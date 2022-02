Hannover

Eine Hannoveranerin konnte das Finale der „Miss Germany“-Wahl am 19. Februar ganz entspannt beobachten, für Kat Rybkowski (39) war die spannende Reise ja schon wenige Tage zuvor im Halbfinale zu Ende gewesen. Die andere Kandidatin aus der Region, Transfrau Gadou Amadou (21), musste dagegen nochmal ran, um Jury wie Zuschauer von ihren Qualitäten, Visionen und Missionen zu überzeugen.

Um 22.23 Uhr war dann auch für die schrill-schöne im Europapark in Rust Schluss – Moderator Nicolas Puschmann (30) fischte den Zettel mit der Gewinnerin aus dem Umschlag und verkündetet: Domitila Barros (37) holte den Titel und löste Anja Kallenbach (34) ab. Barros will für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit kämpfen. „Ich bin total glücklich über die neue Miss Germany, weil sie einfach eine total ehrliche, authentische und wundervolle Person ist“, sagte uns Mitstreiterin Kat Rybkowski nach der Show. „Sie ist anders, das mag ich an ihr.“

Kann es nicht fassen: Nach der Wahl braucht Domitila Barros einige Augenblicke, um zu realisieren, dass sie ausgewählt worden ist Quelle: dpa

Der 39-Jährigen gefällt, dass sich die Gewinnerin mit den brasilianischen Wurzeln sich „nicht immer an die typisch deutschen Regeln hält, auch mal ausbricht und die Dinge in ihrer eigenen Art und Weise neu definiert.“ Ihr eigenes Ausscheiden hat Rybkowski längst weggesteckt. „Ich habe die Reichweite bekommen, um mein Projekt nach außen zu tragen. Das werden wir alle auch nach Miss Germany weiter verfolgen.“

„Für alle Leute da draußen, die sich nicht akzeptiert fühlen“. Starke Worte von Kandidatin Gadou Amadou, die sie in der Live-Show an der Seite von Moderator Nicolas Puschmann sagte. Quelle: dpa

Gadou hatte die Chance auf der Bühne auch nochmal ergriffen, für ihr Anliegen das Wort zu ergreifen: „Du bist schwarz, du kannst nichts! Du Transe sollst getötet werden! Diese Dinge habe ich schon zu hören bekommen, das hat mich geprägt“, sagte sie in ihrer Brandrede. „Ich will die Stimme für all diejenigen sein, die sich nicht trauen, ihre zu erheben.“ Wenn man ehrlich ist, braucht es dafür nicht den Missen-Titel, das wird Gadou garantiert auch auf anderem Wege schaffen. „Ich bin eine stolze schwarze Frau, und es hat viel Zeit gekostet, diesen Weg bis hierhin zu gehen.“ Gelohnt hat es sich allemal.

Diesjährige Jury: (von links) Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken, Schauspieler Hardy Krüger junior, Moderatorin Frauke Ludowig, Bloggerin Paola Maria, Moderatorin Laura Wontorra, Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Bloggerin Karo Kauer im Europa-Park in Rust Quelle: dpa

Die Transfrau sagt über die Gewinnerin: „Domitila und ich sind eins. Ich liebe diese Frau von ganzem Herzen“, schwärmt sie. „Sie ist eine sehr starke Frau, die mich inspiriert und zeigt, dass man alles schaffen kann – egal woher man kommt. Mit ihrer warmherzigen Art vermittelt sie jedem das Gefühl geliebt zu werden.“ Die Jury, darunter etwa Wunstorfs „exclusiv“-Moderatorin Frauke Ludowig (58), die Schauspieler Hardy Krüger junior (53) und Uwe Ochsenknecht (66) sowie Influencerin Paola Maria (28), sah das wohl ähnlich. Offenbar erfüllte Barros die drei Kriterien Entwicklungspotenzial, Professionalität und Inspirationsfähigkeit.

Anwärterinnen aus Hannover: Kat Rybkowski (links) und Gadou Amadou. Quelle: Kat Rybkowski

Das Miss-Germany-Ehepaar Ralf (56) und Ines Klemmer (50) guckte sich die Wahl übrigens vom heimischen Sofa aus an – Coronabedingt. „Seit 1982 habe ich keine Miss Germany Wahl verpasst, so schauen wir aus Oldenburg das Finale“, schrieb er bei Instagram.

Von Mirjana Cvjetkovic