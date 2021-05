Hannover

Sonja Thöneböhn (39) hat mit Martin Mirbizaval (53) und einem weiteren Mitstreiter den virtuellen Escape Room „Overhan“ erschaffen. Die NP sprach mit der Theaterpädagogin über fiese Diktatoren, dunkle Ecken und Nüsse, die es zu knacken gilt.

Auf der Startseite der Homepage erkennen Hannoveraner sofort, wo der virtuelle Escape Room ist.

Ja, ich lebe in Limmer, habe das Wasserstadtgelände direkt vor der Nase, den alten Conti-Turm sehe ich von meinem Schlafzimmer aus. Hier schlägt unser Herz. Und die morbide Atmosphäre der alten Gemäuer passt ja auch prima zur Flucht aus „Overhan“.

Worum geht es in der Story des Spiels?

Wir schreiben das Jahr 2139, in Overhan – die Lokalpatrioten erkennen hier natürlich Hannover – hat der Tyrann Murtnez Emhi die Macht übernommen. Hier lohnt sich übrigens Rückwärtslesen (schmunzelt). Wer die kleinste Ordnungswidrigkeit begeht, muss lebenslang ins Gefängnis. Aber einmal in der Woche gibt der Diktator drei Gefangenen die Chance, freizukommen. Die Flucht führt durch ein altes Fabrikgelände, in dem viele Rätsel warten.

Wie kamen Sie auf die Idee?

Ich habe eine Ausbildung zur Theaterpädagogin absolviert, mache beruflich viele Projekte in Kitas, Grundschulen und in der Erwachsenenbildung. Seit 1997 spiele ich Improvsationstheater bei den „Improkokken“ und gebe Kurse. Das fiel mit Corona im März vergangenen Jahres alles weg. Es war eine frustrierende, perspektivlose Zeit, irgendwann ging es auch an die Existenz. Dann gab ein alter WG-Mitbewohner den entscheidenden Anstoß ...

Mit Laptop: Über das Display kann man die Rätsel knacken, die sich Sonja Thöneböhn und Martin Mirbizaval ausgedacht haben. Quelle: Frank Wilde

Wie sah der aus?

Wir haben immer gerne Spielerunden gemacht. Früher am Küchentisch, in der Pandemie war das Spielfeld eben digital – ein Chatprogramm lief dann mit. Der Freund hatte die Idee zu einem virtuellen Escape Room. Wir haben sofort Feuer gefangen, wollten eigentlich schon im Herbst 2020 an den Start.

Was kam dazwischen?

Wir wollten ein professionelles Rätsel anbieten, hatten aber die Ausmaße unterschätzt. Wir wollten nicht einfach Fotoschnipsel aus dem Internet verwenden. Also haben wir als Fotografen Martin Mirbizaval an Bord geholt. Ein Musiker hat den Soundtrack geschrieben und die bedrohliche Geräuschkulisse eingespielt, ein Schauspiel-Kollege hat die Texte des Diktators für uns eingesprochen. Wir finden, das macht einen deutlichen Unterscheid zu anderen Digital-Angeboten.

Auf welche Hürden sind Sie noch gestoßen?

Wir haben Programmierer gesucht – von der technischen Umsetzung hatten wir ja keine Ahnung. Und dann wollten wir Rechtssicherheit und haben eine „Unternehmergesellschaft“ gegründet. Dafür braucht man Anwalt, Notar, Steuerberater, den Eintrag ins Handelsregister. Seit Ostern ist „Overhan“ online – über das schlechte Wetter und die Ausgangssperre der vergangenen Wochen waren wir also nicht böse (lacht).

Düster: Die verfallenen Gebäude auf dem alten Contigelände in Limmer waren Vorbild für die Kulisse von „Overhan“. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Overhan“ ist ganz schön düster. Wie haben Sie die Bilder gefunden?

Wir waren in vielen Kellern in der Stadt unterwegs und haben verschlossene Türen, Treppenaufgänge oder heruntergekommene Ecken entdeckt. Für Hannoveraner sind die Wiedererkennungseffekte schön, aber die Bilder auf der Rätselstrecke machen auch auf Ortsfremde Eindruck.

Wie gelingt den Spielern die Flucht?

Man kann beim Start zwischen drei Schwierigkeitsstufen wählen. Und wenn man nicht weiterkommt, kann man insgesamt drei Hinweise als Hilfestellung abrufen. Man muss also in keinem Raum „verhungern“, wenn man auf dem Schlauch steht.

Welche Fähigkeiten sind bei „Overhan“ gefragt?

Man braucht schon Freude am Rätseln, denn man muss Nüsse knacken – es geht um Zahlen, Bilder, Logik. Und manchmal steht man vor einer Situation und muss erstmal herausfinden, welche Frage es eigentlich zu beantworten gilt. Wer Erfahrung mit Escape Rooms hat, wird damit gut klarkommen. Wir erfinden das Rad nicht neu.

Aber an der letzten Station hat man nur einen einzigen Versuch ...

Stimmt, alle Wege enden an einem Aufzug in die Freiheit. Da muss man die richtigen Knöpfe drücken. Wir haben lange überlegt, ob wir das so machen sollen – niemand scheitert ja gerne (lacht). Aber es ist eben eine charmante und stimmige Lösung: Der Tyrann siegt und holt den Gefangenen zurück, wenn er sich falsch entscheidet.

Und am Ende bekommt man eine ausführliche Analyse des Spiels. Welchen Sinn macht das?

Man kann seinen eigenen Weg nochmal nachvollziehen und sieht, wie viele Hilfestellungen bei der Lösung nötig waren – und wie viel Zeit man im jeweiligen Raum verbracht hat. Wir freuen uns auch, wenn Spielerinnen und Spieler uns per Mail Rückmeldung geben. Bisher haben wir viel positives Feedback bekommen.

Overhan Escape Bei „Overhan“ kann man für die Flucht aus dem Kerker des Tyrannen Murtnez Emhi drei Schwierigkeitsgrade wählen. Entscheidet man sich für den Charakter „Alex“ (Student, Musiker, zierlich und wendig), nimmt man den leichtesten Weg – der Zugangscode, der für beliebig viele Spieler gilt, kostet 11,99 Euro. „John“ ist ein zuverlässiger Bankangestellter, hat Familie und ist sehr groß – die mittlere Stufe kostet 15,99 Euro. Mit „Emma“ (Journalistin, Hundebesitzerin und Muskelpaket) wird man auf dem dritten Schwierigkeitslevel für 19,99 Euro mit den größten Herausforderungen konfrontiert. Das Spiel dauert je nach Charakter 75 bis 120 Minuten. Wer mit Freunden von unterschiedlichen Orten aus spielt, schlüpft gemeinsam in einen Charakter. Wer den Kaufpreis bezahlt hat, kann den Zugangscode an diese Freunde weitergeben. Die Kommunikation muss man über einen parallelen Videochat wie Zooom, Teams oder Facetime organisieren. Als Material braucht man Stift, Zettel und ein internetfähiges Gerät mit ausreichend großem Bildschirm (mindestens Tabletgröße). „Overhan“ ist geeignet für Rätselfreunde ab zwölf Jahren. Alle Infos unter www.overhan-excape.de

Düsteres Szenario: So sieht „Overhan“ in der virtuellen Welt aus. Quelle: Martin Mirbizaval

Wie gelingt die Flucht aus „Overhan“? NP-Redakteurin Andrea Tratner hat es ausprobiert. Sie schildert die Odyssee durch die Rätselräume – ohne zu viel zu verraten!

Der Start auf dem alten Conti-Gelände

Das ist also „Overhan“. Ein gewaltiger Turm, der düstere Gemäuer überragt. Dort, wo Hannoveraner automatisch „Continental“ lesen, steht der Name dieses Tyrannenstaates. Zersplittertes Glas, geborstene Wände – die schmucken Gebäude, die eigentlich gerade auf dem Gelände der Wasserstadt in Limmer entstehen, spielen in der „Overhan“-Welt keine Rolle. Hier ist meine Gefängniszelle, hier muss ich raus. Hoffentlich.

Ein kahler Raum, Graffiti und Kritzeleien an der Wand, in der Ecke ein zusammengeknülltes Laken. Sardonisch macht mich die Stimme aus dem Off darauf aufmerksam, dass meine Konkurrenten bereits einen Vorsprung haben. Aber worum geht es?

Offensichtlich ist die Zahl an Dreiecken gefragt, die sich in den grafischen Darstellungen der Wand verbergen. Flugs durchgezählt, Ziffer eingegeben - Trööööt. Der Buzzer und der Hinweis „Falscher Code“ sind ernüchternd. Nochmal zählen, zweiter Versuch, wieder Trööööt. Also um die Ecke denken, wirklich alle Dreiecke suchen, Konzentration. Na also.

Die Zelle: In diesem Raum startet das Rätselraten. Quelle: Handout

Das nächste Bild zeigt eine Tür, über der verheißungsvoll „Exit“ in Kreidebuchstaben steht. Soll es das schon gewesen sein? Rechts drei Türen. „Willst du in die anderen Zellen schauen?“ fragt der Diktator. Und mahnt: „Denk an die Zeit.“ Ein Abstecher wird nicht schaden. Oder doch? Eine Matheaufgabe, bei der man mit der Veränderung eines einzigen Strichs eine Gleichung richtig lösen kann. Läuft!

Die Lösung liegt oft im Detail

Raus an die frische Luft. Ich stehe vor einer steilen Wendeltreppe, die aber elektronisch gesichert ist. Dafür braucht man Schuhe, die in einer Kiste versteckt sind. Also zurückgetappert in das Zellengewirr, Schuhe mit einer Rätsellösung erobert. Aber der Weg zum nächsten Gebäude ist eine Sackgasse: Ich stehe vor einer verschlossenen Tür. Vollbildmodus wurde empfohlen, jetzt weiß ich, warum. Die Lösung liegt im Detail, nur wer nah heranscrollt, hat die Chance zum Grübeln.

Auf dem weiteren Weg durch den Kerker werde ich mit fast philosophischen Fragen konfrontiert, muss Schlussfolgerungen ziehen, rechne jederzeit mit heimtückischen Fallen – während die Hintergrundmusik mit Glockenschlägen, Wassergetröpfel und Rumpeln an meinem Nervenkostüm nagt.

Trügerische Ruhe: im Musikzimmer muss man ein Rätsel lösen. Quelle: Handout

Ich finde einen Schlüssel und lande in einem Keller, der langsam voll Wasser läuft. Was würde Indiana Jones in dieser Situation tun? Es gelingt mir, das Wasser zu stoppen. Aber der Folterknecht Murtnez Emhi hat noch eine perfide Idee: Ein heimeliges Zimmer, entspannte Atmosphäre, hier könnte man Kraft tanken. Wenn man nicht vor einem musikalischen Rätsel stünde – zum Glück ist mein Mann dazugestoßen, er spielt Gitarre, wir schaffen es bis zum rettenden Aufzug.

Nun gilt es: Nur ein Versuch! Aber wir sind nach allen drei Hinweisen immer noch ratlos, sind unterschiedlicher Meinung, diskutieren endlos – und drücken auf den falschen Knopf. Unsere Figur „Alex“ geht nicht über Los, sondern direkt ins Gefängnis, die Spielanalyse (wir hingen unfassbare 22 Minuten in einem Raum fest) ist ernüchternd. Die Erkenntnis? Wir drücken „John“ und „Emma“ die Daumen.

Schlusskapitel: An diesem Aufzug kann die Flucht aus „Overhan“ gelingen. Quelle: Handout

Von Andrea Tratner