei nicht beachtet werden. Denn: Die „Back to Dance“-Veranstaltung ist ein Modellprojekt, mit dem Veranstalter untersuchen, wie und unter welchen Bedingungen Tanzen auch in Zeiten einer Pandemie wieder ermöglicht werden kann.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell bei Feiern in Gruppen Trotz niedriger Inzidenzen, ist das ausgelassene Feiern noch immer nur bedingt möglich: Laut Corona-Verordnung sind Feiern mit 50 Personen unter freiem Himmel möglich, wenn die für die Feier verantwortliche Person sicherstellt, dass alle Teilnehmenden einen negativen Test nachweisen können, vollständig geimpft oder genesen sind. Für Partys in Clubs gilt, dass die Gäste einen negativen Testnachweis oder einen Nachweis über die vollständige Impfung oder Genesung vorlegen. Damit entfallen dann die Masken- und Abstandspflicht. Insbesondere die hochansteckende Delta-Variante sei in Deutschland derzeit auf dem Vormarsch. Auch wenn die Variante des Coronavirus in der Region noch kaum verbreitet ist, sei weiterhin Vorsicht geboten:„Impfen, Abstand halten, Maske tragen: Das bewirkt was, sodass wir hier in der Region keinen Stress haben werden“, sagte die erste Regionsrätin Cora Hermenau der NP.

Von Sophie Peschke