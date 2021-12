Hannover

Es ist relativ egal, was er sagt: Ob er nun einen Kaffee bestellt, ein Zugticket kauft oder sich fürs Aufhalten einer Tür bedankt. Die Leute gucken, wenn Marios Gavrilis (36) spricht. Und wenn der dann noch anfängt, mit dieser dümmlich-dreckigen Lache zu lachen, horchen insbesondere Fans der Mega-Erfolgsserie „Haus des Geldes“ auf: Sie gehört nämlich zur Figur Denver – und Gavrilis leiht ihm, besser gesagt Darsteller Jaime Lorente (29), seine Stimme in der deutschen Fassung.

„Es gibt bei Youtube Videos, die die Lache in Dauerschleife zeigen“, erzählt der Synchronschauspieler amüsiert. Seine eigene Art sich zu freuen, hat mit der erfundenen für die Netflix-Produktion dann doch weniger zu tun. Dass seine Stimme „so krass präsent ist“, weiß der gebürtige Braunschweiger. Dass es so ist, führt er neben der Sprecherziehung während des Schauspielstudiums, vor allem auf seine ursprüngliche Leidenschaft zurück: „Musik war mein eigentlicher Einstieg in die Kunst. Sie war lange vor der Schauspielerei meine erste Liebe.“

Als Steppke mit fünf, sechs Jahren lernte er Klavier, in der Pubertät entfachten Punkrock, Rock und New Metal seine Passion. Der Haken: Seine Eltern haben eine klassische Gitarre, „ich wollte aber lieber richtig Rock schrammeln“. Das Schicksal ließ es dann irgendwann doch zu, seine Lehrerin zog weg, ihr Nachfolger bot seinem Schützling den eher konventionellen Weg: „Bring einfach alle CD’s mit, die du gerne hörst, ich bringe dir die Songs bei“, hatte er Gavrilis aufgefordert. Und der kam mit Platten von den Red Hot Chili Peppers, Nirvana und NOFX zum Unterricht, „in kürzester Zeit konnte ich sehr gut Gitarre spielen“.

Nach dem Abi und dem Wehrdienst im Heimatland seiner Eltern, Griechenland, („Ich war an der türkischen Grenze. Eine gute Erfahrung, seine Freiheit schätzen zu lernen“) verfolgte er dann doch den Plan B, die Schauspielerei. „Ich habe es schon als Kind geliebt, Geschichten zu erzählen.“ Das hat er dann auch überall gemacht, schon in der Grundschule. Da verklickerte er seiner Lehrerin schlüssig, warum er so gut stricken und häkeln kann. „Mein Großvater ist Schäfer auf Kreta“, tischte er in der Waldorfschule seine Geschichte auf. Als seine Mutter dann zum Elternabend kam, flog die Story auf. „Das war in meiner Fantasie so. Ich habe es geliebt, eigene Realitäten zu schaffen.“

Marios Gavrilis *19. Dezember 1985 in Braunschweig. Er wächst in Volkmarode auf. Seine Eltern stammen aus Griechenland, sein Vater ist Physiker, die Mutter Ärztin. Das Paar hat vier Kinder, Marios Gavrilis ist der Drittgeborene. In der Schule ist er Teil der Theater-AG, Musik ist seine große Leidenschaft – er besitzt sechs Gitarren. Sein Handwerk lernt er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, danach wird er in Hamburg engagiert, zieht 2013 nach Berlin. Dort lebt er in Neukölln. 2016 geht er nach Los Angeles, wo er sich fortbildet und seine Fertigkeiten schauspielerisch und stimmlich voranbringt. Er gewinnt in Amerika Preise, wird unter anderem 2019 mit dem „Award of Excellence“ und dem „Voice Arts Award“ ausgezeichnet. Skateboardfahren bringt ihm „Fun und Freiheit“, das Autofahren lässt ihn runterkommen. www.mariosgavrilis.com

Er bestand die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, widmete sich dort früh der Arbeit mit der Stimme. „Nebenbei habe ich Sprecherjobs gemacht, Hörbücher eingesprochen, Werbespots vertont, Charakteren in Videospielen wie „Call of Duty“ seine Stimme geliehen: „Soldaten! In Deckung! Schießen“, liefert er während des Interviews eine Kostprobe ab, ist augenscheinlich voll in seinem Element. „Ich bin sehr körperlich in meiner Art, liebe es, energetisch aus den Vollen zu schöpfen“, beschreibt er seinen Einsatz vor dem Mikro. Bis heute hat er 257 Sprechrollen übernommen.

Was die Arbeit in Sachen Synchronsprechen betrifft, machte er seine ersten Gehversuche in Hamburg, wo er nach dem Studium landete und festes Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhaus wurde. An dieser Stelle im Gespräch kommt der 36-Jährige nicht umhin, als glühender Fan von Eintracht Braunschweig, dem Erzfeind Hannover eine wichtige Rolle in seinem Leben zuzugestehen: „Die erste Berührung mit dem Theater hatte ich hier“, gesteht er beim Kaffee im Luisenhof. In der 9. Klasse absolvierte er ein Praktikum im Schauspielhaus, schlief in der Zeit bei seinem Bruder, der hier Medizin studierte.

Eine Vorstellung prägte ihn besonders: Das Beziehungsdrama „Das Maß der Dinge“ von Neil LaBute (58) mit Anne Ratte-Polle (47) in der Hauptrolle. „Die hat mich richtig umgehauen“, schwärmt er heute noch. „Das war einer der Gründe, warum ich von Schauspiel so geflasht bin.“ Jahrzehnte später, im März 2020, war er das erneut. Es war erster Lockdown, er gerade zwangsweise aus Los Angeles in seine Wahlheimat nach Berlin zurückgekehrt. „Es lief die vierte Staffel von ,Haus des Geldes’, alle hatten mehr Zeit zu gucken und einige Leute schrieben mir bei Instagram“, erinnert sich der Schauspieler an die Anfänge der weltweiten Coronapandemie.

Sie hatten herausgefunden, dass er diese Lache von Bankräuber Denver hat, baten ihn, Sprachnachrichten für Freunde, die große Schwester, das Elternteil einzusprechen. „Ich hatte ja nichts weiter zu tun“, so Gavrilis, also sprach er die personalisierten Grüße ein und verschickte. Am nächsten Morgen hatte er statt der bisherigen 2000 Follower bei Instagram plötzlich 30.000. „Jemand hatte eine meiner Sprachnachrichten bei Tiktok hochgeladen, mein Postfach quoll über mit weiteren Anfragen.“ Hinterher kam er nicht. Heute hat er 84.100 Fans, die ihm bei Instagram folgen.

Gavrilis schaltete mindestens genauso schnell, wie die smarte Bande in „Haus des Geldes“: Er fütterte seine Instagramseite anstatt wie bisher mit „Sonnenuntergängen und ein bisschen Schauspielerei“ zunächst mit „Haus des Geldes“-Content, dann mit Einblicken in andere Produktionen und lustigen Videos. „Soziale Medien sind eine Waffe, mit der ich Leute erreichen kann.“ Er erkannte die Verantwortung, die das mit sich bringt und vermittelt immer häufiger gesellschaftsrelevante Inhalte – ob es nun ums Impfen, Mobbing oder Hatespeech geht. „Neben der Unterhaltung möchte ich Leuten auch etwas mit auf den Weg geben.“

„Es ist eine moderne Robin-Hood-Story“

Er selbst weiß übrigens nicht, wie die finale Staffel der Superserie endet, „ich kenne nur die Szenen, in denen ich Denver gesprochen habe“. Was er weiß, ist, dass die Serie zur Popkultur geworden ist, eine gut erzählte Geschichte mit „viel Geballer und Trara ist. Es ist eine moderne Robin-Hood-Story.“ Den Denver-Darsteller Lorente hat er noch nicht getroffen, dafür bereits Enrique Arce (49, spielt die höchst nervende Geisel Arturo) und Luka Peroš (45), der Gangster Marseille mimt.

So gigantisch der ganze Hype um Denver und die Serie ist, so sehr der 36-Jährige davon auch selbst profitiert hat, bleibt er dann doch relativ nüchtern: „Für den Moment ist es okay. Aber ich bin nicht Denver. Ich bin Marios und ich bin Schauspieler.“ Sein Ziel ist es, mehr vor der Kamera zu stehen, Anfragen für Serien und Filme gibt es. Ein Termin auf dem roten Teppich steht auch schon an – allerdings in seiner Funktion als Synchronschauspieler: Marios Gavrilis ist bei den diesjährigen Voice Arts Awards in drei (!) Kategorien nominiert, am 19. Dezember ist er in New York. Wir drücken die Daumen, dass er da Gründe hat, so richtig zu lachen – gerne auch so wie Denver!

Von Mirjana Cvjetkovic