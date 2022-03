Hannovers Genie: So können Sie Gottfried Wilhelm Leibniz erleben

Hannover

Ariane Walsdorf betreut in der Leibniz-Universität Hannover die mechanischen Funktionsmodelle von Leibniz. Bei Führungen zeigt sie, wie die Maschinen funktionieren und was die Ideen des Universalgenies dahinter waren.

Unter den Objekten ist auch der Nachbau der berühmten Rechenmaschine. Sie gilt als technisches Wunderwerk ihrer Zeit und zählt heute zu den wertvollsten Kulturschätzen des 17. Jahrhunderts. Um ein langwieriges Rechnen auf Papier zu vereinfachen und zu beschleunigen, entwickelte Leibniz diese Apparatur, die auf mechanische Weise alle vier Grundrechenarten ausführen konnte. Dabei übertrug Leibniz die einzelnen Lösungsschritte vom schriftlichen Rechnen systematisch auf den mechanischen Vorgang des Zählens. Zum ersten Mal führte Leibniz sie 1673 in London vor der Royal Society vor. Im Laufe seines Lebens entwickelte er das Gerät immer weiter. „Wissenschaft war seine Marotte“, sagt Walsdorf. „Er wollte es ermöglichen, dass jeder zu korrekten Rechenergebnissen kommt – nur durch Drehen an einer Kurbel.“

Zum Glück ist die letzte Maschine, die Leibniz gebaut hat, erhalten geblieben: Das 14 Kilo schwere Gerät geriet zwar nach Leibniz’ Tod zunächst in Vergessenheit, wurde aber 1894 auf dem Dachboden der Göttinger Universitätskirche wiederentdeckt. Heute zählt es zu den wertvollsten Kulturschätzen des 17. Jahrhunderts. Die Maschine befindet sich heute in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.

Die Funktionsmodelle (beziehungsweise deren Nachbauten) im Hauptgebäude der Universität zeigt und erklärt Walsdorf in kleinen Führungen. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail anmelden: kommunikation@uni-hannover.de

Rallye für den Großen Garten

Ariane Walsdorf hat auch eine Rallye fürs Handy entwickelt: Mit ihr können Besucher und Besucherinnen des Großen Gartens täglich während der Öffnungszeiten auf den Spuren von Leibniz wandeln. Die App Actionbound, die sich auf dem Smartphone herunterladen lässt, führt auf der digitalen Gartenrallye „Leibniz-Tour: Auf der Suche nach Leibniz’ Vermächtnis“ zu 13 Orten in den barocken Anlagen. Dort gilt es, mathematisch-technische, philosophische und kulturhistorische Aufgaben zu lösen. Auch das Leben am Hof in der Barockzeit wird in den Blick genommen. Am Ende lüften die Teilnehmenden das leibnizsche Vermächtnis und können außerdem eine Bastelanleitung für ein Experiment herunterladen.

Hannover: Die Herrenhäuser Gärten präsentieren zwei neue Audioguides. Einmal für etwas ältere Kids als Actionbound mit GPS und einmal für Erwachsene als Audioguide Quelle: Tobias Wölki

Schauspieler Rainer Künnecke schlüpft in die Rolle des Universalgelehrten und gibt den Rätselteams in kurzen Filmen Tipps. Geeignet ist der Actionbound ab 14 Jahren, die Tour dauert etwa eine Stunde. Das Angebot ist gratis, es ist nur der Garteneintritt zu zahlen (acht, ermäßigt vier Euro, freier Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren). Informationen und Trailer.

Podcast mit Wissenschaftlern

„Leibniz talked“ wird der neue Podcast heißen, den Ariane Walsdorf derzeit vorbereitet:. Er behandelt spannende Themen, mit denen sich der Gelehrte beschäftigt hat und die für die heutige Zeit noch eine Relevanz haben. „Die Gespräche stehen unter dem Motto: Vergangenheit trifft Zukunft“, erklärt Walsdorf. „Wir werden über Geschichte und Geschichten sprechen, über Leibniz’ Ideen und ihre Fortführung.“ In knapp zwei Wochen ist die Aufnahme. Ihr erster Gast ist Professor Christian Ospelkaus (Foto), Professor am Institut für Quantenoptik an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Mit ihm wird Walsdorf das Gespräch von Leibniz’ Rechenmaschine bis zur Quantencomputing führen.

Übrigens: Leibniz glaubte an die göttliche Logik. Die Schöpfung war für ihn auf logisch-rationale Grundsätze aufgebaut. Angeregt durch seine Erkenntnisse auf dem Feld der Mikroskopie und der damit verbundenen Entdeckung von kleinen, mit bloßen Augen nicht sichtbaren Lebewesen, entwickelte er die Idee der „Monade“ als kleinste unteilbare Einheit, gespeist von göttlicher Energie, die metaphysisch interagieren. Der Podcast wird über die Website der Uni zu hören sein.

Neues Theater mit Leibniz

Er ist der Leibniz-Darsteller in Hannover: Schauspieler Rainer Künnecke verkörpert den Wissenschaftler zum Beispiel auch bei der virtuellen Actionbound-Rallye in den Herrenhäuser Gärten. Ein neues gemeinsames Projekt ist ein Ein-Mann-Theaterstück, das mit Künnecke im Herbst uraufgeführt wird. „Es ist eine Art Wissenschaftskommunikation und wird als Monolog gehalten“, verrät Ariane Walsdorf schon mal. „Wir wollen damit auch Leibniz wieder ein Stück ins Bewusstsein heben und populärer machen.“

Herrenhausen, Rainer Künnecke beim Leibniz-Rundgang Quelle: Isabel Winarsch

Übrigens: Zurzeit spielt Künnecke im Leibniz-Theater ebenfalls einen prominenten Hannoveraner in einem Ein-Mann-Stück: „Haarmann lädt zum Dinner“. Genaue Termine werden noch bekannt gegeben.

