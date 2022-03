Hannover

„Karlotta, Kelly, Nisi, Toffee, Coby, Yuri, Syris! Abmarsch!“, ruft Lars Adamitz (46) und beweist damit zwei Dinge. Erstens: Er beherrscht die Namen aller Hunde – und das sind viele. Denn der Dogwalker macht drei Runden am Tag mit unterschiedlichen Gruppen, jeweils sind bis zu zwölf Hunde dabei. Zweitens: Jeder einzelne Hunde folgt ihm aufs Wort. Die Vierbeiner haben nur Augen für ihren Hunde-Lars, wie sich der Hannoveraner selber nennt.

Ihn mit seiner Horde Hunde zu sehen, erinnert an Szenen, die Deutsche sonst aus amerikanischen Filmszenen kennen: Ein Dogwalker – also jemand, der die Hunde beschäftigter Menschen Gassi führt – ist mit vielen Vierbeinern an der Leine im New Yorker Central Park unterwegs.

Die zwei Unterschiede: Wir sind in Hannover – und Adamitz lässt die Vierbeiner frei laufen. Das funktioniert aber nur, weil er sie so gut im Griff hat, schließlich bildet er sich auch als Hundetrainer aus. „Ich sage immer zu den Hunden: Ihr dürft alles machen, ihr müsst nur hören. Um den Rest kümmere ich mich.“

Die NP auf Gassitour mit Hunde-Lars

Und der Rest bedeutet ziemlich viel: „Die Menschen denken immer, mit zehn Hunden Gassi zu gehen, ist ein Spaziergang.“ Aber es gehört einiges dazu, wie bei der Gassirunde mit der NP deutlich wird. Adamitz ist zu jeder Sekunde aufmerksam, hat alle Hunde immer im Blick. Wenn ein fremder Hund in weiter Ferne zu sehen ist, lenkt er seine Truppe direkt ab. Entfernt sich ein Hund zu weit, sendet er einen lauten Ton durch seine Hundepfeife.

Gemeinsame Runde: Hunde-Lars zeigt NP-Reporterin Josina Kelz seine Hundewelt. Quelle: Nancy Heusel

„Den Hunden den Freilauf zu geben, bedeutet auch, zu hundert Prozent auf sie fokussiert zu sein. Merken sie, dass man mit seiner Aufmerksamkeit nicht beim Hund ist, nutzen sie das aus.“ Deshalb gibt es bei Adamitz Handyverbot, wenn er mit den Vierbeinern unterwegs ist.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für diesen Mann ist der Beruf des Dogwalkers mehr als ein Job – „es ist mein Leben, Hunde sind mein Mittelpunkt, sie sind meine besten Freunde und die besseren Menschen.“ Deshalb reicht es ihm nicht aus, die Hunde an der Leine durch die Eilenriede zu führen. Stattdessen fährt er mit ihnen dahin, wo sie sich austoben können. „Und im Sommer fahren wir zum See und schwimmen gemeinsam“, sagt er und lacht.

Mehr als nur Gassi gehen: Hunde-Lars hat gerne Spaß mit den Hunden, im Sommer geht er sogar mit ihnen schwimmen. Quelle: Nancy Heusel

2000 ist der gebürtige Helmstedter und gelernte Bäcker für einen Job nach Hannover gezogen, 17 Jahre backte er große und kleine Brötchen. Als er 40 wurde, starb sein Hund Rocky. „Dieses Erlebnis hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich wusste, dass ich Hunde in meinem Leben haben will. Also habe ich gekündigt und mich als Dogwalker selbstständig gemacht“, erzählt er. „Eigentlich ist Rocky der Gründer meiner Firma.“ Und die Entscheidung, die er 2017 traf, nennt er noch heute die beste seines Lebens.

Auch unternehmerisch hat sich seine Idee ausgezahlt: „Ich musste nie Werbung machen.“ Denn die Nachfrage war 2017 schon groß, seine Theorie: „Die Menschen wollen nicht auf Hunde als ihre Gefährten verzichten, aber sie haben immer mehr zu tun und immer weniger Zeit.“

Seine Kunden fand er auf Gassirunden. Denn Adamitz hat diese Ausstrahlung auf Hunde, sie hören auf ihn und scheinen ihn gleichzeitig zu vergöttern. „Die Kunden sind oft selber erstaunt, wie anders ihre Hunde bei mir sind.“ Vielleicht ist es die Mischung aus Ruhe und Bestimmtheit, die er ausstrahlt. Oder seine volle Integration ins Rudel. „Ich frühstücke auch mit den Hunden und ich kommuniziere mit ihnen, ich verstehe ihre Sprache“, erzählt er.

Das sprach sich herum. Schon lange kann er keine neuen Kunden mehr annehmen, die Warteliste ist lang. Für Adamaitz ein Konflikt: „Ich will keinen Hund ablehnen – und gleichzeitig will ich jedem gerecht werden. Aber ich habe nur zwei Hände.“

Hunde-Lars braucht noch Mitarbeiter

Deswegen sucht er händeringend nach Unterstützung. „Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt: Die meisten stellen sich das zu einfach vor.“ Ideal wäre jemand, der sich als Hundetrainer ausbilden ließe und nebenbei Erfahrungen mit verschiedenen Hunden und Rassen sammeln möchte.

So könnte Adamitz mit seinem Gassiservice mehr Runden am Tag anbieten. Denn aktuell sehen seine Tage so aus: Um 7.30 Uhr bricht er mit seinem Schäferhund Casper auf und sammelt alle Hunde in der Stadt ein. Jeder hat eine gesicherte Box im Hunde-Lars-Wagen („Anfangs habe ich sie noch alle zu Fuß abgeholt“). Dann geht es zu ersten Auslauffläche, wo er die Vierbeiner eine Stunde Gassi führt. Danach bringt er sie zurück, manche bleiben den ganzen Tag und kommen mit Adamitz zur Frühstückspause. Mittags und nachmittags wiederholt sich das Prozedere.

Am Ende des Tages hat Adamitz 35.000 Schritte auf der Uhr. „Und dann merke ich auch, dass ich meine Füße dringend hochlegen muss“, sagt er und lacht. Was er macht, wenn er nicht mit Hunden zusammen ist, kann er gar nicht beantworten. „Da müsste ich weit zurückdenken.“

Aber er betont, dass es auch ein paar Menschen in seinem Leben gibt. „Zum Beispiel meine Schwester und meine Neffen.“ Aber auch bei diesem Punkt kommt er ganz schnell wieder zum Hundethema: „Sie sind noch klein, aber ich hoffe, dass sie mich irgendwann auf meinen Gassirunden begleiten.“

Adamitz will Hundepension eröffnen

Adamitz lebt seinen Traum, trotzdem hat er noch ein Ziel. Das – Überraschung – mit Hunden zu tun hat: „Ich suche nach einem großen Grundstück, irgendwo am Stadtrand und ohne direkte Nachbarn. Ich will eine Hundepension eröffnet“, sagt er und strahlt. Wobei ihm die Bezeichnung Hunde-WG mehr zusagen würde. „Ich stelle mir das so vor: In jedem Raum wohnen ein paar Hunde zusammen und jedes Zimmer ist ganz normal eingerichtet, mit Sofa und so weiter. Und ich sitze in der Mitte.“

Von Josina Kelz