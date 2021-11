Hannover

Heute Cowboy oder Clown, morgen Hippie, Hexe oder Hase – in einem Hinterhof an der Christuskirche in Hannovers Nordstadt gibt es seit diesem Jahr die „Verkleiderei“. Und die ist ein wahres Paradies für alle Fans von Karneval-, Kostüm- und Mottopartys: Auf mehr als 120 Quadratmetern gibt es in dem Fundus rund 4000 Kostüme zum Ausleihen. Außerdem sind in unzähligen Kisten Accessoires, Perücken, Hüte, Helme, Handschuhe, Federboas gesammelt, in Schränken stehen Schuhe, in Schubladen sind Gürtel, Taschen, Schwerter oder Kronen einsortiert.

Edel, Exzellent, erhaben: Die feine Jacke mit der Rüschenbluse wird häufig ausgeliehen: „Sie ist einer unserer Ausleih-Hits“, sagt Inge Schäkel. Quelle: Frank Wilde

In der „Verkleiderei“ kann man also problemlos sein Traumkostüm finden: Daher kommen auch viele Schauspielgruppen, um sich für ihr Stück auszustatten: „Wir haben in unserem Kostümverleih wirklich alles, was man zum Theatermachen braucht“, sagt Sabine Mech. Sie ist Kostümbildnerin und leitet mit Schauspielerin Stephanie Höll und Theaterpädagogin Inge Schäkel die „Verkleiderei“. Einen Teil der Kostüme hat Sabine Mech selbst geschneidert, viele hat sie aufgehübscht, sie bessert auch aus oder ändert Verkleidungen.

Ein Großteil der Kostüme aber stammt aus dem über 60 Jahre alte Fundus aus dem Haus der Jugend. Einst wurde dieser von einem engagierten Lehrer gegründet, der die Theaterproduktionen von Schulklassen und freien Gruppen unterstützen wollte. Bis vor zwei Jahren wurde der Fundus im Haus der Jugend von Honorarkräften geführt.

Schrill, schräg, schön: Inge Schäkel trägt ein Kleid, original aus den 1970er Jahren – ideal für Mottofeiern. Auch für 20er-Jahre-Partys gibt es viele passende Outfits. Quelle: Frank Wilde

Doch im Dezember 2020 war Schluss, der Fundus sollte aufgelöst werden. Infolge der Corona-Pandemie wurden keine Kostüme mehr ausgeliehen, es gab zunächst niemanden, der den Verleih weiterführen wollte, eine Finanzierung gab es auch nicht mehr.

„Wollten das Angebot unbedingt erhalten“

So wäre dieser Schatz vermutlich sang- und klanglos verschwunden, wenn nicht Inge Schäkel, Sabine Mech und Stephanie Höll gewesen wären. „Wir wollten dieses Angebot für Hannover unbedingt erhalten. Nachdem auch der Kostümverleih ,Raub der Sabinerinnen’ 2019 aufgegeben hat, hätte es sonst in Hannover gar nichts gegeben“, sagt Stephanie Höll, die auch als Clown Utz ein eigenes Programm hat.

Glück im Unglück: „Es war Corona, wir hatten keine Aufführungen und somit viel Zeit, uns auch um das Organisatorische zu kümmern“, erzählt die Schauspielerin.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frauen mussten Räume finden, einen Verein gründen und eine Finanzierung auf die Beine stellen – mit Erfolg: Anfang 2021 konnten sie die „Verkleiderei“ eröffnen – neben dem Fundus aus dem Haus der Jugend und Spenden haben sie auch einen Teil von den Sabinerinnen-Kostümen übernommen. „Es ist das größte Angebot im Umkreis von 150 Kilometern“, sagt Sabine Mech. Die „Verkleiderei“ befindet sich jetzt unter der Trägerschaft des Theaterpädagogischem Zentrums (TPZ), deren Vorsitzende Inge Schäkel und Stephanie Höll sind, und sie wird von der Bürgerstiftung gefördert.

Krimidinner, Sherlock Holmes oder Al Capone: Schauspielerin Stephanie Höll liebt es, in ganz verschiedene Rollen zu schlüpfen. Quelle: Frank Wilde

Da die drei Frauen den Kostümverleih ehrenamtlich führen, gibt es bisher mit Donnerstagnachmittag nur einen Öffnungstag. „Langfristig wollen wir häufiger öffnen. Das Angebot wird super angenommen – von ganz unterschiedlichen Menschen. Die einen fragen nach einem Outfit für eine Mottoparty, es kommen Laienspielgruppen, Schulklassen, andere wollen ein Krimidinner veranstalten oder einen Kindergeburtstag feiern“, erzählt Inge Schekel, die übrigens als „Fräulein Rose“ ein eigenes Bühnenprogramm hat. So beraten die drei Frauen gerne, helfen mit kreativen Ideen und ihrem Fachwissen weiter.

„Fotosession war ein Geburtstagsgeschenk“

Viele Besucherinnen und Besucher genießen es, sich in den Räumen von all den Artikeln inspirieren zu lassen, mithilfe einer Verkleidung für kurze Zeit aus dem normalen Leben auszusteigen und sich in einer anderen Identität auszuprobieren: „Kürzlich waren junge Frauen hier, die sich Wikinger-Kostüme ausgeliehen und mit einem professionellen Fotografen eindrucksvolle Bilder aufgenommen haben. Die Fotosession war ein Geburtstagsgeschenk – eine super Idee!“, erzählt Inge Schäkel: „Einige der Bilder haben wir auch auf unserem Instagram-Account unter @kostuemverleih-hannover gepostet.“

Hüte und Helme: Zu jedem Kostüm die passende Kopfbedeckung zu finden, ist hier kein Problem. Quelle: Frank Wilde

Auch eine Möglichkeit: Für zwei Stunden die „Verkleiderei“ zu mieten und sich immer wieder neu zu verkleiden: „Das ist für Geburtstage eine schöne Idee – wir haben auch einen kleinen Probenraum.“ Hosen, Röcke, Blusen kann man ab sieben Euro leihen, Gehröcke, Fracks, Uniformjacken ab 20 Euro, Tierkostüme ab zehn Euro, Accessoires ab zwei Euro – die Reinigung ist im Preis inbegriffen. Geliehen wird für sieben Tage.

„Es ist wunderbar mitzuerleben, wie Menschen kommen und sich hier verwandeln – das ist, als ob ein Zauber durch den Raum schwebt“, sagt Sabine Mech.

Die „Verkleiderei“ im Theaterpädagogischem Zentrum, An der Christuskirche 18 (Hinterhaus) ist donnerstags von 13 bis 18.30 Uhr und nach Vereinbarung, Telefon 01590/6708496, geöffnet.

Findus für Kinder

Seit fast 20 Jahren gibt es „Findus“ – den Kinderkostümverleih an der Deisterstraße 67 in Linden. Findus ist eine wahre Schatzgrube für alle Kinder, die sich gern und ausgefallen verkleiden wollen – und das nicht nur zum Fasching. Über die Zeit hat Claudia Grete wunderschöne Kinderkostüme in allen Größen gesammelt und geschneidert. Ob Elfe, König, Pirat, Polizistin, Hexe, Drachen, Pippi Langstrumpf, Nixe, alle möglichen Arten von Tieren: Kinder haben eine riesige Auswahl. Auch Kindertheater werden hier für ihre Aufführungen fündig.

Besuch im Findus-Kinderkostümgeschäft: Claudia Grete, die Inhaberin, gibt gern Tipps. Quelle: Samantha Franson

Eine tolle und kreative Geburtstags- oder Partyidee sind die Verkleidekisten von Findus. Ganz individuell kann man sich verschiedene Kostüme für eine Feier ausleihen und im Koffer mitnehmen. So kann man zu Hause zur Mottoparty einladen, einen Zirkus veranstalten oder sich ein Rollenspiel mit den Kindern ausdenken. Verkleidekisten gibt es ab 40 Euro – je nach Menge der Kostüme und Accessoires.

Claudia Grete ist erreichbar unter Telefon 0163/ 28 28 017, bei Instagram unter findus_kinderkostueme. Mehr Infos unter gibt es unter www.kinderkostueme.com.

Von Maike Jacobs