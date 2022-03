Hannover

„Sieben Wochen ohne.“ Am 2. März war Aschermittwoch, die christlichen Kirchen läuten dann die Fastenzeit bis zum Osterfest ein – und manche Menschen verzichten in dieser Zeit auf Alkohol, andere lassen die Finger von Schokolade, auch „Digital Detox“ ohne Social-Media-Kanäle wird gerne praktiziert.

Ich will fasten – nicht sieben Wochen, aber einige Tage. Heilfasten nach der uralten Methode von Dr. Otto Buchinger, der 1919 das erste Mal für 19 Tage auf feste Nahrung verzichtete, nur Tee, Gemüsebrühe und Säfte zu sich nahm – und so sein schweres Gelenkrheuma heilte. Das Buchinger-Fastenprogramm ist ein Klassiker.

Die Vorbereitung: Otto Buchingers Heilfasten-Methode

Seit sieben Jahren liegt das schmale Büchlein daheim im Regal: „Buchinger-Heilfasten: Mein 7-Tage-Programm für zu Hause“ (Trias, 84 Seiten, 14,99 Euro) – Autor ist Andreas Buchinger, Enkel des Erfinders der Methode, die in der Familienklinik in Bad Pyrmont bis heute praktiziert wird. 2015 habe ich ein Interview mit ihm geführt – und seitdem immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, es selber auszuprobieren.

Vorbereitung ist alles: „Buchinger-Heilfasten“ aus dem Trias-Verlag ist meine Quelle. Quelle: Andrea Tratner

2022 ist es soweit. Ich habe zwei Wochen Urlaub, in der Corona-Pandemie steht wenig Ablenkung auf dem Programm, die Familie ist in das Projekt eingeweiht. Buchinger empfiehlt, Heilfasten mit einer Auszeit zu verbinden – oder zumindest in der Phase Jobstress zu minimieren. Ich bin trotzdem etwas nervös: In der Theorie weiß ich, dass Heilfasten keine Null-Diät ist, nichts mit Hungern zu tun hat. Man drückt auf den „Reset“-Knopf, der Körper erinnert sich daran, dass er genetisch darauf programmiert ist, gewisse Zeiten ohne Nahrung auszukommen. Aber als Gummibärchen-Junkie ahne ich, dass ich Disziplin und Durchhaltevermögen brauchen werde.

Kurz gerät mein Fasten-Plan ins Wanken: Der Schnelltest des zehnjährigen Sohnes ist positiv, es steht eine Woche Quarantäne an, Homeschooling inklusive. Die „Auszeit“ hatte ich mir anders vorgestellt. Das Kind hat aber nur einen Schnupfen und ist ansonsten munter, meine Tests sind seit Tagen negativ. Ich halte Zwiesprache mit dem inneren Schweinehund. Kneifen? Corona wäre ein schlagkräftiges Argument.

Startgewicht: Ich bringe 57,6 Kilo auf die Waage. Quelle: Andrea Tratner

Aber ich bin 50 Jahre alt, habe keine Vorerkrankungen, bin sportlich und fit, aus medizinischen Gründen spricht nichts gegen ein paar Fastentage zuhause. Ich ziehe das jetzt durch! Startgewicht: 57,6 Kilo auf 1,67 Meter verteilt. Das ist nah am Ideal, aber ums Abnehmen soll es die nächsten Tage ja auch nicht gehen. Das Ziel ist, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren.

Dienstag: Der erste Entlastungstag

Der Weg führt auf den Wochenmarkt und in den Bioladen: zielgerichtetes Einkaufen für den Rest der Familie (weniger Wurst, Käse, Eier, da ein Esser fehlt) und die Zutaten für meinen eingeschränkten Speiseplan. Denn meine persönliche Fastenzeit startet mit zwei „Entlastungstagen“, an denen Stoffwechsel und Verdauung schon mal auf die enthaltsame Phase vorbereitet werden.

Die „Entlastungstage“: Mit Reis und gedünstetem Gemüse bereite ich meinen Körper vor. Quelle: Andrea Tratner

Zum Frühstück gibt es einen Teller mit Obst – eine halbe Banane, eine halbe Mango, einen Apfel. Mittags steht Vollkornreis und gedünstetes Gemüse auf dem Plan – Zucchini, Möhre und Zuckerschoten landen in der Pfanne, aber kein Salz, kein Öl, keine anderen Fette. Das Abendessen soll vor 18 Uhr eingenommen werden, wieder gedünstetes Gemüse mit Vollkornreis. Dazu: trinken, trinken, trinken, um die Nieren zu entlasten.

Im Teeladen habe ich mich eingedeckt: Lemongras-Tee, grüner Tee mit dem lyrischen Namen Morgentau, außerdem habe ich frischen Ingwer und Minze daheim. Und auch ein „Ausleitungstee“ mit Birken- und Brennnesselblättern und Löwenzahn wurde mir empfohlen.

Mittwoch: Der zweite Entlastungstag

Obst zum Frühstück, gedünstetes Gemüse und Vollkornreis mittags und abends. Der eingeschränkte Speiseplan macht keinen Spaß und hinterlässt ein leichtes Hungergrummeln im Magen. Ich reiße mich am Riemen und denke an Victoria Beckham: Vom Ex-Spice-Girl heißt es, dass sie seit ihrem 16. Lebensjahr nichts anderes als gedünstetes Gemüse zu sich nimmt. Ich habe noch nicht mal mit dem Fasten angefangen und fantasiere bereits von Schweinebraten mit Semmelknödel. Und stelle schockiert fest, wie oft man im Lauf eines Tages vor der geöffneten Kühlschranktür steht. Abends bin ich stolz auf mich: Mann und Sohn reißen eine Tüte Chips auf und gucken Fußball. Ich trinke Tee.

Wer kann fasten? Grundsätzlich kann jeder körperlich und mental gesunde Erwachsene selbstständig fünf bis sieben Fastentage nach der Buchinger-Methode durchführen. Zur eigenen Sicherheit sollte man aber vorab mögliche Risiken mit dem Hausarzt abklären. Nicht geeignet ist die Therapie für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen. Wer die 70 überschritten hat oder Medikamente nimmt, sollte sich für eine Fastenkur in einer Klinik oder unter ärztlicher Aufsicht entscheiden.

Donnerstag: Der Darmreinigungstag

Beim Familienfrühstück sitze ich vor einer Tasse Tee. Danach ist der unangenehmste Teil des Fastenprogramms angesagt – die Darmreinigung, vor der ich echt Bammel habe. Aus der Apotheke habe ich Glaubersalz besorgt, pro Kilo Körpergewicht soll man 0,5 Gramm in einem Dreiviertelliter warmen Wasser auflösen. Der Saft einer halben Zitrone hilft dabei, das Gebräu runterzubekommen. Die Wirkung setzt nach etwa drei Stunden ein und zieht sich bis in den späten Nachmittag. Wir einigen uns in der Familie, welche Toilette für mich reserviert ist – der kurze Weg ist wichtig, Abführen ist kein Spaß. Aber wichtig!

Wichtig, aber unangenehm: Glaubersalz ist ein Abführmittel, das den Darm reinigt. Quelle: Andrea Tratner

Denn nur wenn der Darm vollständig geleert ist, verschwindet das Hungergefühl. Das verspricht das Buchinger-Büchlein. Verschweigt aber auch nicht, dass Hunger und Appetit zwei unterschiedliche Dinge sind, Letzterer meldet sich ganz deutlich. Aber in der Tat, fühle ich mich leicht, leer und frisch, nachdem die Nahrung der vergangenen Tage meinen Körper verlassen hat. Gegen Abend mache ich einen kleinen Spaziergang, atme tief ein und aus, bin gespannt auf die kommenden Fastentage.

Freitag: Der erste Fastentag

Die Nacht war schrecklich. Aufgewacht um halb drei, das Gedankenkarussell kam in Fahrt, an Schlaf war nicht mehr zu denken. Darauf war ich zum Glück vorbereitet: „Der Stoffwechsel und das vegetative Nervensystem hängen eng zusammen“, steht im Begleitbuch auf Seite 58, zusammen mit Einschlaftipps. Ich helfe mir mit 30 Seiten in Jonathan Franzens monumentalem Werk „Crossroads“, das auf meiner Fasten-Leseliste steht, und schlummere irgendwann wieder ein.

Tee geht immer: Zwei bis drei Liter Flüssigkeit am Tag soll man beim Heilfasten zu sich nehmen. Quelle: Nancy Heusel

Trotzdem: Der Kreislauf ist morgens im Keller, ich komme schwer in Fahrt. Mein Mann bringt mir nacheinander zwei Tassen Tee ans Bett, je ein Löffel Honig ist darin aufgelöst – ein kleiner Kalorien- und Energieschub. Das Frühstück mit der Familie ist allerdings eine Herausforderung: Mann und Sohn freuen sich über Rühreier und frische Brötchen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Reflex eines der Paprikastücke auf dem Gemüseteller in den Mund stecke. Mein zehnjähriger Sohn fragt besorgt: „Geht es dir gut?” Ich horche kurz in mich hinein: Ja! Fasten hat tatsächlich nichts mit Hungern zu tun, mein Körper bedient sich jetzt bei den Fettreserven (mögen sie an den Hüften nie wiederkehren).

In der selbsthergestellten Gemüsepaste für die Brühe stecken wertvolle Nährstoffe. Quelle: Andrea Tratner

Mittags ein Teller klare Gemüsebrühe – Möhren, Sellerie, Tomaten, Zucchini und Champignons habe ich aus besten Zutaten mit meiner Küchenmaschine zu einer Paste verarbeitet, die man flugs in kochendem Wasser anrührt. Ich genieße die klare Suppe mit etwas frischer Petersilie (ein klasse Vitamin-C-Lieferant) und löffle jeden Schluck bewusst. Abends 200 Milliliter Karottensaft. Dazwischen literweise Wasser und Tee. So kommen an einem Fastentag etwa 450 Kalorien zusammen.

Sonnabend: Der zweite Fastentag

Heilfasten ist ein Programm zur Regenerierung, eine Art Recycling-Programm, bei dem Giftstoffe ausgeschieden werden – über die Haut, aber auch über die Lunge. Das merke ich am zweiten Fastentag: Ich finde, mein Schweiß riecht unangenehm, die Zähne putze ich mir im Drei-Stunden-Takt. Ich erinnere mich daran, dass all das aber positive Folgen haben soll für Blutdruck und Insulinspiegel, Blutfette und das Zellwachstum.

Wichtige Fasten-Begleiter: dicke Socken und eine Wärmflasche. Quelle: Andrea Tratner

Eine weitere „Nebenwirkung“, die ich feststelle: Ich fröstele leicht – die vorübergehend geringere Aktivität der Schilddrüse ist laut Buchinger die Ursache dafür. Dicker Pulli und Stricksocken sind das perfekte Outfit, auf dem Sofa ist die Wärmflasche mein ständiger Begleiter. Draußen ist es eisig kalt, Bewegung ist aber wichtig während der Fastentage und wird dringend empfohlen: Ich marschiere eine Stunde am Leineufer entlang, um dem möglichen Muskelschwund entgegenzuwirken. Das übliche Jogging-Tempo traue ich mich auf meiner Hausstrecke aber nicht. Ich habe immer noch kein Hungergefühl – das soll auch so bleiben.

Was passiert beim Fasten? Es geht beim Heilfasten nicht um Gewichtsabnahme, sondern darum, den Körper und die Gesundheit zu schützen – und vielleicht eine langfristige Veränderung im Lebensstil anzuregen. Eine Fastenwoche optimiert den Stoffwechsel. Man „säubert“ nicht nur den Darm, sondern auch das Bindegewebe, die Organe, Blutgefäße und Gelenke. Die Konzentration von Stresshormonen im Körper sinkt, der Insulinspiegel und der Blutdruck sinken ebenfalls, Fettspeicher werden abgebaut. Heilfasten ist laut Andreas Buchinger wie ein Impuls an die „Selbstheilungskräfte des Körpers“.

Sonntag: Der dritte Fastentag

Tee mit Honig, Gemüsebrühe, abends ein Glas wunderbar sättigender Tomatensaft. Wie kann man mit so wenigem so zufrieden sein? Ich spüre eine innere Gelassenheit, die mich selber erstaunt und mit der ich nicht gerechnet hatte. Die Gedanken kreisen jetzt nicht mehr ständig um Naschwerk oder andere Leckereien, das Glas Wein am Abend fehlt mir nicht, ich koche sogar Mittagessen für meine Familie, ohne in Versuchung zu kommen (nur das Abschmecken muss ich mir bewusst verkneifen).

Mittagessen: klare Gemüsebrühe mit etwas frischer Petersilie. Quelle: Andrea Tratner

Der Tag plätschert dahin: Ich beschäftige mich mit einem 1500-Teile-Puzzle, lese „Crossroads“ weiter, mache eine halbe Stunde Yoga statt Spaziergang im Dauerregen, telefoniere mit Freundinnen. Beim Homeschooling ist allerdings Geduld und Konzentration gefragt, das ist an diesen Tagen nicht meine Stärke. Trotzdem: Ich fühle fast so etwas wie eine Fasten-Routine. Mein selbst gestecktes Minimalziel von drei Tagen habe ich geschafft.

Montag: Der vierte Fastentag

Essen – was ist das? Ich fühle mich schon nach dem Aufstehen stark und voller Schwung. Die „Fasteneuphorie“ hat mich gepackt, das Glückshormon Serotonin strömt durch meinen Körper. Ein vierter Tag? Kein Problem! Zumal die Quarantäne für das Kind beendet ist, es geht wieder in die Schule – und in der Wohnung ziehen Stille und Ruhe ein, die eigentlich die Idealvoraussetzungen für die Fastentage gewesen wären.

Ruhe und Gelassenheit sind wichtige Faktoren beim Heilfasten. Quelle: Nancy Heusel

Kurz spiele ich mit dem Gedanken, das Projekt noch weiter auszudehnen. Aber der persönliche Zeitplan ist eng – Freitag will ich nach Berlin, ich bin mit alten Schulfreundinnen verabredet. Da will ich mit einem Glas Wein auf das Wiedersehen anstoßen.

Dienstag: Das Fastenbrechen

Die Waage zeigt 54,9 Kilo an, fast drei Kilo habe ich verloren. Doch eine wichtige Etappe liegt noch vor mir: Der Köper muss sich Schritt für Schritt wieder an Nahrungsaufnahme gewöhnen, der Magen-Darm-Trakt seine Arbeit wieder aufnehmen, der Stoffwechsel sich umstellen – das geht nicht von null auf hundert. An diesem Vormittag ist ein rotglänzender Wochenmarkt-Apfel der Sorte „Rubinella“ mein Glücksbringer.

Fastenbrechen: Zwei Äpfel sind die erste feste Nahrung nach fünf Tagen. Quelle: Andrea Tratner

Kauen, genießen, jeden Apfelspalt bewusst schmecken. Im Fruchtfleisch stecken Vitamine und Mineralien, es regt die Verdauungstätigkeit an. Nachmittags ist der zweite Apfel dran, abends eine Gemüse-Kartoffelsuppe (mit Einlage!) mit einem Hauch Butter. Der Moment ist so feierlich, dass ich eine Kerze am Abendbrottisch anzünde.

Mittwoch und Donnerstag: Zwei Aufbautage

Die Nahrungs- und Kalorienmenge wird schrittweise erhöht. Frühstück mit Quark und Obst, Mittagessen mit ein wenig Salat, Joghurtdressing, drei Esslöffeln Kartoffelpüree und Karotten-Apfel-Rohkost, Gemüsesticks zum Abendessen. An diesem Tag ist Disziplin gefragt: Zucker, Fette und Weißmehl sind weiter tabu, dafür darf ich drei Äpfel über den Tag verteilt knuspern. Und muss natürlich weiter zwei bis drei Liter trinken.

Es geht aufwärts: Die Kalorienmenge am ersten Aufbautag ist noch übersichtlich. Quelle: Andrea Tratner

Der zweite Aufbautag wird schon üppiger mit Müsli, gedünsteten Karotten, Vollkornreis, Tomatensalat. Die Kalorienmenge ist immer noch überschaubar, auf der Waage purzeln weitere 800 Gramm. Und noch etwas fällt mir auf: Die Arthrose im rechten Daumengelenk, die sonst bei bestimmten Bewegungen fies sticht, ist weg – ich spüre den Schmerz nicht mehr! Die 100 Jahre alte Methode des Dr. Otto Buchinger hat geholfen.

Das Fazit

Geschafft! Ich bin unglaublich stolz auf mich, diese Aufgabe gemeistert zu haben. Dieses Gefühl hält auch noch an, als zwei Wochen später zwei Kilo wieder drauf sind. Was ebenso anhält, ist das neue Bewusstsein für Lebensmittel und den Überfluss, in dem wir leben. Ein Apfel kann glücklich machen, eine leckere Pizza auch. Wenn man mit allen Sinnen genießt – Bissen für Bissen.

Welche Folgen hat das Fasten? Idealerweise sind die Fastentage ein Zäsur: Man legt ungesunde Lebensgewohnheiten ab wie zwischendurch Snacken, spätes Essen, Rauchen, zu viel Alkoholkonsum, man bewegt sich mehr, achtet auf Signale des Körpers, nimmt sich Auszeiten, lernt Entspannungstechniken. Regelmäßiges Heilfasten kann Alterungsprozesse ausbremsen. Und es hat auch handfeste medizinische Vorteile: Bei Typ-2-Diabetes, Rheuma, Gelenkverschleiß, Migräne und Allergien sind häufig Verbesserungen zu beobachten.

