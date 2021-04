Hannover

Parship, Elite Partner, Tinder, Finya. Christine Sparkuhl hat schon alles durch. Die 51-jährige Mutter von Simon (19) und Jana (17) war zehn Jahre lang verheiratet, geht aber schon seit 2005 „die meiste Zeit alleine durchs Leben. Und das macht wirklich nicht immer Spaß. Ich sehne mich oft nach dem Mann an meiner Seite“, sagt die studierte Informatikerin.

Acht Partnerschafts-Anbahnungsformate hat die attraktive Sarstedterin ausprobiert, beim Online-Dating aber oft erlebt, „dass der Mensch zum Produkt wird“. Wenn sich Portale wie Kataloge präsentieren, „wo du Menschen wegwischst, als würdest du einen Möbelprospekt durchblättern. Das finde ich unwürdig.“

Gestreamt wird aus der Weinbar „Gegenüber“

Philip Lutz hat überhaupt keine Erfahrungen mit Online-Dating. „Hatte ich nie nötig“, sagt der 44-jährige Wirtschaftsinformatiker. Denn der Hannoveraner ist seit 2014 mit Jessica (38) verheiratet, die Zwillinge Leon und Noel (2) krönten das private Glück. Seit 13 Jahren hat Lutz mit der Weinbar „Gegenüber“ (Marktstraße 41) ein zweites Standbein und ein Hobby zum Beruf gemacht. Als andere Gastronomen in der Corona-Krise verzweifelten, startet Lutz mit seiner Schwester Leonie richtig durch.

Bis zu 190 Teilnehmer machten über Zoom bei Online-Weinverkostungen mit, sogar Winzer wurden aus ihren Weinbergen zugeschaltet. Auch für Firmen bot Lutz seine Tastings an, in einem Jahr konnte er so 40 Termine realisieren und einen Teil seines durch die beiden Lockdowns verlorenen Umsatzes retten.

Bei der Firma CS Consulting waren Christine aus Sarstedt und Philip aus Hannover einst Arbeitskollegen, den Kontakt zueinander verloren haben sie nie. Und nun bei einem gemütlichen Brainstorming zu neuen Geschäftsideen nach dem dritten Glas Rotwein einen Geistesblitz gehabt. „Wir schmeißen meine Online-Dating-Erfahrungen und seine Expertise als Weinkenner zusammen und bieten Single-Winetastings an“, sagt Christine Sparkuhl. Das Motto ist auf der bereits gebauten Homepage rasch erklärt: „Zehn Singles aus der Region plus fünf hochwertige Weine = die große Liebe“ – so lautet die Formel, deren Erfolg bei der Premiere am 23. April getestet werden soll.

Beim Weintasting sollen sich die Singles kennenlernen. Quelle: Handout

„Wir bieten drei kurzweilige Stunden Spaß mit Gleichgesinnten“, verspricht Sparkuhl, die als Moderatorin versuchen wird, die Teilnehmer charmant miteinander bekannt zu machen. „Ich werde mir Eisbrecher-Fragen überlegen, zum Beispiel: In welchem Film würdest du gerne mitspielen und warum?“, sagt Sparkuhl.

Nach 45 Minuten wird sie Philip Lutz in die Runde holen. „Ich werde dann fünf Weine vorstellen, die wir den Teilnehmern vorher nach Hause liefern“, erzählt der Hobby-Sommelier. „Bei der Verkostungen kommt man ohnehin ganz leicht ins Gespräch.“ Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich gut streiten...

Die Weinprobe soll gesellig werden

„Wir hoffen, mit der Idee eine Marktlücke zu treffen“, sagt Sparkuhl. „Wir sind sicher, dass eine Weinprobe auch digital zur geselligen Runde werden kann. Wir wollen niveauvoll und regional sein, über den Monitor lassen sich ja nicht nur Bild und Ton vermitteln, sondern auch Gestik und Mimik – ich lerne die anderen so auch auf Distanz gut kennen und finde vielleicht jemanden, der mich wirklich interessiert.“

Zum besseren Kennenlernen werden hinterher acht digitale „Break-Out-Rooms“ freigeschaltet, in denen man und frau sich für vertiefende Gespräche verabreden kann. „Wir halten alle Daten geheim“, sagt Sparkuhl, „Telefonnummern austauschen müssen die Teilnehmer schon selbst.“

Damit das Publikum sich möglichst auf einer Wellenlänge trifft, steuern die Organisatoren die Ausrichtung der Veranstaltung – und damit die Teilnehmer. Der erste Termin am Freitag, 23. April, richtet sich an Frauen und Männer im Alter von 46 bis 55 Jahren aus der Region Hannover und kostet 99 Euro pro Person (dieser Link führt zur Anmeldung). „Wir planen aber auch mit jüngeren oder älteren Menschen, für andere Städte, mit Gin, Whiskey und Cocktails statt Wein“, verrät Christine Sparkuhl.

Hellen (Name geändert) hat sich schon angemeldet: „Was habe ich zu verlieren?“, fragt die Angestellte. „Wenn der Richtige nicht dabei ist, hatte ich wenigstens eine schöne Weinprobe.“

Auch diese Wein-Experten bieten Online-Tastings

Hannover prostet sich bereits seit Wochen über Computer-Displays zu. Eine kleine Auswahl der Online-Angebote lokaler Wein-Experten.

Bei „Feiters Weinzeit“ wird auch geflirtet

Ein Wein-Tasting für Singles? Bei der Geschäftsidee muss George Feiter schmunzeln. „Das hatten wir auch schon mal überlegt“, sagt der Betreiber eines Weinladens, einer Kochschule („Der Geschmacksverstärker“) und der Bar „Feiters Weinzeit“ am Lindener Lichtenbergplatz. Erst neulich hatten ein Mann und eine Frau den Veranstalter nach einem Zoom-Tasting angeschrieben und darum gebeten, ihre Kontaktdaten weiterzugeben. „Sie haben sich zeitgleich gemeldet“, betont er. „Ich habe das gerne vermittelt“, sagt der Wirt, der die Abende zusammen mit Gela Käding moderiert.

„Wann sollen sich die Leute denn auch kennenlernen?“ fragt er. Die Sehnsucht nach Kontakt ist da: Ihm ist zu Ohren gekommen, dass während der Tastings durchaus Chatnachrichten ausgetauscht würden. „Eine Jungs-WG hat mit einer Mädchen-WG geschrieben.“ Vor Kurzem hatte er nach einer Weinprobe eine Online-Tanzparty ausgerufen. „Das war ein Erfolg, die Leute hatten viel Spaß.“

George Feiter und Gela Käding moderieren die Wein-Abende, gestreamt wird aus dem Lokal „Weinzeit“ in Linden. Quelle: Ilona Hottmann

Spaß bringt George Feiter allen, die für diesen Freitag acht Gänge und vier Weine bereits gebucht haben. Am Sonnabend, 24. April, heißt das Motto ab 19 Uhr „Sommer, Sonne, Spaß und Wein“, für 79 Euro werden Rosé, Prickelndes und leichte Weißweine verkostet. Und vielleicht gibt es dazu nicht nur Wein-Know-how, sondern auch eine Prise Zusatz-Entertainment. Feiter denkt über den Dresscode zum Thema nach – „ich hab da noch ein Hawaiihemd...“

„Zanzarelli“-Wirtin ist fast ein Youtube-Star

Für Stammgäste ist es bereits ein vertrauter Anblick – Sosa Kinat sitzt im gemütlichen Ohrensessel vor der kunterbunten Streifentapete, Kopfhörer auf den Ohren, Weinglas in der Hand. Zum 17. Mal stößt die „Zanzarelli“-Chefin am 16. April ab 20 Uhr mit ihren Gästen an, getestet werden die berühmten „Lacrimus“-Weine aus dem spanischen Rioja – live zugeschaltet ist Winzer Javier Rodriguez. „Es war ja nie mein Lebensziel Youtube-Star zu werden“, sagt die Chefin der Weinbar „Zanzarelli“ an der Hildesheimer Straße 72, die im Oktober 50 Jahre alt geworden ist. Aber alle bisherigen Wein-Tastings können online abgerufen werden – und das Angebot wird genutzt. „Zum Teil kommen die Leute in den Laden und fragen nach dem Weinpaket einer Veranstaltung aus dem Dezember.“

Expertin: Sosa Kinat leitet den Weinhandel „Zanzarelli“ in der Südstadt. Quelle: Frank Wilde

„Konzentrierte Gespräche“ führt Kinat mit den Winzern, die Zuschauer können über den Live-Chat Fragen stellen. „So ist inzwischen eine Art Weinlexikon entstanden.“ Und zwar in ausgezeichneter Qualität, Kinats Ehemann ist Veranstaltungstechniker – und hatte seit November viel Zeit, seine Frau bei Aufbau des neuen Wein-Mediums zu unterstützen. Das soll weitersenden – „es ist ja nicht absehbar, wann wir wieder öffnen dürfen“, sagt Kinat. Für den 7. Mai hat sie den bekannten Winzer Oliver Zeter aus der Pfalz zugeschaltet, am 21. Mai ist eine Grappa-Probe mit einer Brennerei geplant.

„The Vineyard“ schneidet Profi-Videos

Profis am Glas: Online-Weinproben mit Alexander Haufe (links) und Dirk Wilhelm. Quelle: Christian Behrens

Auch die Weinhandlung „The Vineyard“ an der Hildesheimer Straße 22 streamt Weinproben seit Beginn des zweiten Lockdowns. Dirk Wilhelm und Alexander Haufe starten zum Beispiel diesen Sonnabend ab 19 Uhr über Youtube für 49 Euro pro Person eine Rundreise – „Sauvignon Blanc around the World“ mit acht Weinen und begleitendem Essen. „Ein einzigartiges Angebot deutschlandweit“, sagt Haufe selbstbewusst über die professionell geschnittenen Videos, die die Inhaber im Live-Chat begleiten. Die Teilnehmerzahl ist trotz Online-Format begrenzt – „bei 60 Leuten ist Schluss, sonst schaffen wir das mit den Menüs nicht.“ Weitere Termine sind bis Ende Juni geplant.

