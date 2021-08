Hannover

Sie nennt die Dinge beim Namen, selbst wenn sie noch so unangenehm und schlimm sind: Seit Jahren setzt sich Düzen Tekkal (42) für Frauen ein, die durch die Hölle gegangen sind. Jesidische Frauen, die vor sieben Jahren im Sindschar-Gebirge im Norden Iraks von tausenden IS-Dschihadisten überfallen, von ihren Familien brutal getrennt, verschleppt, vergewaltigt und versklavt worden sind. Am 3. August jährt sich der beginnende Völkermord an der ethnisch-religiösen Minderheit, zu der auch die 42-Jährige aus Hannover gehört.

Düzen Tekkal hat schon vielen Menschen von ihrem Tun berichten, viele Akteure zur Mithilfe bewegen können: In New York lernte sie Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (43) bei den Vereinten Nationen kennen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (67) sagt über ihre Vereinsarbeit: „Hier wird wunderbare Arbeit geleistet, die dazu führt, dass Flüchtlinge die Integration über den Sport schaffen, aber dann eben auch viele Kontakte knüpfen können und damit auch Wege ins Leben, wenn man das so sagen darf, geebnet bekommen“, TV-Moderatorin Anne Will (55) ist Schirmherrin der „Scoring Girls“, dem Sport- und Integrationsprojekt.

In New York: Bei den Vereinten Nation haben sich Düzen Tekkal (links) und Menschenrechtsanwältin Amal Clooney kennengelernt. Quelle: privat

Nun hat sie die Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (40) für ein besonderes Amt in ihrem Verein Háwar gewinnen können: Die Politikerin ist Schirmherrin des Projekts „Back for Life“ geworden. „Es ist ein gutes Gefühl, mit Annalena Baerbock eine starke Stimme an unserer Seite zu wissen“, sagte Tekkal. Anlässlich der Veranstaltung „Seite an Seite mit Akteurinnen des Wandels“ vergangene Woche in Berlin wurde die Personalie bekannt gegeben, „das macht mich sehr glücklich“, so Tekkal.

Frau sollen nicht Opfer, sondern Teil der Gesellschaft sein

Das Projekt dient dazu, Frauen zurück ins Leben zu führen. Dafür wurde 2018 ein Zentrum im Irak erbaut, in dem es Angebote für psychosoziale Betreuung, Alphabetisierungs- und Handwerkskurse sowie Bildungsworkshops gibt. „Ziel ist, die Teilnehmerinnen über ihre Rolle als Opfer hinauswachsen und so zu selbstbewussten Akteurinnen innerhalb der Gesellschaft ihres Herkunftslands oder auch hier in Deutschlands werden zu lassen“, erklärt Tekkal.

Die 42-Jährige und Baerbock setzen sich seit 2019 für Kontingente ein, die es ermöglichen, dass Frauen in Deutschland aufgenommen werden. Das erfordert viel Hintergrund- und Überzeugungsarbeit hinter den Kulissen der Politik. „Ich bin sehr froh, dass sie im Rahmen des Machbaren da so dranbleibt“, so Tekkal über ihre prominente Unterstützerin. Sie selbst tankt Kraft für das Projekt aus der Tatsache, „als Jesidin in Hannover in Sicherheit geboren worden zu sein und genau zu wissen, was es für Konsequenzen für Jesiden hat, wo man zur Welt kommt – in Sicherheit oder im Krieg“.

Erzählt ihre Geschichte: Über Necla Mato (rechts) hat Düzen Tekkal den Dokumentarfilm „Jiyan - Die vergessenen Opfer des IS“ gedreht. Quelle: privat

Eine Frau, die 2015 über ein Sonderkontingent zunächst nach Baden-Württemberg gekommen war und jetzt in Hannover lebt, ist die IS-Überlebende Necla Mato (34). „Im Irak gehen Frauen wie sie noch durch die Hölle, hier können sie sich ein Leben aufbauen, ihr Abitur machen, Altenpflegerin oder Zahnarzthelferin werden“, weiß Tekkal. „Geschichten wie diese zeigen den Unterschied, der mit dem richtigen Engagement gemacht werden kann.“

Von Mirjana Cvjetkovic