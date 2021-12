Hannover

Diesen Tag wird er nicht so schnell vergessen – nicht nur, weil er seinen 36. Geburtstag in New York verbracht hat: Marios Gavrilis ist im Big Apple gerade mit einem Voice Arts Award ausgezeichnet worden – Glückwunsch!

Im Guggenheim Museum nahm der Schauspieler den Preis für die Synchronisation in der Netflix-Serie „Halston“ entgegen. Darin leiht er Darsteller Gian Franco Rodriguez (31) die Stimme. Gavrilis kennen die meisten als Synchronsprecher der Figur Denver aus „Haus des Geldes“, zu hören ist er in vielen anderen Produktionen, auch in Computerspielen.

„Das war ein perfekter Abend“, ließ der Mann, der als Schüler seine Liebe zum Schauspiel während eines Praktikums in Hannover entdeckte, Fans bei Instagram wissen. Den hat er nicht alleine zelebriert: Er hat seine Mutter (74) nach Amerika mitgenommen, außerdem kam Gian Franco Rodriguez mit auf die Bühne, als Gavrilis ausgezeichnet worden ist. Das nennt man Teamwork!

Von Mirjana Cvjetkovic