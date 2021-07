Hannover

Schmutz ist nicht gleich Schmutz, und wer sich auskennt, was für eine Art Fleck vorliegt, greift auch zum richtigen Reinigungsmittel. Zu unterscheiden sind wasserlösliche Verschmutzungen wie Zucker, Saft oder andere Stoffe. Im Bad trifft man auf kalkhaltige Verschmutzungen, in der Küche auf fetthaltige Flecken. Die Regel ist ganz einfach: Gegen Kalk helfen Säuren, gegen Fett Laugen.

Wer das weiß, kann aus Essig, Soda und Zitronensäure die meisten notwendigen Putzmittel selbst mixen. Gegebenenfalls braucht man dann noch aus dem Hausmittel-Vorrat Natron oder Kernseife. Vorteil: Wer seine Reinigungsmittel selbst herstellt, spart nicht nur Geld, sondern weiß auch, was drin ist. Wenn die Familie gerne barfuß in der Wohnung herumläuft, Kleinkinder noch krabbeln oder Tiere zum Haushalt zählen, kommen sie so nicht mit Rückständen von aggressiven Reinigern auf dem Fußboden in Berührung.

Einsatz in den vier Wänden – wer Putzmittel selber herstellt, schützt auch seine Familie. Quelle: IKW

Ein eigenes Reinigungsmittel für Fliesen stellt man mit 450 Milliliter Wasser her, in das man 50 Milliliter Essig, zehn Tropfen ätherisches Öl und einen Spritzer Spülmittel gibt. Bei empfindlicheren Natursteinböden verzichtet man auf Essig, sondern nimmt 500 Milliliter Wasser mit drei bis vier Esslöffeln Kernseifenspäne.

Viele Putzmittel, wie zum Beispiel Weichspüler, sind alles andere als umweltfreundlich. Wer trotzdem nicht auf das flauschige Gefühl verzichten will, kann hier zu einfachen Tricks greifen: Weichspüler kann man ersetzen, wenn man zum Waschgang weißen Essig und für den Duft ein paar Tropfen ätherische Öle gibt.

Guter Durchblick für die Scheibe

Fensterreiniger lassen sich mit wenigen Mitteln selbst herstellen. Zum Beispiel, indem man den Saft einer halben Zitrone, 120 Milliliter Essig und einen Esslöffel Speisestärke in einer Schüssel mit 120 Milliliter Wasser gut verrührt. Diese Mischung hält sich in einer Sprühflasche circa einen Monat.

Fensterputzen geht auch ohne Chemie. Quelle: Silvia Marks

Alternative: 125 Milliliter klaren Wodka mit 250 Milliliter abgekochtem Wasser verdünnen, dazu 60 Milliliter Essig und acht bis zehn Tropfen ätherisches Öl geben. Das Öl mildert im Gemisch den strengen Essiggeruch. Aufgepasst: Alkohol, Essig und Zitronensaft können Gummidichtungen angreifen. Sparen Sie diese Bereiche beim Scheibenputzen aus und nehmen Sie verschüttete Reste mit einem Tuch auf.

Essig für den Kühlschrank

Schmutzige Verpackungen, loses Obst und Gemüse, die Verwendung alter Putzlappen – aus diesen Gründen vermehren sich Keime schnell im Kühlschrank. Das Gerät sollte man deshalb mindestens einmal monatlich säubern. Zunächst alle Lebensmittel herausnehmen und den Strom abschalten. Alle Böden herausnehmen und heiß abwaschen.

Das passende Reinigungsmittel: Ein Spritzer Essig ins Wasser reicht. Wer zwei Esslöffel Flüssigseife, zwei Esslöffel Soda und den Saft von einer Zitrone mischt, bekommt ein Mittel, das reinigt, scheuert und Keime tötet. Nicht vergessen: die Ablaufrinne hinten an der Rückwand des Kühlschranks und die Öffnung, durch die das Kondenswasser abfließt. Eventuell kann man ein Wattestäbchen dazu verwenden. Tipp: Die Gummidichtungen der Tür halten länger, wenn man sie mit klarem Wasser nachwischt und mit etwas Babypuder einreibt. Purer Essigreiniger kann das Material schädigen.

Kernseife ist die Allzweckwaffe

Kernseife ist eine wahre Allzweckwaffe im Haushalt. Sie ist härter als herkömmliche Seifen und hält sich länger. Gleichzeitig ist sie alkalischer und hat dadurch eine stärkere Reinigungswirkung. Im Gegensatz zu Naturseifen oder anderen Pflegeseifen fehlt ihr der übliche Fettüberschuss.

So wirkt sie auch bei hartnäckigen Flecken, zum Beispiel lassen sich mit ihr problemlos Edelstahlflächen säubern. Bratrückstände werden entfernt, indem man die Kernseife auf einen Schwamm reibt und damit die Herdplatte säubert.

Kernseife ist eine unterschätzte Allzweckwaffe. Quelle: Andrea Warnecke

Auch verdreckte Wäsche lässt sich gut mit Kernseife vorbehandeln. Hartnäckige Flecken, wie zum Beispiel Kirschsaft, werden mit der Kernseife auf schonende Art und Weise gereinigt. Der Vorteil: Die Oberfläche und das Gewebe des Kleidungsstückes werden dabei nicht beschädigt. Der Fleck sollte dafür mit etwas Wasser befeuchtet und anschließend mit Kernseife eingerieben werden. Nach einer kurzen Einwirkphase kann das Kleidungsstück wie gewohnt in der Waschmaschine gewaschen werden.

Geschirrspülmittel lässt sich mit Kernseife ebenfalls leicht herstellen: Für etwa 550 Milliliter braucht man je nach Kernseife etwa 15 Gramm Seife, die man fein raspelt. Dann erhitzt man 500 Milliliter Wasser, gibt anschließend die Seifenflocken hinzu. Die Masse rührt man, bis sich die Seifenflocken aufgelöst haben. Die Mischung abkühlen lassen, zwischendurch immer wieder gut umrühren. Zum Schluss drei bis vier Teelöffel Natron zugeben und wer mag, zehn bis 20 Tropfen von einem ätherischen Öl für den Duft. Wenn die Flüssigkeit geleeartig ist, kann sie verwendet werden.

Auch zur Körperreinigung ist Kernseife geeignet. Hartnäckige Schmutzflecken, Maschinenschmiere und Farbreste lassen sich gut mit ihr entfernen. Allerdings entfettet sie dabei die Haut. Wer empfindlich ist, sollte aufpassen.

Kernseife hilft übrigens auch bei entzündeten Nagelbetten. Den betroffenen Fuß oder die Hand in einem warmen Bad mit Kernseife einweichen und ohne Nachspülen abtrocknen.

So reinigen Sie verkrustete Töpfe

Edelstahltöpfe kann man durchaus in der Geschirrspülmaschine reinigen. Ob es allerdings energetisch sinnvoll ist, die Maschine mit großen Töpfen vollzustellen statt diese per Hand abzuwaschen, sollte man sich gut überlegen. Zudem leidet bei gusseisernem Kochgeschirr die Patina im Geschirrspüler, das gilt auch für beschichtete Töpfe.

Bei Pfannen ist vorsichtige Reinigung angesagt. Quelle: Angelika Warmuth

Bei stark verschmutzten Töpfen mit eingebrannter Kruste hilft Essig: Mischen Sie Essig in einem Verhältnis von 1:3 mit Wasser und gießen Sie das Gemisch in den Topf. Die Kruste sollte komplett bedeckt sein. Erhitzen Sie den Topf, bis das Wasser kocht und schalten Sie den Herd dann ab. Das Essigwasser sollte etwa 15 bis 20 Minuten weiter einwirken. Anschließend säubern Sie den Topf.

Pfannen sollten prinzipiell mit der Hand abgewaschen werden, besonders bei beschichteten Pfannen leidet die empfindliche Schicht zu sehr.

So bringen Sie Silber zum Glänzen

Silber soll glänzen – das geht auch ohne teure Reinigungsmittel. Quelle: Jens_Schierenbeck

Um angelaufenes Silber zu reinigen, legt man eine hitzebeständige Form mit Alufolie aus, gibt das Silber hinein und bestreut es mit Natron. Jetzt gießt man kochendes Wasser darüber und lässt es 15 Minuten stehen. Anschließend wird das Silber mit Seifenwasser gereinigt und poliert. Alternative: Milde Zahnpasta ohne Schleifpartikel kurz auf dem Silber einwirken lassen, mit Wasser abspülen und polieren.

So entkalken Sie den Wasserkocher

Wasserkocher kann man mit Essigessenz entkalken. Man gibt sie mit Wasser im Verhältnis 1:3 in den Kocher und startet den Kochvorgang. Anschließend lässt man die Mischung 30 Minuten einwirken und spült den Kocher aus.

Beim Entkalken des Wasserkochers helfen einfache Hausmittel. Quelle: Andrea Warnecke

Ist der Kocher stärker verkalkt, helfen Zitronen. Die Säure greift den Kalk effektiv an. Dafür den Saft einer Zitrone pressen und in den Kocher geben. Eine zweite Zitrone in Scheiben schneiden, ebenfalls hineingeben, den Kocher mit Wasser auffüllen, zum Kochen bringen, danach das Gemisch einwirken lassen. Übrigens: Auch ein bis zwei Aspirin-Tabletten in Wasser aufgelöst, wirken durch Aufkochen und Einwirken entkalkend.

So bekämpfen Sie Milben

Im Bett können sich Millionen von Milben ansiedeln. Sie schätzen die dunkle und feuchte Umgebung der Matratze und der Bettdecke. Doch was die Tiere nicht leiden können: Sonne und niedrige Luftfeuchtigkeit. Wenn also draußen Grillwetter ist, ab mit Bett und (latexfreien) Matratze in die Sonne!

Kleine Fleckenkunde für den Notfall

Flecken möglichst sofort abtupfen und vor dem Waschen behandeln. Diese Methoden sind auf alle Fälle einen Versuch wert:

Blut:Unter kaltes Wasser halten, gegebenenfalls mit etwas Spüli leicht ausreiben. Bei hartnäckigen Flecken in Sprudelwasser mit Salz legen. Sind Blutflecken bereits eingewaschen, hat man kaum eine Chance.

Fett (Öl, Make-up): Schmutzstelle mit Spülmittel und Sprudelwasser vorbehandeln.

Eiweiß/Eigelb:Unter heißem Wasser ausspülen, hartnäckige Flecken mit Spiritus behandeln.

Der Fleck muss weg – die NP gibt Tipps für den Notfall. Quelle: Europäische_Teppichgemeinschaft

Schweiß: Stoff über Nacht in verdünntem Essigwasser (Verhältnis 1:5) einweichen.

Schokolade:Mit kaltem Wasser auswaschen, danach in kaltem Wasser mit Essig-Salz (zu gleichen Teilen) 15 Minuten einweichen.

Kakao: 15 Minuten in warmer Milch einweichen, mit Gallseife und warmen Wasser weiter behandeln.

Tomate: Sofort mit Sprudelwasser vorbehandeln.

Rotwein:Viel Salz auf die Stelle streuen, abtupfen.

Kugelschreiber: Zitronensäure erwärmen und auf die Stelle träufeln, einige Minuten einwirken lassen.

Sonnencreme:Mit Geschirrspülmittel einreiben und waschen. Bei weißen Stoffen die Stelle mit Wasser anfeuchten, mit Backpulver oder Natron bedecken, halbe Stunde einwirken lassen und waschen.

Gras: Sonnenblumenöl einreiben und waschen.

Kaffee:Fleck anfeuchten, mit Gallseife einschäumen.

Obst:Etwas Zitronensaft auf den Obstfleck geben und einwirken lassen.

Von Maike Jacobs