Hannover

Seine Helden leben im Wald. Irgendwo im Wendland, sehr abgeschieden. Da ist Sören, der seiner Mutter fortläuft, die vor seinem depressiven Vater in ein Bauernhaus geflüchtet war. Dann ist da Mia, die Sören im Wald findet und ihn mitnimmt in eins der Lager, in denen sie mit ihrem Vater Kasimir haust. Sie kennt nichts außer dem Leben im Wald.

Markus Thielemann (29) hat diese Welt entworfen, er erzählt von „taubeperlten Spinnennetzen“, „moosbepelzten Erlenwurzeln“, „grauen Kiefernreihen, darüber das matte Grün der Kronen“. Geschrieben hat er all das in Hannovers Nordstadt. Mit Blick auf? „Putz und Schindeln“, sagt er, „die Hauswand gegenüber.“ Dann lacht er. Leise. Er scheint überhaupt ein Mann der eher leisen Töne zu sein, spricht auf alle Fälle sehr ruhig und überlegt, bevor er antwortet.

Markus Thielemann: „Zwischen den Kiefern“, Katapult, 304 Seiten, 20 Euro.

Dabei hätte Markus Thielemann allen Grund ein paar, und da sei ein abgegriffenes Bild erlaubt, große Töne zu spucken: Denn der freischaffende Autor hat jüngst seinen Debüt-Roman veröffentlicht. „Zwischen den Kiefern“ hat er im Rahmen seines Masterstudiums in Hildesheim beendet. Fürs Studium war er vor vier Jahren nach Hannover gezogen. Aufgewachsen ist der 29-Jährige in Wietzen im Kreis Nienburg. „Nach Hildesheim wollte ich nicht fürs Studium, in Hannover kannte ich schon viele, da dachte ich mir, bevor ich immer dahin pendele, wohne ich lieber gleich in der Stadt.“ In einer Vierer-WG in der Nordstadt. Mit besagtem Blick auf die Häuserwand gegenüber.

Mit Hund im Wald: Markus Thielemann mit Verlagsschäferhündin Berta. Quelle: Ole Kracht/Katapult

Der ihn übrigens nicht davon abhält, von der Stadt zu schwärmen: „Hannover ist total unterschätzt“, meint er. „Ich mag es hier, ich find’s richtig cool. Vor allem, im Sommer im Kanal zu schwimmen, ist toll.“ Er schwimme so gern und das sei wirklich besonders. Linden gefällt ihm ebenfalls. „Überhaupt ist es hier so grün, es gibt so viele Kioske, die Mieten sind nicht so hoch wie in anderen Städten. Hannover ist wirklich klasse.“

Abenteuerroman rund um Mensch und Natur

Und klasse ist es bisher auch für ihn gelaufen. Zunächst hatte Markus Thielemann Geografie und Philosophie in Osnabrück studiert. Kurz vorm Bachelor merkte er jedoch, dass er lieber kreativ als zum Beispiel im Amt arbeiten wollte. Er schloss das Studium ab und bewarb sich im Anschluss für einen Master im literarischen Schreiben und Lektorieren in Hildesheim. Für die Bewerbung brauchte er ein Exposé, die ausformulierte Idee zu einem Buch. Das Thema, die Figuren hatte er schon im Kopf. Ein Abenteuerroman um drei Menschen, den Klimawandel, den Umgang mit der Natur sollte es werden.

Markus Thielemann * 23. Dezember 1992 in Ludwigsburg (Baden-Württemberg). Die Eltern haben beruflich in Süddeutschland zu tun, als Markus Thielemann zur Welt kommt. Drei Jahre später ziehen sie in ihre alte Heimat zurück, der Sohn wächst in Wietzen (Kreis Nienburg) auf. 2018 beginnt er in Hildesheim ein Masterstudium zum Literarischen Schreiben und Lektorieren. Thielemann wohnt in einer Vierer-WG in der Nordstadt. „Hannover ist so grün, es gibt so viele Kioske, die Mieten sind nicht so hoch wie anderswo.“ Den Master hat er inzwischen geschafft, während des Studiums entstand sein Debütroman „Zwischen den Kiefern“ (Katapult, 304 Seiten, 20 Euro).

Und in die Geschichte hat Markus Thielemann viele persönliche Erfahrungen eingearbeitet. Zum Beispiel aus seinen Studentenjobs. Denn da hat der gebürtige Ludwigsburger einiges erlebt: Heidelbeersträucherschneiden auf der Heidelbeerplantage etwa. (Eine ähnliche Szene erlebt Sören im Roman: Die Figur schneidet Weiden und fühlt sich am Ende eines Arbeitstages „wie ein Sturm“, so, als habe er selbst die Äste von den Bäumen geweht.) Oder im Maissilo einer Biogasanlage. (Auch das erlebt Sören, da wird’s sogar richtig dramatisch, als die Arbeiter die dünenhohe Silage mit einer Plane abdecken sollen, während Windböen unter den Kunststoff wehen und sich schließlich Arbeiter an die Plane hängen und versuchen, sie dadurch am Boden zu halten.)

Und sogar in der Hühnerschlachterei hat Markus Thielemann gearbeitet. (Wie Sören, dessen Beschreibungen dazu recht drastisch sind.) Autor Thielemann hat das dann auch nur einen Sommer lang ausgehalten: „Danach bin ich lieber in die Palettenfabrik. Da hat’s wenigstens nach Holz gerochen, nicht nach Hühnerkot und -blut.“

Eine lebendige Romanwelt hat Thielemann da erschaffen, was ein Grund dafür gewesen sein mag, dass „Zwischen den Kiefern“ auf dem Tisch der Berliner Literaturagentur von Elisabeth Ruge (62) gelandet ist, der Tochter der verstorbenen Reporterlegende Gerd Ruge († 93). „Es sind immer mal Hildesheimer Praktikanten in der Agentur, dort landen öfter Manuskripte der Masterstudenten“, erklärt sich Thielemann das. Die Agentur jedenfalls vermittelte einen Kontakt zum Greifswalder Verlag Katapult, der brachte „Zwischen den Kiefern“ heraus. Das Goethe-Institut lobt: „Umwelt, Massentierhaltung, Konsum- und Wachstumskritik: Das Debüt könnte sich mit keinem aktuelleren Thema befassen.“ Die Leipziger Zeitung sieht eine „Matrize für die moderne Landwirtschaft“ im Plot, der anschaulich beschreibe, dass es keine persönliche Beziehung mehr zwischen Landwirt und Tier gebe. Kritisch gibt sich der Literaturblog Poesierausch, der die Handlung „etwas flach“ schilt.

„Bisher ist es ziemlich gut gelaufen für mich“

Markus Thielemann freut sich ganz einfach über all die Erfahrungen, die er durch „Zwischen den Kiefern“ sammelt. Auch das Fotoshooting, das der Verlag in Greifswald organisierte. „Ich hatte ja keine Ahnung, wie so was geht“, erinnert sich der Nachwuchsautor, „hat aber Spaß gemacht.“ Vor allem mit Model Berta an seiner Seite, der Hündin des Verlagsgründers, „die nicht besonders ruhig war, aber lieb“. Eine Einladung in die Romanwerkstatt des Berliner Brecht-Hauses gab’s auch, samt konstruktiver Kritik des Seminarleiters und der übrigen Teilnehmer. Den Master hat Thielemann inzwischen auch geschafft. Und jetzt? Recherchiert er für seinen zweiten Roman. „Ich gebe mir jetzt erstmal ein Jahr, um auszuprobieren, ob ich davon leben kann“, überlegt er. „Vielleicht klappt es, bisher ist es ja ziemlich gut gelaufen für mich. Und noch wohne ich in der WG, da kann ich mir das leisten.“ Mit Blick auf den Putz und die Schindeln von gegenüber.

Von Verena Koll