Hannover

Erleichterung, Freude und Sehnsucht – das hätte das Motto des wohl ersten gesellschaftlichen Ereignisses seit Pandemiebeginn sein können. Michael Lohmann (69), Nico Röger (33) und Peter Dührkoop (51) haben Mittwoch zur inoffiziellen Neu-Eröffnung (ab Donnerstag, 3. Juni, ist für alle geöffnet!) in ihr Pier 51 geladen, die Gäste aus Hannovers Stadtgesellschaft freuten sich über das Treffen.

„Ich bin happy, dass wir wieder starten können. Die Freiheit kehrt so langsam wieder zurück, das tut gut“, sagte Altgesellschafter Lohmann, kurz bevor er mit seinen beiden Geschäftspartnern die Gäste auf der Terrasse in Empfang nahm und von allen viel Lob für das tolle Ergebnis der Frischzellenkur für das Lokal erntete. In die Renovierung hatten sie einen sechsstelligen Betrag investiert. Lohmann, der ja auch Chef von Hannover Concerts ist, ist zuversichtlich, dass die Inzidenz niedrig bleibt: „Wir haben seit März keine Show mehr gespielt. Das ist bitter und in meine 45 Jahren in der Branche nie da gewesen.“

Jimi Blue Ochsenknecht kommt mit seiner schwangeren Yeliz zur Eröffnung

Dem Ruf des Pier-Trios ist etwa Alexander Staude (38) vom gleichnamigen Möbelhaus gefolgt: „Toll, dass die Drei diesen Schritt gewagt haben“, sagte der Unternehmer, der im Oktober übrigens das zweite Mal Papa geworden ist – Glückwunsch! Einer, der das noch vor sich hat, ist Schauspieler und Neu-Hannoveraner Jimi Blue Ochsenknecht (29), der mit seiner Lebensgefährtin Yeliz Koc (27) an den Maschsee kam. Das Paar lebt seit Kurzem in der Stadt. „Hannover erinnert mich ein bisschen an meine frühere Heimat, weil hier so viel grün ist“, so der 29-Jährige, der in der Münchner Vorstadt groß geworden ist. In Berlin hat er zuletzt gewohnt. „Da bin ich auch noch oft. Hannover ist ein super Ausgleich, hier fühle ich mich wohl.“

Lernen sich kennen: Unternehmer Markus Scheele und seine Frau Lisa nehmen auf der Terrasse des Pier 51 Neu-Hannoveraner Jimi Blue Ochsenknecht in ihre Mitte. Quelle: Ilona Hottmann

Zuletzt nicht ganz so wohl hat sich seine Liebste gefühlt, sie leidet seit Beginn der Schwangerschaft an Hyperemesis gravidarum. Heißt auf Deutsch: unstillbares Erbrechen. Mit Tabletten hat die werdende Mutter das ganz gut in den Griff bekommen, „es ist wirklich sehr schlimm gewesen“. Nur etwa zwei Prozent aller Schwangeren leiden unter dieser Erkrankung: „Ich hätte auch so gerne eine Vorzeigeschwangerschaft, in der ich alles unternehmen kann.“ Im Oktober kommt das Baby, ein Mädchen hat sich angekündigt. Koc war gestern gerne Gast, Lust auf ein Foto hatte sie nicht – ist verständlich.

Freudiges Wiedersehen: Michael Gürth mit Susanne Bothe und Rainer Knorr (rechts). Quelle: Ilona Hottmann

Fast eine Schwangerschaftslänge abgetaucht war Michael Gürth (55) – „ich habe vor acht Monaten zuletzt aufgelegt“, so der DJ, der bei der Pier-Party wieder übers Laptop Musik gemacht hat. Körperlich hat ihm die Abstinenz aber alles andere als geschadet, gut sieht er aus! „Ich habe zwölf Kilo abgenommen. Das kommt davon, wenn man weniger isst und gar keinen Alkohol mehr trinkt.“

Leckereien von Küchenchef Torsten Meyer

Leckereien aus der Küche: Torsten Meyer hat für seine Gäste Feines gezaubert. Quelle: Ilona Hottmann

Einen Nachmittag ohne die drei Kinder haben Markus Scheele (49) und seine Gattin Lisa (39) genossen, sie hatten sich mit dem Fahrrad ins Pier aufgemacht. „Wie schön, wieder Menschen zu treffen“, so der Unternehmer (Event it), „sonst war ich ja nur noch auf digitalen Events unterwegs.“

Neben Gilde-Bier (mit den Bildern der drei Gastgeber drauf) und Prosecco gab’s Gesundes wie Avocado-Scampi-Salat, Spargel-Erdbeer-Salat und Tomate-Mozzarella aus der Küche von Torsten Meyer, Küchenchef des Hauses. Getoppt wurde das nur noch von den guten Gesprächen, die Fußballtrainer Mirko Slomka (53) und seine Gunda (53), Einrichter Anand Steinhoff (50), Volksbank-Chef Jürgen Wache (61), Tanzschulchefin Susanne Bothe und Hannover-Concerts-Geschäftsführer Thassilo Gehrke (52) geführt haben. Das Leben ist zurück, möge es so weiter gehen!

Von Mirjana Cvjetkovic